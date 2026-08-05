Aukšto slėgio plovykla HDS 13/20-4 S Classic
Mobilus: aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu: vamzdinis plieninis rėmas ir alkūninio veleno siurblys daro įspūdį kasdien naudojant sudėtingiausiomis sąlygomis.
Sukurtas naudoti sudėtingomis sąlygomis, pavyzdžiui, statybų aikštelėse, žemės ūkyje arba automobilių ir transporto pramonėje, mobilusis HDS 13/20-4 S Classic aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu išsiskiria geriausiomis eksploatacinėmis savybėmis, nesudėtingu valdymu ir labai geru kainos ir kokybės santykiu. Dėl atviros konstrukcijos su tvirtu plieniniu rėmu visi svarbūs komponentai visada pasiekiami ir juos labai lengva prižiūrėti. Super klasės įrenginio pagrindas - galingas alkūninio veleno siurblys su žalvarine cilindro galvute ir stūmokliu su keraminėmis įvorėmis, o lėtų sūkių 4 polių elektros variklis užtikrina saugų ir ilgalaikį veikimą. Norimą darbinį slėgį ir vandens srautą galima patogiai reguliuoti tiesiai ant siurblio. Dėl 30 l degalų bako galima lengvai atlikti net labai ilgus valymo darbus, o standartinis "Classic" aukšto slėgio pistoletas užtikrina geriausius valymo rezultatus. Perjungiamas "eco!efficiency" režimas taip pat leidžia atlikti darbus labai ekonomiškame 60 °C temperatūros diapazone, esant pilnam vandens srautui.
Savybės ir privalumai
Patvarus ir ilgaamžisTvirtas plieninis rėmas patikimai apsaugo įrenginį nuo pažeidimų. Geras prieinamumas, kad būtų galima lengvai aptarnauti ir atlikti techninę priežiūrą.
PatikimumasPatikimos saugos sistemos: termo jutiklis, saugumo vožtuvas, vandens filtras.
Efektyvi degiklių konstrukcijaDidelis efektyvumas, mažas išmetamų teršalų kiekis ir ilgaamžiškumas. Ilgas darbo laikas dėka 30 l degalų bako. eco!efficiency režimu įrenginys dirba ekonomišku temperatūrų diapazonu (60 °C) – su pilnu vandens srautu.
Didelis mobilumas
- Dideli ratai, atsparūs pradūrimams, skirti saugiam manevravimui nelygiu paviršiumi.
- Su krano kabliu, kad būtų paprasta transportuoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|600 - 1300
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|max. 80
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|8,9
|Kuro sąnaudos eco!efficiency režime (kg/h)
|7,2
|Galingumas (kW)
|9,5
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Degalų bakas (l)
|30
|Svoris (su priedais) (kg)
|157
|Svoris (su pakuote) (kg)
|167
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1075 x 722 x 915
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: Standartinis
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
Įranga
- Slėgio išjungiklis
- Kištukas su polių keitimu (Trifazis)
Videos
Pritaikymo sritys
- Automobilių plovimui
- Įrangos ir mechanizmų plovimui
- Dirbtuvių plovimui
- Lauko erdvių plovimui
- Smulkaus remonto stočių valymo darbams
- Fasadų plovimui
- Baseinų plovimui
- Sporto erdvių plovimui
- Plovimo darbams gamybos procesų metu.
- Gamybos sistemų plovimui
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HDS 13/20-4 S Classic atsarginės dalys
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