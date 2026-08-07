Vežimėlis FM ExpertPro 100/ W
Didelis valymo vežimėlis FM ExpertPro 100/W su išankstinio šluosčių paruošimo sistema ir lengvai pasiekiamu atliekų šalinimo moduliu. Valymo reikmenys saugiai laikomi uždaroje vidurinėje dalyje.
Didelis "FM ExpertPro 100/W" valymo vežimėlis su dviejų kibirų sistema ir universaliu presu idealiai tinka ekonomiškam valymui. Lengvai pasiekiamą atliekų šalinimo modulį galima pagal poreikį perkelti aukštyn ir žemyn, į jį galima sudėti įvairaus dydžio šiukšlių maišus. Šiukšlių maišus prilaikančią lentyną galima lengvai nuimti, o šiukšlių maišų laikiklis susilanksto, kad sutaupytų vietos sandėlyje. Su keturiais talpiais 6 litrų talpos kibirais papildomus reikmenis galima laikyti ir rūšiuoti atskirai pagal spalvomis pažymėtas zonas. Papildomą 16 l talpos ištraukiamą stalčių galima sumontuoti pagal poreikius, jame patogu laikyti valymo reikmenis. Dėl pridedamų "Toolflex" jungčių galima tvarkingai integruoti šluosčių laikiklius su kotais ir kitus reikmenis. Įrengtas kabliukas įspėjamajam ženklui arba WVP 10 Adv pakabinti. Prie "FlexoMate" išorinių dalių pagal poreikį galima pritvirtinti "Toolflex" ir kabliukus. Stiprūs dviejų ratų stabdžiai leidžia vežimėlį pastatyti net ant nuožulnaus paviršiaus. Dangtį ir šoninius skydelius galima individualizuoti lipdukais, o durelės gali būti specialiai pritaikytos dešiniarankiams arba kairiarankiams naudotojams.
Savybės ir privalumai
Atliekų šalinimo modulis iki 30° reguliuojamu pasvirimo kampu lengvam ištuštinimui.
Uždaromas iš visų pusių, idealiai tinka valyti higienos požiūriu jautriose vietose
Dviejų ratų stabdžiai saugo vežimėlį net ant nuožulnaus pagrindo
Toolflex jungtys išoriniuose šonuose valymo reikmenims tvirtinti
Atidarymo paspaudus sistema užtikrina intuityvų ir paprastą durelių naudojimą
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tipas
|STANDARD
|Spalva
|Antracitas
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Svoris (be priedų) (kg)
|35
|Svoris su pakuote (kg)
|39,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1518 x 650 x 1021
|Matmenys, supakuota (mm)
|1100 x 595 x 740
Įranga
- Uždaras stumdomas vežimėlis su durelėmis
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