Vežimėlis FM ExpertPro 50/ S
Vidutinio dydžio valymo vežimėlis "FM ExpertPro 50/ S", skirtas purškimo valymo sistemai, su lengvai pasiekiamu atliekų konteineriu. Uždaras centrinis skyrius įrangai ir valymo priemonėms laikyti.
Vidutinio dydžio uždaras valymo vežimėlis "FM ExpertPro 50/ S" stebina savo kompaktiškais matmenimis, be to, jis idealiai tinka naudoti purškimo metodu. Atliekų šalinimo modulis lengvai pasiekiamas iš išorės. Jį pagal poreikį galima reguliuoti aukštyn ir žemyn, į jį galima sudėti įvairaus dydžio šiukšlių maišus. Valymo reikmenis galima patogiai laikyti dviejuose 6 l talpos kibiruose ir atskirti pagal spalvą (vienas mėlynas ir vienas raudonas žymeklis kibirams yra standartinėje komplektacijoje). Du 16 l talpos ištraukiami stalčiai, kuriuos galima išdėstyti pagal poreikius, tinka patogiai laikyti papildomą įrangą. Dėl pridedamų "Toolflex" jungčių galima efektyviai integruoti šlavimo reikmenis, griebtuvus ir kitus įrankius. Juos galima pritvirtinti prie "FlexoMate" išorinių dalių pagal poreikį. Ant "FlexoLink XL" kabliuko galima pritvirtinti įspėjamąjį ženklą arba WVP 10 Adv. Stiprūs dviejų ratų stabdžiai užtikrina vežimėlio stabilumą net ant nuožulnaus, nelygaus pagrindo. Ergonomiškai reguliuojamo aukščio "FlexoGrip" rankena sumažina rankų ir pečių apkrovą stumiant. Be to, dureles galima pritaikyti dešiniarankiams ir kairiarankiams.
Savybės ir privalumai
FlexoGrip: ergonomiškai reguliuojamas aukštis, todėl pečiai ir riešai neapkraunami.
Atliekų šalinimo modulis iki 30° reguliuojamu pasvirimo kampu lengvam ištuštinimui.
Uždaromas iš visų pusių, idealiai tinka valyti higienos požiūriu jautriose vietose
Dviejų ratų stabdžiai saugo vežimėlį net ant nuožulnaus pagrindo
Toolflex jungtys išoriniuose šonuose valymo reikmenims tvirtinti
Dėl kompaktiškų matmenų vežimėlis yra labai manevringas ir patogiai sandėliuojamas.
Atidarymo paspaudus sistema užtikrina intuityvų ir paprastą durelių naudojimą
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tipas
|ADVANCED / STANDARD
|Spalva
|Antracitas
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Svoris (be priedų) (kg)
|29
|Svoris su pakuote (kg)
|56,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1271 x 563 x 1061
|Matmenys, supakuota (mm)
|1200 x 800 x 860
Įranga
- Uždaras stumdomas vežimėlis su durelėmis
Videos
Priedai
Vežimėlis FM ExpertPro 50/ S atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.