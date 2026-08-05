Aukšto slėgio plovykla HD 10/21-4 S Plus
HD 10/21-4 S Plus šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys pasižymi dideliu našumu ir aukščiausia kokybe. Vibrasoft rotacinio antgalio ir EASY!Force Advanced pistoleto dėka užtikrinamas ergonomiškas darbas.
HD 10/21-4 S Plus šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys yra idealus ergonomiškam ir nevarginančiam darbui. Dėl Kärcher EASY!Force Advanced pistoleto, jį patogu valdyti, be didelės išlaikymui reikalingos jėgos. Servo valdymo pultas reguliuoja slėgį ir vandens kiekį. Vibrasoft rotacinis antgalis iki 30 % sumažina purškimo antgalio vibraciją. Kruopščiai atrinktos medžiagos ir aukščiausios kokybės sudedamosios dalys - tai HD 10/21-4 S Plus skiriamieji bruožai. Tvirtas siurblys, nerūdijančiojo plieno stūmokliai ir žalvarinė cilindro galvutė veikia kartu su 4 polių mažo greičio varikliu su oro - vandens aušinimo sistema. Integruoti aliuminio rėmo laikikliai užtikrina lengvą, bet tvirtą važiuoklę, tinkančią krauti kranu. Siekiant maksimalaus mobilumo ir kompaktiškumo, variklis ir siurblys yra sumontuoti vertikaliai. Įrenginyje taip pat yra priedų laikymo vieta - daiktadėžė ir reguliuojami kabliukai.
Savybės ir privalumai
Kompaktiška vertikalios konstrukcijos koncepcija, kurios esmė - vertikalus variklio ir siurblio montavimasMažas užimamas plotas ir vietą tausojančios konstrukcijos. Lengva manevruoti ir transportuoti. Maksimalus stabilumas užtikrina tolygią mašinos padėtį.
4 polių mažo greičio variklis su oro-vandens aušinimo sistema, tvirtas siurblys su nerūdijančio plieno stūmokliais ir žalvarine cilindro galvuteIlgas tarnavimo laikas ir mažos techninės priežiūros išlaidos. Didelis našumas ir efektyvumas. Su siurbimo funkcija ir iki 60 °C temperatūros vandeniui.
Ergonomiškas "Vibrasoft" rotacinis antgalisSumažina vibraciją iki 30 proc. Sumažina garsą ir triukšmo lygį. Rotacinis antgalis palengvina sunkų darbą atliekant įvairias valymo užduotis.
Išmaniosios aptarnavimo koncepcijos dėka galima greitai atlikti darbus vietoje
- Pasukama siurblio galvutė.
- Patogus tepalų užpildymo lygio indikatorius ir važiuoklėje integruota tepalų išleidimo anga.
- Modulinė konstrukcija, susidedanti iš siurblio, variklio ir valdymo skydo.
Platus priedų asortimentas su EASY!Lock jungtimis
- Slėgį ir vandens srautą galima reguliuoti Servo Control reguliatoriumi, esančiu tarp išpurškimo ieties ir pistoleto.
- EASY!Force Advanced - darbas be nuovargio, be išlaikymui reikalingos jėgos
- Besisukanti 1050 mm ilgio nerūdijančiojo plieno išpurškimo ietis.
Didelis priedų ir papildomų įtaisų pasirinkimas.
- Daiktų laikymo skyrius.
- Reguliuojami kabliukai, pvz., antrojo antgalio ar elektros kabelio laikymui.
- Aukšto slėgio žarnos laikymo vieta.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|376 - 424
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 1000
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar)
|50 - 210
|Maks. slėgis (bar)
|250
|Galingumas (kW)
|8
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Antgalio dydis
|050
|Vandens įvadas
|1″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|63,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|72,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|607 x 518 x 1063
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Purškimo pistoletas su minkšta danga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Premium kokybė
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio išpurškimo ietis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- 4 polių trifazis variklis su oro ir vandens aušini
- Trijų stūmoklių ašinė pompa: Su nerūdijančio plieno stūmokliais
- Slėgio išjungiklis
- Skirtingo galingumo srovė
- Alyvos stebėjimo stikliukas
- Žalvarinė vandens įpylimo jungtis
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Pritaikymo sritys
- Žemės ūkio traktorių, mašinų ir padargų valymas
- Statybvietėje esančių mašinų ir įrangos, pavyzdžiui, cemento maišyklių, pastolių, ratinių krautuvų, ekskavatorių ar betono siurblių, valymas.
- Gamybos mašinų, naudojamų pramonėje, pavyzdžiui dažymo cechuose, maisto gamyboje arba gamybiniame sektoriuje, valymas.
- Transporto sektoriaus transporto priemonių, pavyzdžiui, sunkiasvorių sunkvežimių, laivų, lėktuvų ar autobusų, valymas
- Visuomeninių erdvių, pavyzdžiui, aikščių, privažiavimų, fontanų ar automobilių stovėjimo aikštelių, valymas.
Priedai
Valymo priemonės
HD 10/21-4 S Plus atsarginės dalys
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