Aukšto slėgio plovykla HD 10/21-4 S
HD 10/21-4 S Classic šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys užtikrina didelę galią ir Super klasės kokybę – dėl ergonomiško dizaino jis yra idealus pagalbininkas kasdieniam naudojimui.
HD 10/21-4 S šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys idealiai tinka kasdieniam naudojimui sudėtingomis sąlygomis. Aukščiausios kokybės medžiagos užtikrina puikius rezultatus – ir jūs galite pasikliauti Kärcher. Įrenginį sudaro aukščiausios kokybės siurblys su nerūdijančio plieno stūmokliais ir žalvarine cilindro galvute, kurį papildo 4 polių mažo greičio variklis su oro ir vandens aušinimo sistema. Integruoti aliuminio rėmo laikikliai sumažina svorį ir užtikrina lengvą, bet patvarią važiuoklę, tinkamą pakrovimui naudojant kraną. Kompaktiška konstrukcija ir maksimalus mobilumas užtikrina, kad variklis ir siurblys gali būti montuojami vertikaliai ir stačiai. Be to, jame yra aksesuarų laikymo vieta – daiktų skyrius ir reguliuojami kabliukai. HD 10/21-4 S ergonomišką darbą perkelia į kitą lygį. Dėl EASY!Force Advanced pistoleto jį galima valdyti be pastangų, be didelės išlaikymui reikalingos jėgos, o tai padeda besisukantis 1050 milimetrų nerūdijančio plieno pistoletas. Servo valdymo pultas, esantis tarp gaiduko pistoleto ir ieties, gali būti naudojamas slėgiui ir vandens kiekiui reguliuoti.
Savybės ir privalumai
Kompaktiška vertikalios konstrukcijos koncepcija, kurios esmė - vertikalus variklio ir siurblio montavimasMažas užimamas plotas ir vietą tausojančios konstrukcijos. Lengva manevruoti ir transportuoti. Maksimalus stabilumas užtikrina tolygią mašinos padėtį.
4 polių mažo greičio variklis su oro-vandens aušinimo sistema, tvirtas siurblys su nerūdijančio plieno stūmokliais ir žalvarine cilindro galvuteIlgas tarnavimo laikas ir mažos techninės priežiūros išlaidos. Didelis našumas ir efektyvumas. Su siurbimo funkcija ir iki 60 °C temperatūros vandeniui.
Išmaniosios aptarnavimo koncepcijos dėka galima greitai atlikti darbus vietojePasukama siurblio galvutė. Patogus tepalų užpildymo lygio indikatorius ir važiuoklėje integruota tepalų išleidimo anga. Modulinė konstrukcija, susidedanti iš siurblio, variklio ir valdymo skydo.
Platus priedų asortimentas su EASY!Lock jungtimis
- Slėgį ir vandens srautą galima reguliuoti Servo Control reguliatoriumi, esančiu tarp išpurškimo ieties ir pistoleto.
- EASY!Force Advanced - darbas be nuovargio, be išlaikymui reikalingos jėgos
- Besisukanti 1050 mm ilgio nerūdijančiojo plieno išpurškimo ietis.
Įrenginyje integruoti įvairūs priedų laikymo skyriai
- Daiktų laikymo skyrius.
- Reguliuojami kabliukai, pvz., antrojo antgalio ar elektros kabelio laikymui.
- Aukšto slėgio žarnos laikymo vieta.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|376 - 424
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 1000
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar)
|50 - 210
|Maks. slėgis (bar)
|250
|Galingumas (kW)
|8
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Antgalio dydis
|050
|Vandens įvadas
|1″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|63,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|71,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|607 x 518 x 1063
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Purškimo pistoletas su minkšta danga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Premium kokybė
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- 4 polių trifazis variklis su oro ir vandens aušini
- Trijų stūmoklių ašinė pompa: Su nerūdijančio plieno stūmokliais
- Slėgio išjungiklis
- Skirtingo galingumo srovė
- Alyvos stebėjimo stikliukas
- Žalvarinė vandens įpylimo jungtis
Videos
Pritaikymo sritys
- Žemės ūkio traktorių, mašinų ir padargų valymas
- Statybvietėje esančių mašinų ir įrangos, pavyzdžiui, cemento maišyklių, pastolių, ratinių krautuvų, ekskavatorių ar betono siurblių, valymas.
- Gamybos mašinų, naudojamų pramonėje, pavyzdžiui dažymo cechuose, maisto gamyboje arba gamybiniame sektoriuje, valymas.
- Transporto sektoriaus transporto priemonių, pavyzdžiui, sunkiasvorių sunkvežimių, laivų, lėktuvų ar autobusų, valymas
- Visuomeninių erdvių, pavyzdžiui, aikščių, privažiavimų, fontanų ar automobilių stovėjimo aikštelių, valymas.
Priedai
Valymo priemonės
HD 10/21-4 S atsarginės dalys
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