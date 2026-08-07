Vežimėlis FM ExpertPro 100/ W Tp
Didžiausias valymo vežimėlis "FM ExpertPro 100/ W Tp", skirtas plataus masto valymo užduotims. Dviejų kibirų sistema sulankstomoje prailgintoje platformoje, efektyvus atliekų tvarkymas ir saugi laikymo vieta.
Aukštos kokybės ir didžiausias valymo vežimėlis "FM ExpertPro 100/W Tp" pasižymi uždara konstrukcija ir didele pagrindo plokšte. Taip atsiranda vietos svarbiems ekonomiško valymo elementams, pavyzdžiui, kibirų metodui su universaliu presu (po 1 kibirą šviežiam ir nešvariam vandeniui). Be kibiro platformą galima atlenkti ir taip sutaupyti vietos. Integruotame atliekų šalinimo modulyje telpa įvairaus dydžio šiukšlių maišai ir jį galima atidaryti kojiniu pedalu. Valymo reikmenis galima laikyti keturiuose 6 l talpos kibiruose ir atskirti pagal naudojimo sritį. Dar daugiau vietos saugojimui suteikia 16 l ištraukiamas stalčius, kurį galima išdėstyti pagal poreikius. Papildomą įrangą galima efektyviai integruoti naudojant pridedamas "FlexoLink" jungtis, kurias prireikus galima pritvirtinti prie "FlexoMate" išorinių dalių. Prie "FlexoLink XL" galima pritvirtinti ženklą arba WVP 10 Adv. Stiprūs dviejų ratų stabdžiai užtikrina, kad vežimėlis visada būtų saugus ir stabilus, net ir ant nuožulnaus pagrindo. Ergonomiškai reguliuojama "FlexoGrip" rankena sumažina rankų ir pečių apkrovą. Paspaudžiant atidaromos durys gali būti pritaikytos dešiniarankiams ir kairiarankiams.
Savybės ir privalumai
FlexoGrip: ergonomiškai reguliuojamas aukštis, todėl pečiai ir riešai neapkraunami.
Kojinis pedalas, skirtas greitai ir lengvai atidaryti atliekų šalinimo modulio dangtį
Uždaromas iš visų pusių, idealiai tinka valyti higienos požiūriu jautriose vietose
Dviejų ratų stabdžiai saugo vežimėlį net ant nuožulnaus pagrindo
Toolflex jungtys išoriniuose šonuose valymo reikmenims tvirtinti
Didelėje pagrindo plokštėje yra daug vietos itin didelėms talpykloms
Atidarymo paspaudus sistema užtikrina intuityvų ir paprastą durelių naudojimą
Prailginamąją platformą galima atlenkti, kad vežimėlis užimtų mažiau vietos jį sandėliuojant ar transportuojant.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tipas
|STANDARD
|Spalva
|Antracitas
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Svoris (be priedų) (kg)
|46
|Svoris su pakuote (kg)
|51,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1831 x 650 x 1062
|Matmenys, supakuota (mm)
|1100 x 600 x 780
Įranga
- Uždaras stumdomas vežimėlis su durelėmis
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