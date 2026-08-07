Vežimėlis FM ExpertPro 50/ P
Kompaktiškas "FM ExpertPro 50/ P" valymo vežimėlis, tinkamas valyti iš anksto paruoštų šluosčių būdu. Saugi ir uždara erdvė kibirams ir šiukšlių šalinimo skyriams, taip pat įrangai ir valymo priemonėms.
Kompaktiškas FM "ExpertPro 50/ P" dėl uždaros konstrukcijos ypač tinka naudoti patalpose, kuriose ypač griežtai laikomasi higienos reikalavimų. Jį taip pat galima naudoti išankstinio šluosčių paruošimo metodui efektyviai valant paviršius. Reikmenis galima laikyti dviejuose 6 l talpos kibiruose ir atskirti pagal naudojimo sritį. Vežimėlyje taip pat yra 16 l talpos ištraukiamas stalčius, kurį galima išdėstyti pagal poreikius ir kuriame patogu laikyti papildomus valymo reikmenis. Dėl pridedamų "Toolflex" jungčių galima integruoti šluotų sistemas, griebtuvus ir kt. Ant kablio galima pritvirtinti įspėjamąjį ženklą arba WVP 10 Adv. Tiek "Toolflex" jungtis, tiek kablį galima pritvirtinti prie "FlexoMate" išorinės dalies pagal poreikį. Dviejuose ratuose sumontuoti stabdžiai, užtikrinantys saugią padėtį net ir ant nuožulnaus pagrindo. Reguliuojamo aukščio "FlexoGrip" rankena sumažina rankų ir pečių apkrovą stumiant vežimėlį. Dureles ir šoninius skydelius galima individualizuoti lipdukais, o durelės gali būti specialiai pritaikytos dešiniarankiams arba kairiarankiams.
Savybės ir privalumai
FlexoGrip: ergonomiškai reguliuojamas aukštis, todėl pečiai ir riešai neapkraunami.
Uždaromas iš visų pusių, idealiai tinka valyti higienos požiūriu jautriose vietose
Dviejų ratų stabdžiai saugo vežimėlį net ant nuožulnaus pagrindo
Toolflex jungtys išoriniuose šonuose valymo reikmenims tvirtinti
Dėl kompaktiškų matmenų vežimėlis yra labai manevringas ir patogiai sandėliuojamas.
Atidarymo paspaudus sistema užtikrina intuityvų ir paprastą durelių naudojimą
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tipas
|ADVANCED
|Spalva
|Antracitas
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Svoris (be priedų) (kg)
|28,2
|Svoris su pakuote (kg)
|35,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1051 x 564 x 1230
|Matmenys, supakuota (mm)
|1120 x 580 x 500
Įranga
- Uždaras stumdomas vežimėlis su durelėmis
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