Plovimo įrenginys BR 30/4 C Ep Adv

Kompaktinės klasės grindų plovimo-džiovinimo įrenginys su susukama žarna, skirtas mažų plotų valymui.

Kärcher naujas BR 30/4 C Advanced grindų plovimo ir džiovinimo įrenginys yra patogus naudoti grindų valymui viešose vietose. Šis įrenginys yra taip pat lengvai naudojamas kaip ir vertikalus vakuuminis siurblys. BR 30/4 Adv kruopščiai valo ir džiovina grindis vienu perėjimu, be to, gali būti naudojama giluminiam valymui. BR 30/4 C Adv naudojimas yra greitesnis, paprastesnis, higieniškesnis ir saugesnis operatoriams ir visuomenei negu valymas plaušine šluota, nes palieka grindis švarias, saugias ir naudojamas iš karto. BR 30/4 C Adv yra sukurtas taip, kad būtų saugus ir higieniškas operatoriams. Keturių litrų talpos švaraus ir purvino vandens bakai yra visiškai nuimami ir lengvai valomi bei pripildomi iš naujo, o cilindriniai šepečiai ir valytuvai su gumos sluoksniu gali būti nuimami ir pakeičiami be įrankių. Labai žemas įrenginio valymo galvutės aukštis (tik 7 cm) padaro valymą po baldais lengvą, o siurbimo funkcija gali būti išjungiama, kad būtų įjungiamas šveitimas ir valymo priemonės naudojimas giluminiam valymui. Su vingiuota žarna ir mikropluošto cilindriniais padais.

Savybės ir privalumai
Plovimo įrenginys BR 30/4 C Ep Adv: Didelės galios sukimosi greičio volelis.
Dešimt kartų didesnis kontaktinis slėgis nei rankinio valymo metu. Volelio dėka išvalomi nelygūs paviršiai ir sujungimų vietos. Cilindrinis šepetys užtikrina judėjimą į priekį, todėl mašinos nereikia stumti.
Plovimo įrenginys BR 30/4 C Ep Adv: Momentinis valomo paviršiaus sausinimas.
Minkštos siurbimo gumos susiurbia drėgmę nuo grindų, todėl jos lieka sausos - tiek važiuojant pirmyn, tiek atgal. Intensyviam valymo procesui atlikti, galimas siurbimo funkcijos išjungimas kojinio jungiklio pagalba.
Plovimo įrenginys BR 30/4 C Ep Adv: Nuimami rezervuarai.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Maitinimas iš el.tinklo
Traukos pavara Besisukančių šepečių privalumas
Darbinis šepečių plotis (mm) 300
Darbinis siurbimo plotis (mm) 300
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 4 / 4
Teorinis ploto našumas (m²/h) 200
Praktinis ploto našumas (m²/h) 130
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 1450
Šepečio slėgis (g/cm²) 100
Vandens sunaudojimas (l/min) 0,3
Garso lygis (dB(A)) max. 72
Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Nominali galia (W) 820
Spalva Antracitas
Matmenys (I x P x A) (mm) 495 x 340 x 1145

Komplektacija

  • Cilindrinis šepetys: 1 Piece(s)
  • Mikropluošto velenas: 1 Piece(s)
  • Tranportavimo ratai
  • Du siurbimo balkiai, tiesūs: 1 Piece(s)
  • Siurbimas

Įranga

  • 2-jų talpų sistema
  • Maitinimas iš el.tinklo
Plovimo įrenginys BR 30/4 C Ep Adv
Videos
Priedai
Valymo priemonės
BR 30/4 C Ep Adv atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.