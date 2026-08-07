Nešvaraus vandens siurblys WWP 45
WWP 45 nuotekų siurblys su iki 45 m³ per valandą vandens siurbimo pajėgumu ir galingu benzininiu varikliu daro įspūdį, bei tinka naudoti vietose, kuriose nėra išorinio maitinimo šaltinio.
Mūsų ypač mobilus WWP 45 nuotekų siurblys su tvirtu vamzdiniu plieniniu rėmu yra skirtas sudėtingiausiems darbams, tad tiks naudoti užtvindytiems rūsiams ar iškastoms duobėms sausinti. Dėl galingo benzininio variklio įrenginys veikia visiškai nepriklausomai nuo išorinio maitinimo šaltinio ir gali išpumpuoti iki 45 m³ vandens per valandą (750 litrų per minutę). Taip pat siurblys lengvai apdoroja labai stambias daleles, kurių skersmuo gali siekti iki 30 mm. Jei reikia, siurblį taip pat galima naudoti kitoms reikmėms, pvz., vandeniui tiekti žemės ūkyje.
Savybės ir privalumai
Sukurtas sudėtingiems darbamsTvirtas plieninis rėmas patikimai apsaugo įrenginį nuo pažeidimų. Lengvai apdoroja stambias iki 30 mm dydžio daleles
Labai galingasNepertraukiamas iki 100 m³ vandens pumpavimas vieno talpyklos užpildymo metu. Greitai išpumpuoja labai didelį vandens kiekį (750 l/min. arba 45 m³/val.).
Plačios naudojimo galimybėsGreitas HD/HDS priekabų ir IB cisternų pildymas. Galima naudoti vandeniui pumpuoti iš iškastų duobių, požeminių automobilių stovėjimo aikštelių ir požeminių perėjų.
Lengvai naudojamas
- Galingi „EU STAGE V“ aplinkosauginį standartą atitinkantys benzininiai varikliai su rankiniu starteriu ir droseliu.
- Dėl kompaktiško dydžio ir mažo svorio ypač mobilus ir lengvai transportuojamas.
- Visi su servisu susiję komponentai yra lengvai prieinami.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (m³/h)
|<= 45
|Maks. siurbimo aukštis (m)
|max. 7
|Kėlimo aukštis (m)
|max. 25
|Maks. dalelių dydis (mm)
|max. 30
|Pavaros tipas
|Benzinas
|Variklio darbinis tūris (cm³)
|196
|Variklio galia (kW/AG)
|5,1 / 6,9
|Rezervuaro talpa (l)
|3,6
|Svoris (be priedų) (kg)
|35,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|40,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|629 x 425 x 445
Komplektacija
- Rankinis droselis
- Alyvos matuoklė
- Įsiurbimo žarnos tinklelis (stambių dalelių filtras)
- Žarnos spaustukas: 3 Piece(s)
- Žarnų sujungimas: 2 Piece(s)
Videos
Pritaikymo sritys
- Didelių vandens kiekių pumpavimas vykstant statybos darbams, pvz., iš užtvindytos iškastos duobės
- Didelių vandens kiekių pumpavimas teikiant komunalines paslaugas, pvz., iš užtvindytų rūsių
- Didelių vandens kiekių pumpavimas žemės ūkyje, pvz., tiekiant vandenį
- Taip pat greitas vandens talpyklų, pvz., HD priekabų, pildymas
Priedai
WWP 45 atsarginės dalys
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