Vežimėlis FM Swift 50/ P
Erdvę taupantis ir kompaktiškas - "FM Swift 50/ P" su iš anksto paruoštų šluosčių laikymo vietomis ir reguliuojamo aukščio sulankstomu šiukšlių maišų laikiklio moduliu. Maksimaliai taupo vietą ankštose sandėliavimo patalpose.
Kompaktiškas ir atviras valymo vežimėlis ypač tinka iš anksto paruoštoms šluostėms naudoti rankinio valymo operacijose. Šiukšlių maišų laikiklį pagal poreikį galima pastumti aukštyn ir žemyn, į jį galima sudėti įvairaus dydžio šiukšlių maišus. Valymo reikmenis galima saugiai laikyti dviejuose 6 litrų talpos kibiruose ir atskirti pagal sritis (mėlyna spalva - neprobleminėms sritims, raudona spalva - valymui, kai keliami didžiausi higienos reikalavimai, pavyzdžiui, prausykloms ir tualetams). Dėl pridedamų "FlexiLink" jungčių galima tvarkingai integruoti šluosčių laikiklius, kotus ir kitą įrangą. Prie "FlexoMate" vidinės pusės pagal poreikį galima pritvirtinti kabliuką įspėjamajam ženklui arba WVP 10 Adv paviršių valytuvą.
Savybės ir privalumai
Atliekų šalinimo modulis iki 30° reguliuojamu pasvirimo kampu lengvam ištuštinimui.
Dėl kompaktiškų matmenų vežimėlis yra labai manevringas ir patogiai sandėliuojamas.
Toolflex jungtys išoriniuose šonuose valymo reikmenims tvirtinti
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tipas
|ADVANCED
|Spalva
|Antracitas
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Svoris (be priedų) (kg)
|14
|Svoris su pakuote (kg)
|16,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1004 x 563 x 1198
|Matmenys, supakuota (mm)
|796 x 584 x 371
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