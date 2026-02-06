Plovimo įrenginys Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Pack Dose+D100

Su akumuliatoriumi, įkrovikliu ir 100 cm diskine šepečio galva: grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Pack užtikrina išskirtinį valymo našumą sudėtingose pramonės srityse.

Su grindų valymo įrenginiu B 260 RI Bp Pack per trumpą laiką pasieksite didelį valymo našumą - važiavimo greitis iki 10 km/val., 260 litrų talpa ir 100 cm darbinis plotis. Siekiant užtikrinti visišką saugumą važiuojant posūkiuose, vairo kampo jutiklis stebi greitį ir prireikus jį sumažina. Į standartinę įrangą įeina 630 Ah akumuliatorius, tinkamas akumuliatoriaus įkroviklis, išteklius taupanti valymo priemonės dozavimo sistema DOSE, laiką taupanti automatinio vandens užpildymo funkcija, rezervuaro plovimo sistema, darbiniai žibintai ir automatinis vandens kiekio optimizavimas važiuojant posūkiais. B 260 RI Bp Pack puikiai pritaikytas net sunkiausiems pramoninio valymo darbams: patvari ir naujai suprojektuota diskinio šepečio galva, tvirti deflektoriaus ratukai, nerūdijančio plieno stambių nešvarumų krepšys, naujai sukurtas oro srauto atžvilgiu optimizuotas siurbimo balkis, kuris veikia kartu su dviem nenusidėvinčiomis Ec turbinomis, užtikrina puikius susiurbimo rezultatus. Kaip papildomą įrangą galima užsisakyti ir šoninę šveitimo galvą, skirtą valyti arti kraštų ir praplėsti darbinį plotį.

Savybės ir privalumai
10 km/val važiavimo greitis
Per trumpą laiką galima pasiekti didelį valymo našumą ir greitai atlikti transportavimo operacijas. Vairo posūkio kampo jutiklis veikia kaip saugos funkcija važiuojant posūkiuose. Jei važiuojant posūkiuose greitis per didelis aktyvuojamas automatinis stabdymas.
Standartinėje komplektacijoje yra dvi turbinos
Puikūs susiurbimo rezultatai ant visų tipų paviršių Nenusidėvinčios bešepetėlinės Ec turbinos Optimizuotas oro srautas naujai sukurtame siurbimo balkyje
Suvirintas pramoninis siurbimo balkis
Su tvirtomis, ilgaamžėmis Linatex® siurbimo juostomis puikiai siurbimo kokybei. Greitas ir paprastas siurbimo juostų pakeitimas. Tvirtas apsauginio rėmo laikiklis
Su "DOSE" valymo priemonės dozavimo sistema
  • Taupo valymo priemonę.
  • Tikslus ir vienodas dozavimas (galima nustatyti nuo 0 iki 3%).
  • Valymo priemonę galima pakeisti neištuštinus švaraus vandens talpos.
Inovatyvi KIK sistema
  • Didesnė apsauga nuo neteisingų veikimų.
  • Mažesni serviso kaštai.
  • Optimalus derinimas su individualiomis valymo užduotimis neapsunkinant vartotojo.
Didelis spalvotas ekranas
  • Aiškiai išdėstytas programos rodymas.
  • Lengvesnis naudojimas ir trumpesnis mokymosi laikas.
Energiją taupantis eco!efficiency režimas
  • Sumažintas energijos suvartojimas.
  • 40 % ilgesnis veikimo laikas.
  • Dar tylenis, todėl idealiai tinka triukšmui jautriose vietose  (valymui dienos metu, ligoninėse, viešbučiuose ir kt.).
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Akumuliatorius
Traukos pavara Traukos variklis
Darbinis šepečių plotis (cm) 100
Darbinis siurbimo plotis ( ) 114
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla ( ) 260 / 260
Teorinis ploto našumas (m²/h) max. 10000
Praktinis ploto našumas (m²) 7000
Akumuliatoriaus tipas Reikalaujantis mažai priežiūros
Akumuliatorius (V/Ah) 36 / 630
Veikimo laikas (h) max. 5
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h) approx. 12
Greitis (km/h) max. 10
Įkalnės įveikimas (%) max. 15
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 140
Šepečio slėgis (kg/g/cm²) 130 / 42
Apsisukimo plotis (cm) 212
Vandens sunaudojimas (l/min) max. 9
Garso lygis (dB(A)) 73
Bendras leistinas svoris (kg) 1840
Svoris (be priedų) (kg) 1380
Matmenys (I x P x A) (mm) 1950 x 1180 x 1570

Komplektacija

  • Diskinis šepetys: 2 Piece(s)
  • Akumuliatorius ir įkroviklis komplekte
  • Siurbimo balkis, lenktas
  • Valymo priemonei skirtas dozavimo bakelis su uždaro ciklo sistema

Įranga

  • Automatinis užpildymas
  • Patentuota talpos skalavimo sistema
  • Galinga ratų pavara
  • Automatinis vandens srauto sustabdymas
  • DOSE sistema
  • Stovėjimo stabdis
  • Reguliuojama vairo padėtis
  • Elektromagnetinis vožtuvas
  • 2-jų talpų sistema
  • Su dienos šviesomis
  • Siurbimo gumų tipas: Linatex®
  • Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
  • „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
  • „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
  • Greičio sumažinimas atliekant posūkius užtikrina didesnį saugumą
  • Elektrinis ir mechaninis plūdinis jungiklis
  • Lengvai valdomas jungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
  • Tinka naudoti gamybinėse salėse, sandėliuose, logistikos pastatuose ir sunkiosios pramonės objektuose
Priedai
Valymo priemonės