Aukšto slėgio plovykla HD 17/15-4St
Stacionarus aukšto slėgio plovimo įrenginys, kurio korpusas ir rėmas pagaminti iš milteliniu būdu dažyto plieno. Jis stebina savo galingu srautu (1700 l/h), aukštos kokybės įranga ir išskirtine eksploatacine sauga.
Skirtas nuolat naudoti sunkiomis darbo sąlygomis – mūsų stacionarus aukšto slėgio plovimo įrenginys, į kurį gali būti paduodamas iki 60 °C temperatūros vanduo, užtikrina aukščiausios klasės našumą dėl savo 1700 l/h vandens srauto ir 150 barų slėgio. Aukšto slėgio siurblį nuo nešvarumų saugo didelis vandens filtras. Šio aukšto slėgio įrenginio rėmas ir korpusas, pagaminti iš milteliniu būdu dažyto plieno, kartu su 4 polių mažo greičio vandeniu aušinamu elektros varikliu užtikrina ilgą įrenginio tarnavimo laiką. Jame taip pat yra integruotas vandens rezervuaras su apsauga nuo veikimo be vandens ir ploviklio įleidimo įvadas su dozavimo vožtuvu ir tuščios talpyklos indikatoriumi. Didelis sukamasis jungiklis yra lengvai valdomas, o montavimo ir priežiūros procesas buvo suprojektuotas taip, kad būtų kuo labiau patogus naudotojui. Elektroninė įrenginio stebėsena ir klaidų indikatorius užtikrina puikią eksploatacinę saugą. Įrenginys tiekiamas be priedų, tačiau juos galima pasirinkti atsižvelgiant į naudojimo vietą. Galima įsigyti slėgio matuoklį ir laikmatį, antrąjį ploviklio įleidimo įvadą, automatinio slėgio mažinimo įtaisą ir įvairius nuotolinio valdymo įrenginius.
Savybės ir privalumai
Patvarus ir tvirtasTvirtas korpusas ir rėmas pagaminti iš milteliniu būdu dažyto plieno. 4 polių, lėtaeigis elektros variklis garantuoja ilgalaikį patvarumą. Tvirtas alkūninio veleno siurblys su žalvarine cilindro galva ir aukštos kokybės medžiagomis užtikrina ilgaamžiškumą.
Aukštos kokybės įrangaVandens rezervuaras su plūdiniu vožtuvu ir apsauga nuo veikimo be vandens. Paruoštas nuotolinio valdymo įrenginiams prijungti.
Tvirta konstrukcija sudėtingoms darbo sąlygomsTinka kasdieniam naudojimui. Gali būti naudojamas sunkiomis darbo sąlygomis. Patikimas, patvarus ir našus Kärcher alkūninio veleno siurblys užtikrina optimalų slėgį.
Elektroninės priežiūros sistema, užtikrinanti saugesnį darbą.
- Išsijungia esant vandens trūkumui, yra budėjimo režimo, techninės priežiūros, klaidos LED lemputės.
- Automatinis išsijungimas dėl per mažos arba per didelės įtampos.
Paprasta naudoti
- Tik vienas sukamasis jungiklis visoms funkcijoms garantuoja paprastą naudojimą, nereikia jokių ilgų mokymų.
- Ypač patogu naudoti dėl suprantamų simbolių. Nebereikia daug laiko reikalaujančio instruktažo.
- Praktiškas klaidų rodymas iš karto informuoja naudotojus ir taupo laiką.
Integruotas didelis vandens filtras
- Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
- Saugo visus aukšto slėgio komponentus
- Labai lengva valyti.
Paprasta priežiūra ir labai lengvas aptarnavimas
- Indikatorius: klaidų kodai, eksploatacinė būsena, techninės priežiūros intervalai.
- Visapusiškos techninės priežiūros tinklas, kurį sudaro aukštos kvalifikacijos techninės priežiūros specialistai.
Didelis priedų ir papildomų įtaisų pasirinkimas.
- Galima įsigyti automatinio slėgio mažinimo įtaisą.
- Galima įsigyti ploviklio įleidimo įvadą su vožtuvu ir tuščios talpyklos indikatoriumi
- Galima įsigyti slėgio matuoklį ir praėjusio laiko skaitiklį.
Greitai paruošiamas darbui bet kuriuo metu
- Galimas vienu mygtuko paspaudimu, be laiko nustatymo galimybės ir gabenant mobilias mašinas.
- Siurblys įsijungia, kai tik įjungiamas paleidimo pistoletas, leidžiantis patogiai dirbti iš bet kurio tiekimo taško.
- Įrenginys visada paruoštas darbui, kad būtų maksimaliai našus ir lankstus.
Vandens srauto reguliatorius
- Slėgį ir vandens srautą galima reguliuoti ant pistoleto.
- Universalus ir lankstus panaudojimas
- Įvairūs naudojimo būdai ir puikūs valymo rezultatai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|900 - 1700
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|100 - 150 / 10 - 15
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|210 / 21
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Galingumas (kW)
|9
|Apsauga (A)
|16
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|1″
|Naudotojų kiekis
|2
|Mobilumas
|Stacionarus
|Svoris (su priedais) (kg)
|84
|Svoris (su pakuote) (kg)
|93,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|800 x 605 x 600
Komplektacija
- Vandens srauto reguliatorius
- Padidintos galios antgalis
- Rėmas ir dangtis: Plienas dengtas milteliniu būdu
- Pasiruošęs srauto reguliavimui
- su integruota valymo priemonės dalinimo sistema
Įranga
- Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais
- Sausos eigos apsauga
- Didelis smulkaus tinklelio vandens filtras
- Saugojimo rezervuaras su plūdiniu vožtuvu
- Paruoštas nuotoliniam valdymui
- RM1 dozavimas
- Alyvos stebėjimo stikliukas
- Alyvos matuoklė
- Vandeniu aušinamas variklis
Pritaikymo sritys
- Tinka naudoti maisto ir chemijos pramonėje
- Gyvulių tvartų valymas žemės ūkyje
- Transporto priemonių ir įrenginių valymas automobilių, pramonės ir žemės ūkio sektoriuose
- Universalus pritaikymas pramoninėje aplinkoje, pvz., gamybinėms patalpoms valyti
- Tinka naudoti gamybinėse salėse, sandėliuose, logistikos pastatuose ir sunkiosios pramonės objektuose
- Mašinų ir įrangos plovimas aukštu slėgiu statybos, žemės ūkio ir komunaliniame sektoriuose
- Transporto priemonių valymas aukštu slėgiu
- Žemės ūkis
- Idealiai tinka automobilių dirbtuvėms, automobilių nuomos įmonėms, automobilių plovimo centrams, statybos paslaugų rangovams, prekybos specialistams, mažoms statybos įmonėms, mažiems garažams, ūkiams ir kt.
- Idealiai tinka automobilių salonams, automobilių nuomos įmonėms ir degalinėms
Priedai
Valymo priemonės
HD 17/15-4St atsarginės dalys
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