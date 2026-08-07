Vežimėlis FM Expert 100/ W
Didelis "FM Expert 100/W" valymo vežimėlis su dviejų kibirų sistema. Geriausias sprendimas didelėms ir sudėtingoms valymo užduotims atlikti.
FM Expert 100/W - tai didelis ir atviras valymo vežimėlis, skirtas efektyviam darbui atliekant plataus masto valymo užduotis. Jame yra reguliuojama dviejų kibirų sistema su universaliu presu. Išėmus kibirus ir šluostės presą, vietoj jų galima integruoti valymo įrenginius. Atliekų šalinimo modulį galima pagal poreikį perkelti aukštyn ir žemyn, jis tinka įvairaus dydžio šiukšlių maišams. Valymo reikmenis galima laikyti keturiuose 6 l talpos kibiruose, kuriuos galima atskirti skirtingoms zonoms. 16 litrų talpos ištraukiamame stalčiuje, kurį galima sumontuoti pagal poreikius, taip pat yra pakankamai vietos papildomai įrangai laikyti. Tiekiamos "Toolflex" jungtys leidžia kompaktiškai integruoti šluosčių laikiklius su kotais, gremžiklius ir kitą įrangą. Įrengtas kabliukas, skirtas įspėjamajam ženklui arba WVP 10 Adv pritvirtinti. "Toolflex" ir kabliukus pagal poreikį galima pritvirtinti prie "FlexoMate" išorinės dalies.
Savybės ir privalumai
Atliekų šalinimo modulis iki 30° reguliuojamu pasvirimo kampu lengvam ištuštinimui.
16 l ištraukiamas stalčius yra reguliuojamo aukščio ir pasiekiamas iš abiejų pusių
Toolflex jungtys išoriniuose šonuose valymo reikmenims tvirtinti
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tipas
|STANDARD
|Spalva
|Antracitas
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Svoris (be priedų) (kg)
|28,5
|Svoris su pakuote (kg)
|32,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1518 x 653 x 1020
|Matmenys, supakuota (mm)
|1100 x 600 x 750
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