Plovimo įrenginys BR 30/4 C Ep Adv
Kompaktinės klasės grindų plovimo-džiovinimo įrenginys su susukama žarna, skirtas mažų plotų valymui.
Kärcher naujas BR 30/4 C Advanced grindų plovimo ir džiovinimo įrenginys yra patogus naudoti grindų valymui viešose vietose. Šis įrenginys yra taip pat lengvai naudojamas kaip ir vertikalus vakuuminis siurblys. BR 30/4 Adv kruopščiai valo ir džiovina grindis vienu perėjimu, be to, gali būti naudojama giluminiam valymui. BR 30/4 C Adv naudojimas yra greitesnis, paprastesnis, higieniškesnis ir saugesnis operatoriams ir visuomenei negu valymas plaušine šluota, nes palieka grindis švarias, saugias ir naudojamas iš karto. BR 30/4 C Adv yra sukurtas taip, kad būtų saugus ir higieniškas operatoriams. Keturių litrų talpos švaraus ir purvino vandens bakai yra visiškai nuimami ir lengvai valomi bei pripildomi iš naujo, o cilindriniai šepečiai ir valytuvai su gumos sluoksniu gali būti nuimami ir pakeičiami be įrankių. Labai žemas įrenginio valymo galvutės aukštis (tik 7 cm) padaro valymą po baldais lengvą, o siurbimo funkcija gali būti išjungiama, kad būtų įjungiamas šveitimas ir valymo priemonės naudojimas giluminiam valymui. Su vingiuota žarna ir mikropluošto cilindriniais padais.
Savybės ir privalumai
Didelės galios sukimosi greičio volelis.Dešimt kartų didesnis kontaktinis slėgis nei rankinio valymo metu. Volelio dėka išvalomi nelygūs paviršiai ir sujungimų vietos. Cilindrinis šepetys užtikrina judėjimą į priekį, todėl mašinos nereikia stumti.
Momentinis valomo paviršiaus sausinimas.Minkštos siurbimo gumos susiurbia drėgmę nuo grindų, todėl jos lieka sausos - tiek važiuojant pirmyn, tiek atgal. Intensyviam valymo procesui atlikti, galimas siurbimo funkcijos išjungimas kojinio jungiklio pagalba.
Nuimami rezervuarai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Maitinimas iš el.tinklo
|Traukos pavara
|Besisukančių šepečių privalumas
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|300
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|300
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|4 / 4
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|200
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|130
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|1450
|Šepečio slėgis (g/cm²)
|100
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|0,3
|Garso lygis (dB(A))
|max. 72
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Nominali galia (W)
|820
|Spalva
|Antracitas
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|495 x 340 x 1145
Komplektacija
- Cilindrinis šepetys: 1 Piece(s)
- Mikropluošto velenas: 1 Piece(s)
- Tranportavimo ratai
- Du siurbimo balkiai, tiesūs: 1 Piece(s)
- Siurbimas
Įranga
- 2-jų talpų sistema
- Maitinimas iš el.tinklo
