Aukšto slėgio plovykla HD 6/15 G Entry Class
Kompaktiškas ir mobilus HD 6/15 G Classic šalto vandens aukšto slėgio įrenginys su benzininiu varikliu ir tvirtu alkūninio veleno siurbliu. Idealiai tinka savivaldybių teritorijų tvarkymo darbams, statybų sektoriui.
Kompaktiškas HD 6/15 G Classic yra idealus pradinio lygio įrenginys, leidžiantis pradėti dirbti su Kärcher benzininiais įrenginiais. Itin lengvai transportuojamas automobilyje, jis puikiai atliks sudėtingesnes valymo užduotis, pavyzdžiui, statybvietėse ar savivaldybių teritorijose, kai darbinis slėgis yra iki 150 barų, tvirtas alkūninio veleno siurblys ir vandens sunaudojimo kiekis iki 600 litrų per valandą. Integruotas benzininis variklis (EU ST V) suteikia nepriklausomybę nuo išorinių energijos šaltinių, oru užpildyti ratai garantuoja mobilumą naudojimo vietoje, o ergonomiška stumiama rankena ir praktiška priedų saugykla užtikrina patogų valdymą. Komponentai, apsaugoti termo- ir apsauginiais vožtuvais, yra lengvai prieinami. Stabilus vamzdinis plieninis HD 6/15 G Classic rėmas taip pat patikimai apsaugo nuo išorinių mechaninių pažeidimų.
Savybės ir privalumai
NepriklausomybėNepriklausomybė nuo el. maitinimo šaltinių. Atitinka ES Stage V reikalavimus išmetamųjų dujų emisijai. Patogus užvedimas.
Didelis mobilumasDideli ratai su pneumatinėmis padangomis lengvai įveikia nelygius paviršius. Kompaktiškas ir siauras įrenginys skirtas lengvai manevruoti siaurose vietose. Labai mobilus, lengvai transportuojamas ir taupantis vietą – telpa standartiniame automobilyje.
Patvarus ir tvirtasTvirtas plieninis rėmas patikimai apsaugo įrenginį nuo pažeidimų. Termostatinis vožtuvas apsaugo siurblį nuo perkaitimo, dirbant recirkuliaciniu režimu. Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais.
Galimybė laikyti priedus
- Žarnos kablys ir priedų laikiklis, patogumui - paprasčiau laikyti ir nešiotis.
- Ergonomiškos rankena ir žarnos laikymo skyrius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|600
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|150 / 15
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|200 / 20
|Vandens įvadas
|R 3/4″
|Pavaros tipas
|Benzinas
|Variklio tipas
|G200FA
|vienu metu vartotojų skaičius
|1
|Mobilumas
|Aukštas
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|34,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|42,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|878 x 538 x 702
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: Standartinis
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Padidintos galios antgalis
Įranga
- Rėminis narvas
- Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais
Pritaikymo sritys
- Statybos pramonė
- Idealiai tinka valymo įmonėms, amatininkams, statybinių paslaugų teikėjams ar komunaliniame ūkyje
Priedai
Valymo priemonės
HD 6/15 G Entry Class atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.