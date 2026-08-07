Vežimėlis FM Expert 50/ P
Vidutinio dydžio, kompaktiškas valymo vežimėlis FM Expert 50/ P su išankstinio paruoštų šluosčių laikymo sistema. Pakabinamus kibirus ir padėklus galima lengvai nuimti, kad užimtų mažiau vietos.
Kompaktiškas ir atviras valymo vežimėlis "FM Expert 50/ P" ypač gerai tinka naudoti taikant pirminio šluosčių paruošimo metodą. atliekų šalinimo modulį pagal poreikį galima reguliuoti aukštyn ir žemyn, į jį galima sudėti įvairaus dydžio šiukšlių maišus. Valymo reikmenis galima patogiai laikyti keturiuose 6 l talpos kibiruose ir atskirti pagal sritis. Papildoma įranga gali būti laikoma 16 l talpos ištraukiamame stalčiuje, kurį galima sumontuoti pagal poreikius. Tai sumažina papildomų kelionių skaičių pirmyn ir atgal valymo proceso metu. Dėl pridedamų "FlexiLink" jungčių taip pat galima vežti šluosčių laikiklius su kotais ir kitus naudingus reikmenis. Prie "FlexoLink XL" galima pritvirtinti įspėjamąjį ženklą arba WVP 10 Adv. tiek "Toolflex" jungtis, tiek kablį galima pritvirtinti prie "FlexoMate" išorinių dalių pagal poreikį. Kabantį kibirą ir padėklus galima lengvai nuimti, kad sutaupytumėte vietos laikydami vežimėlį.
Savybės ir privalumai
Atliekų šalinimo modulis iki 30° reguliuojamu pasvirimo kampu lengvam ištuštinimui.
16 l ištraukiamas stalčius yra reguliuojamo aukščio ir pasiekiamas iš abiejų pusių
Dėl kompaktiškų matmenų vežimėlis yra labai manevringas ir patogiai sandėliuojamas.
Toolflex jungtys išoriniuose šonuose valymo reikmenims tvirtinti
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tipas
|ADVANCED
|Spalva
|Antracitas
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Svoris (be priedų) (kg)
|23,5
|Svoris su pakuote (kg)
|26,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1210 x 663 x 1200
|Matmenys, supakuota (mm)
|910 x 580 x 440
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