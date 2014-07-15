Plovimo įrenginys BR 30/4 C Ep

Ypač lengvas (11kg.) ir kompaktiškas grindų plovimo įrenginys. Puiki alternatyva rankiniam kietų grindų valymui, kai valomas grindų plotas yra nuo 20m² iki 200m². Po valymo su šiuo įrenginiu grindys iškart lieka sausos. Puikus pasirinkimas mažų parduotuvių, restoranų, barų grindų valymui.

Dėka vertikalaus įrenginio dizaino, šis įrenginys yra toks pats manevringas kaip ir tokio dizaino tipo vakuuminiai siurbliai. Šis įrenginys turi iki 10 kartų didesnį kontaktinį slėgį į grindų paviršių nei rankinis šluostas. Darbas su įrenginiu galimas tiek stumiant įrenginį į priekį, tiek traukiant atgal - grindys visuomet bus išplautos ir tuoj pat sausos. Plaunant įsisenėjusį purvą, siurbimo funkcija gali būti išjungiama, taip leidžiant plovikliui ilgiau veikti nešvarumus. Dėl mažo šepečio mazgo aukščio, su šiuo įrenginiu galėsite išvalyti grindis ir sunkiau prieinamose zonose (pvz. po baldais ar pan.).

Savybės ir privalumai
Didelės galios sukimosi greičio volelis.
  • Dešimt kartų didesnis kontaktinis slėgis nei rankinio valymo metu.
  • Volelio dėka išvalomi nelygūs paviršiai ir sujungimų vietos.
  • Cilindrinis šepetys užtikrina judėjimą į priekį, todėl mašinos nereikia stumti.
Momentinis valomo paviršiaus sausinimas.
  • Minkštos siurbimo gumos susiurbia drėgmę nuo grindų, todėl jos lieka sausos - tiek važiuojant pirmyn, tiek atgal.
  • Išvalius grindis jomis iš karto galima vaikščioti.
  • Intensyviam valymo procesui atlikti, galimas siurbimo funkcijos išjungimas kojinio jungiklio pagalba.
Esant poreikiui siurbimo funkciją galima išjungti.
  • Siurbimas gali būti išjungiamas su kojiniu pedalu
  • Valymo poziciją galima pritaikyti, po to išsiurbti, kad būtų galima giliau valyti.
Nuimami rezervuarai.
  • Švaraus vandens rezervuaras gali būti išimtas ir pripildytas net nedidelėse kriauklėse.
  • Purvino vandens rezervuaras gali būti nuimamas atskirai ir ištuštinamas, pavyzdžiui, į kriauklę.
  • Rezervuarai gali būti nuimami atskirai arba kartu. Su rankenėlėmis lengvam transportavimui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Maitinimas iš el.tinklo
Traukos pavara Besisukančių šepečių privalumas
Darbinis šepečių plotis (mm) 300
Darbinis siurbimo plotis (mm) 300
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 4 / 4
Teorinis ploto našumas (m²/h) 200
Praktinis ploto našumas (m²/h) 130
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 1450
Šepečio slėgis (g/cm²) 100
Vandens sunaudojimas (l/min) 0,3
Garso lygis (dB(A)) max. 72
Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Nominali galia (W) 820
Spalva Antracitas
Matmenys (I x P x A) (mm) 507 x 343 x 1145

Komplektacija

  • Cilindrinis šepetys: 1 Piece(s)
  • Tranportavimo ratai
  • Du siurbimo balkiai, tiesūs: 1 Piece(s)

Įranga

  • 2-jų talpų sistema
  • Maitinimas iš el.tinklo
