Aukšto slėgio plovykla HD 17/12-4 St H
Šis tvirtas stacionarus aukšto slėgio plovimo įrenginys išsiskiria ne tik dideliu našumu (1700 l/h) ir paprastu valdymu bei priežiūra, bet ir plačiu įrangos asortimentu. Idealiai tinka žemės ūkiui ir pramonei.
Mūsų stacionarus šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys – išties galingas pasirinkimas. Jis stebina 1700 l/h vandens srautu ir 120 barų slėgiu ir idealiai tinka nuolat naudoti sudėtingomis darbo sąlygomis, pavyzdžiui, maisto pramonėje. Į įrenginį paduodamo vandens temperatūra gali siekti 85 °C. Tiek siurblys su alkūniniu velenu ir žalvarine cilindro galvute, tiek nerūdijančio plieno rėmas ir korpusas užtikrina konstrukcijos tvirtumą. Aukšto slėgio plovimo įrenginyje yra numatyta vandens rezervuaro apsauga nuo kalkių, kurią užtikrina tuščios talpyklos indikatorius, ir apsauga nuo veikimo be vandens. Ploviklis gali būti įtraukiamas ir dozuojamas per vožtuvą ir jam taip pat yra numatytas tuščios talpyklos indikatorius. 4 polių mažo greičio elektros variklis garantuoja ilgą tarnavimo laiką. Montavimo, naudojimo ir priežiūros procesas yra sukurti atsižvelgiant į naudotojo patogumą. Siekiant užtikrinti aukštą darbo saugos lygį, įrenginyje yra numatyta elektroninės stebėsenos funkcija. Iš plataus priedų asortimento galima atskirai pasirinkti tuos, kurių reikia atitinkamoje naudojimo vietoje. Siūloma įsigyti slėgio matuoklį, laikmatį, antrąjį ploviklio įleidimo įvadą, automatinio slėgio mažinimo įtaisą ir įvairius nuotolinio valdymo įrenginius.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės įrangaVandens rezervuaras su vožtuvu, apsauga nuo kalkių ir veikimo be vandens. Ypač tvirtas nerūdijančio plieno rėmas ir korpusas. Pažangus slėgio siurblys, su kuriuo į įrenginį paduodamo vandens temperatūra gali siekti 85 °C.
Patvarus ir tvirtasTvirtas alkūninio veleno siurblys su žalvarine cilindro galva ir aukštos kokybės medžiagomis užtikrina ilgaamžiškumą. 4 polių, lėtaeigis elektros variklis garantuoja ilgalaikį patvarumą. Apsauga nuo kalkių susidarymo.
Elektroninės priežiūros sistema, užtikrinanti saugesnį darbą.Išsijungia esant vandens trūkumui, yra budėjimo režimo, techninės priežiūros, klaidos LED lemputės. Išsijungia nuotėkio arba fazės gedimo atveju. Automatinis išsijungimas dėl per mažos arba per didelės įtampos.
Paprasta naudoti
- Tik vienas sukamasis jungiklis visoms funkcijoms garantuoja paprastą naudojimą, nereikia jokių ilgų mokymų.
- Ypač patogu naudoti dėl suprantamų simbolių. Nebereikia daug laiko reikalaujančio instruktažo.
- LED lemputės rodo svarbius pranešimus apie eksploatacinę būseną
Didelis priedų ir papildomų įtaisų pasirinkimas.
- Galima įsigyti slėgio matuoklį ir praėjusio laiko skaitiklį.
- Galima įsigyti automatinio slėgio mažinimo įtaisą.
- Nuotolinis valdymas gali būti naudojamas tiesiogiai vietoje.
Ploviklio įleidimo įvadas su vožtuvu ir tuščios talpyklos indikatoriumi
- Ploviklio įsiurbimo sistema su dozavimo vožtuvu ir tuščios talpyklos indikatoriumi pasižymi ypač aukšta kokybe ir yra įtraukti į standartinį įrenginio komplektą.
- Galima įsigyti ploviklio įleidimo įvadą su vožtuvu ir tuščios talpyklos indikatoriumi
- Ploviklio dozavimo blokas įsiurbimo pusėje.
Dėl tvirtos konstrukcijos įrenginys puikiai tinka naudoti darbams sudėtingomis sąlygomis
- Tinka kasdieniam naudojimui.
- Dėl karšto vandens naudojimo žymiai padidėja valymo efektyvumas.
- Idealiai tinka naudoti ilgus laikotarpius
Integruotas didelis vandens filtras
- Saugo visus aukšto slėgio komponentus
- Didelis smulkusis vandens filtras optimaliai siurblio apsaugai.
- Lengvai pasiekiamas, lengvai valomas.
Greitai paruošiamas darbui bet kuriuo metu
- Galimas vienu mygtuko paspaudimu, be laiko nustatymo galimybės ir gabenant mobilias mašinas.
- Siurblys įsijungia, kai tik įjungiamas paleidimo pistoletas, leidžiantis patogiai dirbti iš bet kurio tiekimo taško.
- Stacionarus montavimas be pavojaus: Jokio užteršimo ar palaidų žarnų
Lengvas montavimas ir priežiūra
- Prireikus atlikti techninę priežiūrą, visi komponentai yra greitai ir lengvai pasiekiami.
- Dėl greito ir paprasto montavimo taupomos montavimui reikalingos lėšos.
- Klaidų kodų ir būsenos rodymas palengvina techninę priežiūrą
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|900 - 1700
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|50 - 120 / 5 - 12
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|180 / 18
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|85
|Galingumas (kW)
|7
|Apsauga (A)
|16
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|1″
|Naudotojų kiekis
|2
|Mobilumas
|Stacionarus
|Svoris (su priedais) (kg)
|91
|Svoris (su pakuote) (kg)
|100,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|800 x 605 x 600
Komplektacija
- Vandens srauto reguliatorius
- Padidintos galios antgalis
- Rėmas ir dangtis: Nerūdijantis plienas
- Pasiruošęs srauto reguliavimui
- su integruota valymo priemonės dalinimo sistema
Įranga
- Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais
- Slėgio siurblys
- Apsauga nuo apkalkėjimo
- Sausos eigos apsauga
- Didelis smulkaus tinklelio vandens filtras
- Saugojimo rezervuaras su plūdiniu vožtuvu
- Paruoštas nuotoliniam valdymui
- RM1 dozavimas
- Alyvos stebėjimo stikliukas
- Alyvos matuoklė
- Oru aušinamas variklis
Pritaikymo sritys
- Idealus valymo užduotims maisto pramonėje
- Idealiai tinka naudoti maisto, kosmetikos ir chemijos pramonėje
- Gyvulių tvartų valymas žemės ūkyje
- Universalus pritaikymas pramoninėje aplinkoje, pvz., gamybinėms patalpoms valyti
- Transporto priemonių ir įrenginių valymas automobilių, pramonės ir žemės ūkio sektoriuose
- Tinka naudoti gamybinėse salėse, sandėliuose, logistikos pastatuose ir sunkiosios pramonės objektuose
- Žemės ūkis
- Pramonėje
- Automobilių plovimui
- Valymas aukštu slėgiu naudojant šaltą arba karštą vandenį
Priedai
Valymo priemonės
HD 17/12-4 St H atsarginės dalys
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