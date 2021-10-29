Terminė dezinfekcija
Higieniška švara be bakterijų temperatūros pagalba: terminė dezinfekcija yra labai efektyvus valymo būdas padedantis efektyviai sumažinti mikrobų skaičių ant temperatūrai atsparių kietų ir lauke esančių paviršių. Valomi objektai ir paviršiai kaitinami karštu vandeniu ir vandens garais. Ligų sukėlėjai mikrobai žūsta aukštesnėje nei 70 °C temperatūroje. Beveik visi kenksmingi ar pavojų keliantys mikrobai, virusai ir bakterijos yra jautrūs temperatūrai ir tokiu būdu patikimai sunaikinami ir pašalinami.
Garų valytuvai ir dulkių siurbliai
Su papildomais priedais, dezinfekuojantys garų valytuvai ir gariniai dulkių siurbliai iš Kärcher, kurių valymo rezultatai sertifikuoti pagal Europos standartą EN 16615, veikia antibakteriškai ir turi antivirusines savybes; tai reiškia, kad jie padeda suvaldyti labiausiai paplitusių bakterinių ir virusinių infekcijų epidemijas. Jie tinka palaikyti švarai ant stalviršių ir grindų virtuvėse, tualetuose, persirengimo kambariuose ir sveikatos priežiūros patalpose, svetingumo įstaigose ir viešosiose patalpose.
Karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai
Kärcher karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai, kurių šildymo galia didesnė kaip 65°C, o kontaktinis laikas yra viena minutė, sukuria dezinfekcinį poveikį, kurį patvirtino nepriklausoma laboratorija, todėl idealiai tinka naudoti lauke ir didelių plotų paviršiams plauti.
Terminė dezinfekcija garais ir gariniais dulkių siurbliais
Kärcher garų valytuvai ir gariniai dulkių siurbliai su atitinkamais priedais yra išbandyti nepriklausomoje laboratorijoje dėl jų efektyvumo dezinfekuojant paviršius ir įrodyta, kad jie veiksmingai pašalina bakterijas* ir virusus**. Todėl jie idealiai tinka įprastinei dezinfekcijai, pavyzdžiui, grindų, stalviršių ir darbo paviršių dezinfekavimui virtuvėse, valgyklose ar tualetuose.
Kaip veikia rankinė terminė dezinfekcija?
Terminės dezinfekcijos karšto vandens garais efektyvumas grindžiamas paprastu principu. Nors virusai, bakterijos, mielės ir kiti patogenai ilgą laiką išgyvena ant paviršių tokių kaip metalas, akmuo, medis, keramika, plastikas ar popierius ir gali išlikti ilgai, jie itin jautriai reaguoja į aukštą temperatūrą.
Kärcher gariniai valytuvai ir gariniai dulkių siurbliai gamina garus, kurie esant aukštam slėgiui išleidžiami antgalio pagalba esant 100 °C ir aukštesnei temperatūrai. Dėl to pakanka net labai trumpo kontakto laiko, kad būtų galima patikimai neutralizuoti bakterijas ir virusus. Taigi nepriklausoma laboratorija įrodė, kad lėtai paskirstant garus 30 cm per sekundę greičiu, bakterijos ir virusai yra sunaikinami: bakterijos – 99,999 %*, virusai – 99,99 %**.
Todėl dezinfekcija karštais garais yra patikima ir lengvai pritaikoma priemonė mikroorganizmams sunaikinti arba neutralizuoti nenaudojant cheminių dezinfekcinių priemonių. Karšti garai lengvai prasiskverbia į sunkiai pasiekiamas vietas, pvz., plyšius ar sujungimus ir kruopščiai sunaikina ten esančius ligų sukėlėjus. Prieš pradedant dezinfekciją garais reikia pašalinti stambius nešvarumus, nes po jais gali tykoti mikrobai.
Dezinfekcijos garais ir gariniais dulkių siurbliais privalumai
- Ekologiška, visiškai be cheminių priedų
- Nelieka cheminių priemonių likučių ant paviršių
- Nereikia cheminių priedų
- Naudojant garinį dulkių siurblį, nereikia papildomai skalauti, tai taupo laiką.
- Neleidžia sukėlėjams tapti atspariais
- Neutralizuoja bakterijas*, apvalkalą turinčius virusus ir adenovirusus, rotavirusus ir norovirusus (ribotas virucidinis PLUS pagal RKI)** ant kietų paviršių, sertifikuotas pagal EN 16615:2015-06
Dezinfekcijos garų valytuvais ir garais dulkių siurbliais taikymo sritys
Terminė dezinfekcija garais ir garų dulkių siurbliais yra ne tik efektyvi, bet ir sužavės savo universalumu. Kadangi dezinfekcijai garais reikalingas tik vanduo ir nereikia cheminių priedų, tokia įprastinė dezinfekcija tinka visur, kur daugiausia dėmesio skiriama maistui, pavyzdžiui:
- Maisto perdirbimo ir maisto pramonės srityse
- Viešbučiuose ir restoranuose, valgyklose ir pramoninėse virtuvėse
- Prekybos centruose šaldikliams valyti, saldumynų prekystaliams ar lentynoms valyti
Be cheminių medžiagų ši dezinfekcijos rūšis puikiai tinka mažesniems ir vidutinio dydžio paviršiams virtuvėse, sanitarinėse patalpose ir persirengimo kambariuose, pavyzdžiui:
- Ligoninėse, globos namuose ir senelių namuose, poliklinikose, mokyklose ir vaikų darželiuose
- Sporto bazėse ir sveikatingumo sektoriuje
Plastikinių panelių valymui, transporto priemonės salono valymui ši dezinfekcijos rūšis taip pat tinka.
Perspektyva
Kärcher siūlo platų profesionaliam naudojimui skirtų garinių valymo įrenginių ir garinių dulkių siurblių asortimentą, skirtingų našumo klasių ir versijų. Dėl plataus priedų asortimento mūsų prietaisai gali būti naudojami beveik visiems kietiems grindų paviršiams, stiklo ir plytelių paviršiams.
* Remiantis standartu EN 16615, testuojami PVC paviršiai, bandomi prietaisai SG 4/4, SGV 6/5 ir SGV 8/5, testuojama su mikrobais: Enterococcus hirae ATCC 10541.
** Pagal EN 16615 standartą, testuojami PVC paviršiai, bandomi prietaisai SG 4/4 ir SGV 6/5 (SGV 8/5 pagal analogiją), tiriamosios bakterijos: MVA, pelių norovirusas, adenovirusas (išskyrus hepatitą B), esant mažai organinių medžiagų apkrovai.
Terminė dezinfekcija aukštu slėgiu karšto vandens pagalba
Kärcher karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai be vargo pasiekia bent 65 °C vandens temperatūrą, reikalingą virusams, bakterijoms ir mikrobams sunaikinti, neutralizuoti ar visiškai pašalinti. Net ir esant trumpesniam nei minutės sąlyčio su karštu vandeniu laikui, užteršti paviršiai dezinfekuojami – be cheminių priemonių. Todėl karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai yra tinkami lauko patalpų ir didelių paviršių dezinfekcijai.
Kaip veikia terminė dezinfekcija karštu vandeniu?
Nepriklausoma laboratorija* patvirtina: net esant 65 °C temperatūrai ir trumpesniam nei minutės sąlyčio laikui, Kärcher karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai efektyviai pašalina apvalkalą turinčius virusus, tokius kaip koronavirusas, nuo paviršių – nuo 75 °C temperatūros veiksmingai sumažinamas neturinčių apvalkalo virusų kiekis arba jie neutralizuojami.
Karštam vandeniui paskirstyti ypač tinka Kärcher purškimo antgaliai, kurie buvo sukurti kovai su piktžolėmis, pavyzdžiui, WR 10, WR 20, WR 50 ir WR 100. Kadangi antgalius galima naudoti be slėgio, dezinfekcija be purslų gali būti atlikta be problemų dideliems paviršiams net ir lauke.
Tam ietis ir atitinkamas antgalis prijungiami prie karšto vandens aukšto slėgio įrenginio ir nustatoma maksimali vandens temperatūra, kad vanduo ištekėtų pro katilo išleidimo angą apytiksliai 90–98 °C temperatūros.
Galiausiai dezinfekuojami paviršiai turi būti apdorojami lėtais judesiais.
* Veiksmingas prieš apvalkalą turinčius virusus ir adenovirusus, rotavirusus ir norovirusus (ribotas virucidinis PLUS pagal RKI).
Terminės dezinfekcijos karšto vandens aukšto slėgio įrenginiais privalumai
- Pagreitina valymo procesą iki 40%, lyginant su šalto vandens naudojimu, turinčiu papildomą mikrobus mažinantį poveikį
- Visiškai be cheminių priedų, todėl idealiai tinka lauko plotų dezinfekcijai
- Ant apdorotų paviršių nelieka priemonių likučių
- Nereikia papildomo daug laiko atimančio skalavimo
- Neleidžia išsivystyti tolerancijai patogenams
- Greitas džiūvimo laikas
- Ypač efektyvus net esant albuminino nešvarumams
Terminės dezinfekcijos karšto vandens aukšto slėgio įrenginiams taikymo sritys
Visur, kur cheminių valymo ir dezinfekavimo priemonių naudojimas nepageidautinas arba draudžiamas aplinkos apsaugos sumetimais, dezinfekcijos priemonės su Kärcher karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiais yra patikima alternatyva. Galimos naudojimo sritys dideliems paviršiams viduje ir išorėje, pavyzdžiui, traukinių stotyse ir stotelėse, žaidimų aikštelėse ir parko suoliukuose, stadionuose ir baseinuose arba viešbučių ir maisto prekyboje, stovyklavietėse ir kruiziniuose laivuose. Taip pat gali būti naudojamas žemės ūkyje kovojant su paukščių gripu ir afrikiniu kiaulių maru.
Profesionalūs karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai
Kärcher siūlo platų karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginių asortimentą, skirtą profesionaliam naudojimui, skirtingų našumo klasių ir versijų.
Individualūs Kärcher karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiai gali pašildyti vandenį iki 155 °C, dezinfekcijai karštu vandeniu pakanka 80 °C temperatūros. Šie karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrengininiai buvo apdovanoti sidabriniu ženklu: Patikrinta higienos kokybė
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