Plovimo įrenginys B 150 R
Laisvai konfigūruojamas, kompaktiškas „B 150 R“ vairuojamasis valymo - džiovinimo įrenginys su 150 l talpomis. Puikiai tinka vidutinio dydžio teritorijoms nuo 2 500 iki 10 000 m².
Kompaktiškas B 150 R puikiai tinka vidaus patalpų valymui ir visada suteikia optimalų švaros vaizdą. Akumuliatorinis plovimo įrenginys (180–240 Ah akumuliatorius) 75 arba 90 centimetrų darbinio pločio. Valymo funkcija idealiai tinka grindims su nelygiais paviršiais arba disko galvute lygių paviršių grindims. Pasirenkama visų varančiųjų ratų pavara garantuoja optimalų sukibimą ir padeda užtikrintai valdyti įrenginį posūkiuose ir nuolydžiuose. Šepečio galvutė ir valytuvas automatiškai nuleidžiami. Įrenginyje yra didelis spalvotas ekranas ir spalvomis koduoti valdymo elementai. Tai žymiai palengvina įrenginio valdymą. Automatinis kontaktinio slėgio reguliavimas, valymo rėžimai ir KIK raktų sistema užbaigia įrangos paketą. Papildomai galima įsigyti: valymo priemonės dozatorių, integruoti automatinio užpildymo funkciją, skirtą efektyviam švaraus vandens talpos užpildymui, bei patentuotą rezervuaro skalavimo sistemą patogiam nešvaraus vandens rezervuaro valymui.
Savybės ir privalumai
Reguliuojamas įrenginys
- Įrangos detales galima pasirinkti.
- Patogus įrenginio parametrų nustatymas pagal reikiamus valymo reikalavimus.
- Ekonomiškas garso sprendimas.
Inovatyvi KIK sistema
- Didesnė apsauga nuo neteisingų veikimų.
- Mažesni serviso kaštai.
- Optimalus derinimas su individualiomis valymo užduotimis neapsunkinant vartotojo.
Automatinė pripildymo sistema (pasirinktinai)
- Automatinis švaraus vandens talpos pripildymas
- Prijunkite prie vandens žarnos ir pripildymas automatiškai sustos, kai tik talpa bus užpildyta.
4 rūšių akumuliatoriaus pasirinkimas
- Baterijų tipai: nereikalaujančios priežiūros 36 V / 180 Ah, mažai priežiūros reikalaujančių 36 V / 180 Ah, nereikalaujančios priežiūros 36 V / 240 Ah, mažai priežiūros reikalaujančių 36 V / 240 Ah.
Energiją taupantis eco!efficiency režimas
- Sumažintas energijos suvartojimas.
- 40 % ilgesnis veikimo laikas.
- Veikia tyliau, todėl tinka triukšmui jautriose vietose (ligoninėse, viešbučiuose ir t.t.).
Didelis spalvotas ekranas
- Aiškiai išdėstytas programos rodymas.
- Greito ir paprasto programos keitimo galimybė
Talpos skalavimo sistema (pasirinktinai)
- Lengvas nešvaraus vandens talpos valymas.
- Sutaupoma iki 70% vandens, palyginti su valymu įprastine vandens žarna.
- Pagerinta higiena.
Borto įkroviklis (pasirinktinai)
- Nereikia atskiro įkroviklio.
- Patogu ir lengva naudoti.
- Gali būti naudojamas su įvairių tipų akumuliatoriais.
Pasirenkamas valymo priemonės dozatorius (DOSE)
- Taupo valymo priemonę.
- Tikslus ir vienodas dozavimas (galima nustatyti nuo 0 iki 3%).
- Valymo priemonę galima pakeisti neištuštinus švaraus vandens talpos.
Paprastas naudojimas
- Paprastas valdymas dėl aiškaus skirtingomis spalvomis paženklintų kontrolės elementų
- Lengvesnis naudojimas ir trumpesnis mokymosi laikas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|750 - 900
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|1300
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|940 - 1060
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|150 / 150
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|9000
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|6000
|Akumuliatoriaus tipas
|atskiras
|Akumuliatorius (V)
|36
|Veikimo laikas (h)
|max. 5
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180 - 1300
|Šepečio slėgis (g/cm²)
|34 - 560
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|9
|Bendras leistinas svoris (kg)
|957
|Svoris (be priedų) (kg)
|560
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1790 x 1080 x 1410