Vežimėlis FM Swift 50/ W
FM Swift 50/ W yra praktiškas ir kompaktiškas valymo vežimėlis su dviejų kibirų sistema. Kad užimtų mažiau vietos, šiukšlių maišų laikiklis yra reguliuojamo aukščio ir gali būti atlenkiamas.
Funkcionalus ir atviras valymo vežimėlis "FM Swift 50/ W" iš tiesų taupo vietą ir puikiai tinka ypač mažoms sandėliavimo patalpoms, kuriose yra mažai vietos. Turintis dviejų kibirų sistemą ir universalų presą, jis yra puikus pagalbininkas atliekant sudėtingas ir rankomis atliekamas valymo užduotis - net ir tada, kai būna ankšta. Šiukšlių maišo laikiklį prireikus galima perkelti aukštyn ir žemyn arba sulankstyti, kad sutaupytumėte vietos. Jis tinka įvairių dydžių šiukšlių maišams. Valymo reikmenis galima saugiai laikyti dviejuose 6 litrų talpos kibiruose ir atskirti pagal sritis (mėlyna spalva - neprobleminėms sritims, raudona - valymui skirtoms vietoms, kurioms keliami aukščiausi higienos reikalavimai, pavyzdžiui, prausykloms ir tualetams). Taip pat yra galimybė vietoj 6 litrų kibiro laikyti nuo 2 iki 4 valymo priemonių.
Savybės ir privalumai
Ergonomiškas dizainas
- Atliekų šalinimo modulis iki 30 ° reguliuojamu pasvirimo kampu lengvam ištuštinimui.
- Ergonomiškas gręžimas dėl efektyvaus grindų plovimo šluotos preso.
Vietą taupantis dizainas
- Dėl kompaktiškų matmenų vežimėlis yra labai manevringas ir patogiai saugomas.
- Norėdami sutaupyti vietos, tiesiog užlenkite atliekų modulį į viršų ir nuimkite kibirų sistemą.
- „Toolflex“ jungtys išorinėse pusėse valymo įrankiams tvirtinti.
Tvarumo savybės
- Dizainas su 2 × 15 l kibirais, pagamintais naudojant 50 % perdirbto plastiko, ir 2 × 6 l kibirais, pagamintais naudojant 80 % perdirbto plastiko.
- Jokių nereikalingų plastikinių įdėklų.
- Modulinė sistema leidžia lengvai pakeisti atskirus komponentus, todėl įrangą galima pritaikyti individualiems reikalavimams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tipas
|STANDARD
|Spalva
|Antracitas
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Svoris (be priedų) (kg)
|18
|Svoris su pakuote (kg)
|19
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1004 x 653 x 1198
|Matmenys, supakuota (mm)
|796 x 584 x 403
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Pritaikymo sritys
- Itin lankstus ir universalus, kai reikia valyti rankiniu būdu, pvz., prausyklose ar bendro naudojimo patalpose.
- Kietosios grindų dangos
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