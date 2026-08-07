Nešvaraus vandens siurblys WWP 45

WWP 45 nuotekų siurblys su iki 45 m³ per valandą vandens siurbimo pajėgumu ir galingu benzininiu varikliu daro įspūdį, bei tinka naudoti vietose, kuriose nėra išorinio maitinimo šaltinio.

Mūsų ypač mobilus WWP 45 nuotekų siurblys su tvirtu vamzdiniu plieniniu rėmu yra skirtas sudėtingiausiems darbams, tad tiks naudoti užtvindytiems rūsiams ar iškastoms duobėms sausinti. Dėl galingo benzininio variklio įrenginys veikia visiškai nepriklausomai nuo išorinio maitinimo šaltinio ir gali išpumpuoti iki 45 m³ vandens per valandą (750 litrų per minutę). Taip pat siurblys lengvai apdoroja labai stambias daleles, kurių skersmuo gali siekti iki 30 mm. Jei reikia, siurblį taip pat galima naudoti kitoms reikmėms, pvz., vandeniui tiekti žemės ūkyje.

Savybės ir privalumai
Nešvaraus vandens siurblys WWP 45: Sukurtas sudėtingiems darbams
Sukurtas sudėtingiems darbams
Tvirtas plieninis rėmas patikimai apsaugo įrenginį nuo pažeidimų. Lengvai apdoroja stambias iki 30 mm dydžio daleles
Nešvaraus vandens siurblys WWP 45: Labai galingas
Labai galingas
Nepertraukiamas iki 100 m³ vandens pumpavimas vieno talpyklos užpildymo metu. Greitai išpumpuoja labai didelį vandens kiekį (750 l/min. arba 45 m³/val.).
Nešvaraus vandens siurblys WWP 45: Plačios naudojimo galimybės
Plačios naudojimo galimybės
Greitas HD/HDS priekabų ir IB cisternų pildymas. Galima naudoti vandeniui pumpuoti iš iškastų duobių, požeminių automobilių stovėjimo aikštelių ir požeminių perėjų.
Lengvai naudojamas
  • Galingi „EU STAGE V“ aplinkosauginį standartą atitinkantys benzininiai varikliai su rankiniu starteriu ir droseliu.
  • Dėl kompaktiško dydžio ir mažo svorio ypač mobilus ir lengvai transportuojamas.
  • Visi su servisu susiję komponentai yra lengvai prieinami.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vandens srautas (m³/h) <= 45
Maks. siurbimo aukštis (m) max. 7
Kėlimo aukštis (m) max. 25
Maks. dalelių dydis (mm) max. 30
Pavaros tipas Benzinas
Variklio darbinis tūris (cm³) 196
Variklio galia (kW/AG) 5,1 / 6,9
Rezervuaro talpa (l) 3,6
Svoris (be priedų) (kg) 35,7
Svoris (su pakuote) (kg) 40,8
Matmenys (I x P x A) (mm) 629 x 425 x 445

Komplektacija

  • Rankinis droselis
  • Alyvos matuoklė
  • Įsiurbimo žarnos tinklelis (stambių dalelių filtras)
  • Žarnos spaustukas: 3 Piece(s)
  • Žarnų sujungimas: 2 Piece(s)
Nešvaraus vandens siurblys WWP 45
Nešvaraus vandens siurblys WWP 45
Videos
Pritaikymo sritys
  • Didelių vandens kiekių pumpavimas vykstant statybos darbams, pvz., iš užtvindytos iškastos duobės
  • Didelių vandens kiekių pumpavimas teikiant komunalines paslaugas, pvz., iš užtvindytų rūsių
  • Didelių vandens kiekių pumpavimas žemės ūkyje, pvz., tiekiant vandenį
  • Taip pat greitas vandens talpyklų, pvz., HD priekabų, pildymas
Priedai
WWP 45 atsarginės dalys

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