Aukšto slėgio plovykla HDS 13/20-4 SXA
Super klasės įrenginys su vandens pašildymu: standartiškai su automatine žarnos rite, įskaitant 20 m ilgio teflonu dengtą "Ultra Guard HP" aukšto slėgio žarną ir 2 talpas plovimo priemonėms.
Itin galingas, itin gerai sukomplektuotas, itin patogus naudoti - HDS 13/20-4 SXA aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu su automatine žarnos rite ir integruota "Ultra Guard HP" žarna. Žarnos ritė leidžia 20 m ilgio, teflonu dengtą žarną suvynioti ir išvynioti iki 45° kampu, be to, maždaug perpus sutrumpina įprastą paruošimo laiką. Aukštos kokybės komponentai, tokie kaip vandeniu aušinamas 4 polių elektros variklis, tvirtas ašinis siurblys su 3 keraminiais stūmokliais, optimizuota degiklio konstrukcija ir ekonomiškas "eco!" efficiency" režimas, užtikrina didžiausią ilgaamžiškumą ir ekonomiškumą. Dėl energiją taupančio EASY!Force Advanced aukšto slėgio pistoleto su srauto reguliatoriumi Servo Control ir 1050 milimetrų išpurškimo ietimi su patentuota purkštukų technologija, mašina taip pat žavi patogia ergonomika, užtikrinančia darbą be nuovargio. Be to, HDS 13/20-4 SXA galima intuityviai valdyti vos vienu mygtuku, įrenginį labai lengva prižiūrėti, jame įrengti pažangūs saugos komponentai ir naudingos priedų laikymo vietos.
Savybės ir privalumai
Automatinė aukšto slėgio žarnos ritė
- Leidžia sutrumpinti paruošimo laiką daugiau kaip 50 %.
- Aukšto slėgio žarną galima suvynioti ir išvynioti iki 45° kampu, net ir veikiant slėgiui.
Platus priedų asortimentas su EASY!Lock jungtimis
- EASY!Force Advanced - darbas be nuovargio, be išlaikymui reikalingos jėgos
- Slėgį ir vandens srautą galima reguliuoti Servo Control reguliatoriumi, esančiu tarp išpurškimo ieties ir pistoleto.
- Besisukanti 1050 mm ilgio nerūdijančiojo plieno išpurškimo ietis.
Didelis efektyvumas
- eco!efficiency režimu įrenginys dirba ekonomišku temperatūrų diapazonu (60 °C) – su pilnu vandens srautu.
- Kaitinimo katilo ciklai yra optimizuoti taip, kad sumažintų degalų sunaudojimą 20 %, lyginant su veikimu, esant pilnai apkrovai.
Maksimalus efektyvumas
- Labai efektyvi, patikrinta ir „Pagaminta Vokietijoje“ degiklio technologija.
- 4 polių elektros variklis su trijų stūmoklių siurbliu.
- Vandeniu aušinamas variklis užtikrina ypatingą efektyvumą ir patvarumą
Eksploatacinis patikimumas
- Lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
- Apsauginiai vožtuvai, vandens trūkumo ir degalų apsauga užtikrina mašinos prieinamumą darbui kai to reikia.
- Švelnaus slopinimo sistema (SDS) aukšto slėgio įrenginiuose susilpnina virpesius ir slėgio svyravimus.
Įrenginyje integruoti įvairūs priedų laikymo skyriai
- Korpuse įrengtas skyrius priedams, du laikikliai siurbimo žarnai ir elektros laidui.
- Erdvi dėtuvė valymo priemonėms, pirštinėms ar įrankiams
Valymo priemonės dozavimo mazgas
- Paprastas perjungimas tarp 1 ir 2 ploviklio talpų.
- Tikslus valymo priemonės dozavimas su skalavimo funkcija.
- Tikslus valymo priemonės dozatorius užtikrina mažą sunaudojimą.
Mobili koncepcija.
- „Jogger“ tipo konstrukcija su dideliais ratais ir pasukamais ratukais.
- Integruota pamina patogiam kliūčių (pvz. slenksčių) įveikimui transportavimo metui.
- Stūmimo rankena paprastesniam transportavimui ir manevravimui.
Lengvai naudojami valdymo elementai
- Garo režimą galima pasirinkti tolygiai reguliuojant vandens slėgį ir (arba) srautą siurblyje.
- Paprastas ir intuityvus valdymas 1 jungikliu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|600 - 1300
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|9,5
|Kuro sąnaudos eco!efficiency režime (kg/h)
|7,6
|Galingumas (kW)
|9,5
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|1″
|Degalų bakas (l)
|25
|Svoris (su priedais) (kg)
|198
|Svoris (su pakuote) (kg)
|210,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 20 m
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- Integruota automatinė aukšto slėgio žarnos ritė
- Slėgio išjungiklis
- Galimas darbas su 2 išpurškimo ietimis
- Kištukas su polių keitimu (Trifazis)
- Švelnaus slopinimo sistema (SDS)
- 2 talpos valymo priemonėms
- Sausos eigos apsauga
Videos
Pritaikymo sritys
- Automobilių plovimui
- Įrangos ir mechanizmų plovimui
- Dirbtuvių plovimui
- Lauko erdvių plovimui
- Smulkaus remonto stočių valymo darbams
- Fasadų plovimui
- Baseinų plovimui
- Sporto erdvių plovimui
- Plovimo darbams gamybos procesų metu.
- Gamybos sistemų plovimui
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Valymo priemonės
HDS 13/20-4 SXA atsarginės dalys
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