Aukšto slėgio plovykla HDS 12/18-4SXA
Super klasės aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu išsiskiria dideliu vandens srautu ir subtiliomis funkcijomis, kaip automatine rite su 20m „Ultra Guard“ aukšto slėgio žarna.
Iki 50 proc. trumpesnis paruošimo laikas ir labai ergonomiškas darbas: Super klasės aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu HDS 12/18-4 SXA turi integruotą automatinę žarnos ritę su Ultra Guard aukšto slėgio žarna. Šis sprendimas leidžia 20 m ilgio, teflonu padengtą žarną suvynioti ir išvynioti iki 45° kampu. Lėtai veikiantis, vandeniu aušinamas 4 polių elektros variklis ir tvirtas 3 keraminių stūmoklių ašinis siurblys užtikrina patikimą ir saugų veikimą. Be to, ekonomiškas „eco!efficiency“ režimas ir optimizuota degiklio konstrukcija užtikrina didžiausią ekonomiškumą. Dėl intuityvaus valdymo vienu jungikliu ir energiją taupančio EASY!Force Advanced aukšto slėgio pistoleto su 1050 mm ilgio išpurškimo ietimi, ServoControl srauto reguliatoriumi ir patentuota purkštukų technologija HDS 12/18-4 SXA taip pat yra maksimaliai patogus naudoti. Mobilumo koncepcija, 2 ploviklio rezervuarai su tiksliu dozavimu, kalkių šalinimo galimybės, patikrintos saugos technologijos, labai paprasta priežiūra ir ergonomiškas priedų laikymas užbaigia visapusišką bendrą mašinos paketą.
Savybės ir privalumai
Automatinė aukšto slėgio žarnos ritėLeidžia sutrumpinti paruošimo laiką daugiau kaip 50 %. Aukšto slėgio žarną galima suvynioti ir išvynioti iki 45° kampu, net ir veikiant slėgiui.
Didelis efektyvumaseco!efficiency režimu įrenginys dirba ekonomišku temperatūrų diapazonu (60 °C) – su pilnu vandens srautu. Kaitinimo katilo ciklai yra optimizuoti taip, kad sumažintų degalų sunaudojimą 20 %, lyginant su veikimu, esant pilnai apkrovai.
Maksimalus efektyvumasLabai efektyvi, patikrinta ir „Pagaminta Vokietijoje“ degiklio technologija. 4 polių elektros variklis su trijų stūmoklių siurbliu. Vandeniu aušinamas variklis užtikrina ypatingą efektyvumą ir patvarumą
Platus priedų asortimentas su EASY!Lock jungtimis
- EASY!Force Advanced - darbas be nuovargio, be išlaikymui reikalingos jėgos
- Slėgį ir vandens srautą galima reguliuoti Servo Control reguliatoriumi, esančiu tarp išpurškimo ieties ir pistoleto.
- Besisukanti 1050 mm ilgio nerūdijančiojo plieno išpurškimo ietis.
Eksploatacinis patikimumas
- Lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
- Apsauginiai vožtuvai, vandens trūkumo ir degalų apsauga užtikrina mašinos prieinamumą darbui kai to reikia.
- Švelnaus slopinimo sistema (SDS) aukšto slėgio įrenginiuose susilpnina virpesius ir slėgio svyravimus.
Įrenginyje integruoti įvairūs priedų laikymo skyriai
- Korpuse įrengtas skyrius priedams, du laikikliai siurbimo žarnai ir elektros laidui.
- Erdvi dėtuvė valymo priemonėms, pirštinėms ar įrankiams
Valymo priemonės dozavimo mazgas
- Paprastas perjungimas tarp 1 ir 2 ploviklio talpų.
- Tikslus valymo priemonės dozavimas su skalavimo funkcija.
- Tikslus valymo priemonės dozatorius užtikrina mažą sunaudojimą.
Mobili koncepcija.
- „Jogger“ tipo konstrukcija su dideliais ratais ir pasukamais ratukais.
- Integruota pamina patogiam kliūčių (pvz. slenksčių) įveikimui transportavimo metui.
- Stūmimo rankena paprastesniam transportavimui ir manevravimui.
Lengvai naudojami valdymo elementai
- Garo režimą galima pasirinkti tolygiai reguliuojant vandens slėgį ir (arba) srautą siurblyje.
- Paprastas ir intuityvus valdymas 1 jungikliu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 1200
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|7,7
|Kuro sąnaudos eco!efficiency režime (g/h)
|6,1
|Galingumas (kW)
|8
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Degalų bakas (l)
|25
|Svoris (su priedais) (kg)
|198
|Svoris (su pakuote) (kg)
|210,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 20 m
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- Integruota automatinė aukšto slėgio žarnos ritė
- Slėgio išjungiklis
- Galimas darbas su 2 išpurškimo ietimis
- Kištukas su polių keitimu (Trifazis)
- Švelnaus slopinimo sistema (SDS)
- 2 talpos valymo priemonėms
- Sausos eigos apsauga
Videos
Pritaikymo sritys
- Automobilių plovimui
- Įrangos ir mechanizmų plovimui
- Dirbtuvių plovimui
- Lauko erdvių plovimui
- Smulkaus remonto stočių valymo darbams
- Fasadų plovimui
- Baseinų plovimui
- Sporto erdvių plovimui
- Plovimo darbams gamybos procesų metu.
- Gamybos sistemų plovimui
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Valymo priemonės
HDS 12/18-4SXA atsarginės dalys
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