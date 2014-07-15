Plovimo įrenginys BR 40/10 C Ep Adv
Ekonomiškiausias savo kategorijoje įrenginys BR 40/10 yra patobulinta BR 400 modelio versija. Šios kompaktiško dizaino ir galingos mašinos darbinis plotis yra 400 mm, rezervuaro talpa: 10 l. Patobulintas įrenginys turi papildomus transportavimui skirtus ratus ir šepečio kontaktinio slėgio reguliavimą.
Šis kompaktiškas plovimo ir džiovinimo įrenginys gali būti pritaikoma skirtingų paskirčių vartojimui. Tylus valymas galimas abejomis kryptimis. Specialūs įrenginio bruožai yra šie: stumiama rankena ir lengvai nuimami rezervuarai, kurie gali būti nešami ergonomiška rankena. Rezervuarai taip pat gali būti pripildomi žemuose praustuvuose. Šepečiai ir valytuvai su gumos sluoksniu gali būti pakeičiami per kelias sekundes nenaudojant jokių įrankių.
Savybės ir privalumai
Galingas ir greitas.
- Du greiti cilindriniai šepečiai su dideliu kontaktiniu slėgiu.
- Du valytuvai pašalina vandenį judant pirmyn ir atgal.
- Išvalius grindis jomis iš karto galima vaikščioti.
Pasiekia žemai
- Lengvai pasiekia vietas po baldais.
- Stūmimo rankena nulenkiama į abi puses.
- Nuimamas rezervuaras - tinkamas žemai esantiems objektams.
Lengva prižiūrėti.
- Valytuvus ir šepečius paprasta pakeisti nenaudojant įrankių.
- Vandens skirstytuvo pertvara yra lengvai nuimama ir nuvaloma.
- Visi elektros instaliacijos komponentai yra greitai ir lengvai pasiekiami.
Ergonomiška rankena
- Lengvesniam naudojimui.
- Su integruotu vandens srauto ir šepečių valdymu.
- Idealus transportavimui ir laikymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Maitinimas iš el.tinklo
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|400
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|400
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|10 / 10
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|400
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|300
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|1100
|Šepečio slėgis (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|1
|Garso lygis (dB(A))
|max. 75
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Nominali galia (W)
|max. 2300
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|35,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|520 x 470 x 1150
Komplektacija
- Cilindrinis šepetys: 2 Piece(s)
- Tranportavimo ratai
- Du siurbimo balkiai, tiesūs: 1 Piece(s)
Įranga
- 2-jų talpų sistema
- Maitinimas iš el.tinklo
- Reguliuojamas slėgis
BR 40/10 C Ep Adv atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.