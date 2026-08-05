Aukšto slėgio plovykla HD 9/20-4 SXA Plus
HD 9/20-4 SXA Plus aukšto slėgio plovimo įrenginys, pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų, turi automatinę žarnos ritę ir Vibrasoft rotacinį antgalį, užtikrinantį našumą ir patogumą.
HD 9/20-4 SXA Plus šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys pasižymi įspūdinga ergonomika dėka EASY!Force Advanced aukšto slėgio pistoleto, kuriam nereikia išlaikymo jėgos. Slėgį ir vandens kiekį galima reguliuoti tiesiogiai ant pistoleto naudojant „Servo Control“ reguliatorių; nerūdijančio plieno purškimo lancetas (1050 mm) galima sukioti. Vibrasoft rotacinis antgalis iki 30 proc. sumažina vibraciją ir triukšmą. Plovimo įrenginys stebina aukštos kokybės medžiagomis: vertikaliai sumontuotas variklis ir siurblio blokas su nerūdijančiojo plieno stūmokliais ir žalvarine cilindro galvute, taip pat 4 polių mažo greičio variklis su oro-vandens aušinimo sistema, o tai leidžia kompaktišką konstrukciją maksimaliai patogiai transportuoti. Dėl aliuminio rėmo laikiklio važiuoklė yra tvirta, lengva ir tinkama krauti kranu. Komplekte yra aukšto slėgio žarna „Ultra Guard“ su patvaria teflono® danga ir automatinė žarnos ritė, galinti suvynioti ir išvynioti net veikiant slėgiui iki 45° kampu, todėl iki 50 proc. sutrumpėja paruošimo laikas. Šį aukščiausios klasės įrenginį papildo priedų laikymo galimybės, pavyzdžiui, daiktadėžė ir reguliuojami kabliai.
Savybės ir privalumai
Automatinė aukšto slėgio žarnos ritėAutomatinis suvyniojimas ir išvyniojimas iki 45° kampu, net esant slėgiui. Įbrėžimams atspari ir lygi "Ultra Guard HD" žarna su teflono® danga. Nustatymo laikas iki dviejų kartų trumpesnis.
Kompaktiška vertikalios konstrukcijos koncepcija, kurios esmė - vertikalus variklio ir siurblio montavimasMažas užimamas plotas ir vietą tausojančios konstrukcijos. Lengva manevruoti ir transportuoti. Maksimalus stabilumas užtikrina tolygią mašinos padėtį.
4 polių mažo greičio variklis su oro-vandens aušinimo sistema, tvirtas siurblys su nerūdijančio plieno stūmokliais ir žalvarine cilindro galvuteIlgas tarnavimo laikas ir mažos techninės priežiūros išlaidos. Didelis našumas ir efektyvumas. Su siurbimo funkcija ir iki 60 °C temperatūros vandeniui.
Ergonomiškas "Vibrasoft" rotacinis antgalis
- Sumažina vibraciją iki 30 proc.
- Sumažina garsą ir triukšmo lygį.
- Rotacinis antgalis palengvina sunkų darbą atliekant įvairias valymo užduotis.
Išmaniosios aptarnavimo koncepcijos dėka galima greitai atlikti darbus vietoje
- Pasukama siurblio galvutė.
- Patogus tepalų užpildymo lygio indikatorius ir važiuoklėje integruota tepalų išleidimo anga.
- Modulinė konstrukcija, susidedanti iš siurblio, variklio ir valdymo skydo.
Platus priedų asortimentas su EASY!Lock jungtimis
- Slėgį ir vandens srautą galima reguliuoti Servo Control reguliatoriumi, esančiu tarp išpurškimo ieties ir pistoleto.
- EASY!Force Pažangus aukšto slėgio pistoletas leidžia dirbti be nuovargio, nenaudojant jokios laikymo jėgos.
- Besisukanti 1050 mm ilgio nerūdijančiojo plieno išpurškimo ietis.
Įrenginyje integruoti įvairūs priedų laikymo skyriai
- Daiktų laikymo skyrius.
- Reguliuojami kabliukai, pvz., antrojo antgalio ar elektros kabelio laikymui.
- Aukšto slėgio žarnos laikymo vieta.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|376 - 424
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 900
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar)
|50 - 200
|Maks. slėgis (bar)
|250
|Galingumas (kW)
|7
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Antgalio dydis
|047
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|74,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|82,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|607 x 518 x 1063
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Purškimo pistoletas su minkšta danga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 20 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Ultra Guard
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
- Rotacinis antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- 4 polių trifazis variklis su oro ir vandens aušini
- Trijų stūmoklių ašinė pompa: Su nerūdijančio plieno stūmokliais
- Slėgio išjungiklis
- Skirtingo galingumo srovė
- Alyvos stebėjimo stikliukas
- Žalvarinė vandens įpylimo jungtis
Videos
Pritaikymo sritys
- Žemės ūkio traktorių, mašinų ir padargų valymas
- Statybvietėje esančių mašinų ir įrangos, pavyzdžiui, cemento maišyklių, pastolių, ratinių krautuvų, ekskavatorių ar betono siurblių, valymas.
- Gamybos mašinų, naudojamų pramonėje, pavyzdžiui dažymo cechuose, maisto gamyboje arba gamybiniame sektoriuje, valymas.
- Transporto sektoriaus transporto priemonių, pavyzdžiui, sunkiasvorių sunkvežimių, laivų, lėktuvų ar autobusų, valymas
- Visuomeninių erdvių, pavyzdžiui, aikščių, privažiavimų, fontanų ar automobilių stovėjimo aikštelių, valymas.
Priedai
Valymo priemonės
HD 9/20-4 SXA Plus atsarginės dalys
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