Aukšto slėgio plovykla HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
Jubiliejinis, juodos spalvos karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys. Su mažo greičio, 4 polių, vandeniu aušinamu elektriniu varikliu ir ekonomišku „eco!efficiency“ režimu.
Kärcher 90-metis: dėl ekonomiško „eco!efficiency“ režimo, optimizuotos degiklio konstrukcijos, ilgaamžės aukšto slėgio žarnos ir dviejų tiksliai dozuojamų ploviklių rezervuarų Kärcher HDS 11/18-4 S karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys stebina savo ekonomiškumu ir puikiais valymo rezultatais. Siekiant užtikrinti maksimalų patikimumą kasdienėje veikloje, Super klasės įrenginys turi aukštos kokybės komponentus, pavyzdžiui, vandeniu aušinamą, mažo greičio, 4 polių elektros variklį ir tvirtą 3 keraminių stūmoklių ašinį siurblį. HDS 11/18-4 S ištobulintą ergonomiką ir patogumą naudotojui atspindi, pavyzdžiui, energiją taupantis EASY! Force Advanced aukšto slėgio pistoletas su 1050 milimetrų ilgio išpurškimo ietimi, srauto reguliatoriumi Servo Control ir patentuota purkštukų technologija arba sumani mobilumo koncepcija, leidžianti patogiai transportuoti įrenginį. Dėl patikrintos saugos technologijos su vandens filtru, apsauginiu vožtuvu, SDS žarna ir kalkių šalinimo galimybėmis komponentai yra veiksmingai apsaugoti, todėl užtikrinamas didelis mašinos prieinamumas ir ilgaamžiškumas.
Savybės ir privalumai
Įrenginyje integruoti įvairūs priedų laikymo skyriai
- Korpuse įrengtas skyrius priedams, du laikikliai siurbimo žarnai ir elektros laidui.
- Erdvi dėtuvė valymo priemonėms, pirštinėms ar įrankiams
Eksploatacinis patikimumas
- Lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
- Apsauginiai vožtuvai, vandens trūkumo ir degalų apsauga užtikrina mašinos prieinamumą darbui kai to reikia.
- Švelnaus slopinimo sistema (SDS) aukšto slėgio įrenginiuose susilpnina virpesius ir slėgio svyravimus.
Platus priedų asortimentas su EASY!Lock jungtimis
- EASY!Force Advanced - darbas be nuovargio, be išlaikymui reikalingos jėgos
- Besisukanti 1050 mm ilgio nerūdijančiojo plieno išpurškimo ietis.
- Slėgį ir vandens srautą galima reguliuoti Servo Control reguliatoriumi, esančiu tarp išpurškimo ieties ir pistoleto.
Valymo priemonės dozavimo mazgas
- Paprastas perjungimas tarp 1 ir 2 ploviklio talpų.
- Tikslus valymo priemonės dozavimas su skalavimo funkcija.
Mobili koncepcija.
- „Jogger“ tipo konstrukcija su dideliais ratais ir pasukamais ratukais.
- Integruota pakėlimo pamina palengvina transportavimą nelygiais paviršiais, pavyzdžiui: laiptais ar bordiūrais.
- Stūmimo rankena paprastesniam transportavimui ir manevravimui.
Lengvai naudojami valdymo elementai
- Vienas jungtukas visoms įrenginio funkcijoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 1100
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|max. 80
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|6,5
|Kuro sąnaudos eco!efficiency režime (kg/h)
|5,2
|Galingumas (kW)
|7
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Degalų bakas (l)
|25
|Svoris (su priedais) (kg)
|157,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|167,6
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Ilgaamžis
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: DN 8,400 bar
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- Valdymo skydelis su kontrolinėm lemputėm
- Slėgio išjungiklis
- Kištukas su polių keitimu (Trifazis)
- Švelnaus slopinimo sistema (SDS)
- 2 talpos valymo priemonėms
- Sausos eigos apsauga
Pritaikymo sritys
- Lauko erdvių plovimui
- Smulkaus remonto stočių valymo darbams
- Fasadų plovimui
- Baseinų plovimui
- Sporto erdvių plovimui
- Plovimo darbams gamybos procesų metu.
- Gamybos sistemų plovimui
Priedai
Valymo priemonės
HDS 11/18-4 S Anniversary Edition atsarginės dalys
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