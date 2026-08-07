Vandens valymo įrenginys WPC 100 RO
WPC 100 RO vandens valymo sistemą galima derinti su vandens dozatoriumi iš WPD asortimento. Penkių pakopų membraninis filtravimas užtikrina higieniškai švarų geriamąjį vandenį.
WPC 100 RO vandens valymo sistema su atvirkštinio osmoso sprendimu, galima naudoti kartu su WPD vandens dozatoriais. Sistema gali būti integruota tiesiai į vandens dozatorių ir tai suteiks dar daugiau patogumo, nes WPD įrenginius galima naudoti ten, kur nėra geriamojo vandentiekio vandens. WPC 100 RO patogu montuoti kartu su vandens dozatoriumi arba atskirai, tiesiog spintelėje po kriaukle. WPC 100 RO veikia itin efektyviai, kadangi lyginant su kitais panašiais produktais, išleidžia apie 70 procentų mažiau nuotėkų.
Savybės ir privalumai
Galima naudoti kartu su vandens dozatoriumi iš WPD asortimento
- Galima naudoti WPD vandens dozatorius net ir regionuose, kur nėra geriamojo vandens tiekimo.
- Atvirkštinio osmoso sprendimas naudoti kartu su WPD vandens dozatoriais.
- Švarus geriamasis vanduo ten, kur jo reikia.
Gali būti montuojamas tiesiog spintelėje po kriaukle
- Higieniškai saugiam geriamajam vandeniui, skirtam gerti bei maisto ruošimui.
- Paprastas ir intuityvus valdymas.
- Galima montuoti tiek kartu su vandens dozatoriumi, tiek kaip atskirą vandens valymo sistemą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|110 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Tiekiamo vandens slėgis (MPa/bar)
|0,1 - 0,3 / 1 - 3
|Galingumas (W)
|80
|Filtro našumas (l/h)
|up to 100
|Maks. tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|5 - max. 38
|Spalva
|Balta
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|372 x 240 x 530
Komplektacija
- Atvirkštinis osmosas
- Aktyvuotos anglies filtras
- Polipropileno filtrai (PP)
- Granuliuoti aktyvuotos anglies filtrai
- Aktyvuotos anglies filtro blokai
- Atvirkštinio osmoso membranos: 2 Piece(s)