Plovimo įrenginys BR 30/4 C Ep
Ypač lengvas (11kg.) ir kompaktiškas grindų plovimo įrenginys. Puiki alternatyva rankiniam kietų grindų valymui, kai valomas grindų plotas yra nuo 20m² iki 200m². Po valymo su šiuo įrenginiu grindys iškart lieka sausos. Puikus pasirinkimas mažų parduotuvių, restoranų, barų grindų valymui.
Dėka vertikalaus įrenginio dizaino, šis įrenginys yra toks pats manevringas kaip ir tokio dizaino tipo vakuuminiai siurbliai. Šis įrenginys turi iki 10 kartų didesnį kontaktinį slėgį į grindų paviršių nei rankinis šluostas. Darbas su įrenginiu galimas tiek stumiant įrenginį į priekį, tiek traukiant atgal - grindys visuomet bus išplautos ir tuoj pat sausos. Plaunant įsisenėjusį purvą, siurbimo funkcija gali būti išjungiama, taip leidžiant plovikliui ilgiau veikti nešvarumus. Dėl mažo šepečio mazgo aukščio, su šiuo įrenginiu galėsite išvalyti grindis ir sunkiau prieinamose zonose (pvz. po baldais ar pan.).
Savybės ir privalumai
Didelės galios sukimosi greičio volelis.
- Dešimt kartų didesnis kontaktinis slėgis nei rankinio valymo metu.
- Volelio dėka išvalomi nelygūs paviršiai ir sujungimų vietos.
- Cilindrinis šepetys užtikrina judėjimą į priekį, todėl mašinos nereikia stumti.
Momentinis valomo paviršiaus sausinimas.
- Minkštos siurbimo gumos susiurbia drėgmę nuo grindų, todėl jos lieka sausos - tiek važiuojant pirmyn, tiek atgal.
- Išvalius grindis jomis iš karto galima vaikščioti.
- Intensyviam valymo procesui atlikti, galimas siurbimo funkcijos išjungimas kojinio jungiklio pagalba.
Esant poreikiui siurbimo funkciją galima išjungti.
- Siurbimas gali būti išjungiamas su kojiniu pedalu
- Valymo poziciją galima pritaikyti, po to išsiurbti, kad būtų galima giliau valyti.
Nuimami rezervuarai.
- Švaraus vandens rezervuaras gali būti išimtas ir pripildytas net nedidelėse kriauklėse.
- Purvino vandens rezervuaras gali būti nuimamas atskirai ir ištuštinamas, pavyzdžiui, į kriauklę.
- Rezervuarai gali būti nuimami atskirai arba kartu. Su rankenėlėmis lengvam transportavimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Maitinimas iš el.tinklo
|Traukos pavara
|Besisukančių šepečių privalumas
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|300
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|300
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|4 / 4
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|200
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|130
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|1450
|Šepečio slėgis (g/cm²)
|100
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|0,3
|Garso lygis (dB(A))
|max. 72
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Nominali galia (W)
|820
|Spalva
|Antracitas
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|507 x 343 x 1145
Komplektacija
- Cilindrinis šepetys: 1 Piece(s)
- Tranportavimo ratai
- Du siurbimo balkiai, tiesūs: 1 Piece(s)
Įranga
- 2-jų talpų sistema
- Maitinimas iš el.tinklo
Videos
Priedai
Valymo priemonės
BR 30/4 C Ep atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.