Plovimo įrenginys BD 50/55 W Bp Pack 105Ah
Dėl priežiūros nereikalaujančio AGM akumuliatoriaus (105 Ah), 55 l talpos ir traukos pavaros mūsų savaeigę grindų valymo mašiną BD 50/55 W Bp Pack galima naudoti ilgai ir be jokio nuovargio.
Dėl 51 cm darbinio pločio ir didelių 55 l talpų švariam ir nešvariam vandeniui, universali akumuliatorinė savaeigė grindų plovimo mašina BD 50/55 W Bp Pack išvalo iki 2000 m² per valandą. Kompaktiškas dizainas užtikrina aiškų įrenginio išdėstymą, o dėl integruotos traukos pavaros ir patogios keturių ratų sistemos mašiną taip pat lengva ir nesudėtinga manevruoti. Iš aukštos kokybės, tvirto ir ilgaamžio aliuminio pagamintas 850 mm ilgio siurbimo balkis ir diskinio šepečio galvutė su 27 kg šepečio kontaktiniu slėgiu užtikrina puikius valymo rezultatus. Standartiniu išoriniu įkrovikliu galima įkrauti galingą ir priežiūros nereikalaujantį 105 Ah AGM akumuliatorių, atliekant ilgai trunkančius kasdienius darbus.
Savybės ir privalumai
Pakeliama aliumininė šepečių galvutėPuikiam valymo našumui. Ypač tvirta konstrukcija. Aukštos kokybės medžiaga užtikrina ilgą tarnavimo laiką.
Keturių ratų sistema su dviejų ratų pavaraLabai lengvai transportuojama. Padidina patogumą naudotojui ir gerokai sumažina fizinį krūvį. Idealiai tinka ilgam ir nevarginančiam darbui.
Savaime suprantamas valdymasPaprasta įjungti mašiną. Reikia mažiau mokymų ir greičiau susipažįstama su įrenginiu. Dėl savaiminio suvokimo koncepcijos praktiškai išvengiama naudojimo klaidų.
Standartinis lenktas siurbimo balkis
- Greitai džiūsta, nes ant valomų vietų lieka mažiau vandens.
- Sumažina paslydimo riziką ką tik išvalytose vietose.
- Padidina siurbimo galią ir saugumą.
Ergonomiškas dizainas
- Skirtingo ūgio operatoriams.
- Padidina darbo komfortą.
- Užtikrina didesnį našumą atliekant valymo darbus.
Tvirta standartinė važiuoklė
- Aukšta kokybė padeda išvengti deformacijų.
- Didina patikimumą.
- Mažesnės techninės priežiūros pastangos ir išlaidos.
Unikali siurbimo sistemos konstrukcija
- Lengva techninė priežiūra.
- Sumažina skleidžiamą triukšmą.
- Didina patogumą naudotojui.
Atskira nešvaraus vandens talpos sistema
- Labai lengva valyti.
- Gerina higieną.
Švaraus vandens dangtelis su valymo priemonės dozavimu
- Patogiam ir tiksliam valymo priemonių dozavimui.
- Sumažina valymo priemonių sąnaudas ir išlaidas.
Praktiškas „Home Base“ komplektas
- Skirtas įvairių priedų gabenimui.
- Rankinio valymo įrankiai visada lengvai pasiekiami.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|510
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|850
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|55 / 55
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 2550
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|1530
|Akumuliatoriaus tipas
|Nereikalaujantis aptarnavimo
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 105
|Veikimo laikas (h)
|max. 3
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|approx. 12
|Greitis (km/h)
|max. 6
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (kg)
|27
|Apsisukimo plotis (mm)
|1400
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,6
|Garso lygis (dB(A))
|65,2
|Bendras leistinas svoris (kg)
|240
|Svoris (be priedų) (kg)
|153
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
- Akumuliatorius ir įkroviklis komplekte
- Tvirtas aliuminio liejinio siurbimo balkis
Įranga
- Galinga ratų pavara
- 2-jų talpų sistema
- Siurbimo gumų tipas: Linatex®
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka statybų paslaugų rangovams, naudojant visuomeninės paskirties pastatuose ar biuruose.
- Naudoti viešbučiuose ir maitinimo pramonėje, mažmeninėje prekyboje ir automobilių salonuose
- Valymui sveikatos priežiūros sektoriuje, transporto pramonėje ir pramonėje.