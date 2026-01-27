Plovimo įrenginys BR 30/4 C Bp Pack 36/75
Naujasis akumuliatorinis BR 30/4 C Bp Pack valytuvas kompaktiškas ir itin lengvas - vos 14 kg. Užtikrina sausas ir neslidžias grindis iškart po valymo.
Tarsi valymas rankomis tik kur kasgeriau: akumuliatorinis valytuvas su sausinimo funkcija BR 30/4 C Bp Pack yra puiki alternatyva rankiniam kietų paviršių valymui iki 200 m². Įrenginys yra kompaktiškos formos, ličio jonų baterijos dėka veikia apie 30 minučių, svoris vos 14 kilogramų. Kontaktinis slėgis, kuris dešimt kartų didesnis už įprastos šluostės, ir maždaug 1 500 apsisukimų greitis užtikrina puikius rezultatus. Galimos siurbimo kryptys siurbiant į priekį ir atgal. Dėl reguliuojamų valytuvų, kuriuos galima pakelti esant poreikiui, pašalinamas net įsisenėjęs purvas. Valymo rezultatas - švarios sausos ir neslidžios grindys. Puiki belaidė priemonė grindų priežiūrai mažose parduotuvėse, restoranuose, degalinėse, prekybos centruose, sanitarinėse patalpose, virtuvėse. Kompaktiška pagalbinė priemonė, turint didelio galingumo įrenginius, greitai grindų švarai palaikyti.
Savybės ir privalumai
Didelės galios sukimosi greičio volelis.
- Dešimt kartų didesnis kontaktinis slėgis nei rankinio valymo metu.
- Volelio dėka išvalomi nelygūs paviršiai ir sujungimų vietos.
- Cilindrinis šepetys užtikrina judėjimą į priekį, todėl mašinos nereikia stumti.
Momentinis valomo paviršiaus sausinimas.
- Minkštos siurbimo gumos susiurbia drėgmę nuo grindų, todėl jos lieka sausos - tiek važiuojant pirmyn, tiek atgal.
- Intensyviam valymo procesui atlikti, galimas siurbimo funkcijos išjungimas kojinio jungiklio pagalba.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Besisukančių šepečių privalumas
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|300
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|300
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|4 / 4
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|200
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|150
|Akumuliatoriaus tipas
|Keičiama ličio jonų baterija
|Įtampa (V)
|36
|Talpa (Ah)
|7,5
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 35
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Įkrovimo srovė (A)
|6
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|1270
|Šepečio slėgis (g/cm²)
|100
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|0,3
|Garso lygis (dB(A))
|max. 72,4
|Nominali galia (W)
|550
|Spalva
|Antracitas
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|365 x 345 x 1162
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Tranportavimo ratai
- Cilindrinis šepetys: 1 Piece(s)
- Du siurbimo balkiai, tiesūs: 1 Piece(s)
Įranga
- 2-jų talpų sistema
