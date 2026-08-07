Vežimėlis FM Expert 100/ M
Dideli valymo vežimėliai FM Expert 100/M sujungia rankinio ir mechaninio valymo sistemas. Vieta sauso arba šlapio valymo įrangai. 12 l talpos kibiras rankiniam valymui.
FM Expert 100/M pasižymi atviru dizainu ir didelėmis proporcijomis. Jį galima naudoti šlapiam ir sausam valymui tiek rankiniu būdu, naudojant pirminio šluosčių paruošimo metodą, tiek mechaniniu būdu, naudojant atitinkamus įrenginius. Vežimėlyje pakanka vietos patogiai ir lengvai laikyti BR 30/1 Bp arba T 9/1 Bp. Atliekų šalinimo modulį galima pagal poreikį pakelti aukštyn ir žemyn, į jį telpa įvairaus dydžio šiukšlių maišai. Valymo reikmenis galima saugiai laikyti keturiuose patogiuose 6 l talpos kibiruose ir atskirti pagal valomas vietas. Papildomai įrangai laikyti tinka 16 l talpos ištraukiamas stalčius, kurį galima sumontuoti pagal poreikius. Dėl pridedamų "FlexiLink" jungčių galima veiksmingai integruoti šluosčių laikiklius su kotais ir kitus naudingus įrankius. Juos galima pritvirtinti prie "FlexoMate" išorinių dalių pagal poreikį. Ant kablio galima pakabinti įspėjamąjį ženklą arba WVP 10 Adv.
Savybės ir privalumai
Atliekų šalinimo modulis iki 30° reguliuojamu pasvirimo kampu lengvam ištuštinimui.
Lankstus įrenginių integravimas (BR 30/1 Bp, T 9/1 Bp) sutrumpina valymo laiką 15 %.
16 l ištraukiamas stalčius yra reguliuojamo aukščio ir pasiekiamas iš abiejų pusių
Toolflex jungtys išoriniuose šonuose valymo reikmenims tvirtinti
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tipas
|ADVANCED
|Spalva
|Antracitas
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Svoris (be priedų) (kg)
|25
|Svoris su pakuote (kg)
|52,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1780 x 563 x 1020
|Matmenys, supakuota (mm)
|1200 x 800 x 780
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