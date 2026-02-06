Kilimų siurblys CVS 65/1 Bp
Akumuliatorinis, tylus CVS 65/1 Bp kilimų šlavimo įrenginys, skirtas vidutinio dydžio ir didelių plotų kiliminių zonų valymui. Kilimų šlavimo įrenginys turi dviejų pakopų filtravimo sistemą.
Mūsų CVS 65/1 Bp kilimų dulkių siurbimo įrenginys su galinga 36 V ličio jonų baterija leidžia efektyviai valyti kilimus iki 60 minučių ir iki 1800 kvadratinių metrų ploto našumu vienu akumuliatoriaus įkrovimu. Kilimų šlavimo įrenginys ypač tinka adatiniam vilnos ir trumpo veliūro valymui. Kadangi įrenginio pagrindinis cilindrinis šepetys gali būti optimaliai pritaikytas prie įvairių tipų kilimų, jį lengva naudoti kilpinių kilimų ir ilgo veliūro priežiūrai. Tiksliai sureguliavus išvengiama kilimų pažeidimų ir sumažinamas šepečio susidėvėjimas. Todėl CVS 65/1 Bp jau po pirmojo siurbimo etapo užtikrina valymo rezultatus ir yra tinkamas naudoti triukšmui jautriose vietose dėl žemo vos 56 dB(A) triukšmo lygio darbo metu. Įrenginyje integruota dviejų pakopų filtravimo sistema, kurią sudaro išankstinis filtras ir PTFE dengtas plokščias klostuotas filtras, skirtas L ir M dulkių klasėms, užtikrinantis mažą dulkių kiekį, šoninis šepetys skirtas kampams ir kraštams valyti, taip pat dideli ratai. Akumuliatoriaus įkroviklis ir akumuliatorius į komplektą neįeina - jį reikia įsigyti atskirai.
Savybės ir privalumai
Autonominis akumuliatoriaus veikimas
- Iki 60 minučių nepertraukiamo darbo vienu akumuliatoriaus įkrovimu.
- Integruotas laikiklis antrai atsarginei baterijai.
- Automatinis pirminio filtro valymas užtikrina darbą be dulkių ir puikius rezultatus.
Dviejų pakopų HEPA filtrų sistema.
- Automatinis pirminio filtro valymas dulkėms pašalinti darbo metu ir išskirtiniams rezultatams pasiekti.
- Efektyvus HEPA filtras (99,97 % @ 0,3 µm) švariam, be dalelių išmetamajam orui.
- Filtro dėžę lengva išimti ir išvalyti.
Žemas triukšmo lygis darbo metu
- Tinka naudoti triukšmui jautriose vietose ir įprastomis darbo valandomis.
Puikūs valymo rezultatai
- Šlavimo šepetys, kurį galima intuityviai reguliuoti su LED ekranu, siekiant užtikrinti optimalų prispaudimo slėgį.
- Geriausi valymo rezultatai jau po vieno siurbimo rato.
- Ritininis šepetys, kurį galima iš naujo reguliuoti susidėvėjimo atveju.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Darbinis plotis (mm)
|450
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|625
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|1800
|Vakuumas (mbar)
|1
|Konteinerio talpa (l)
|20
|Nominali galia (W)
|300
|Garso lygis (dB(A))
|56
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|36
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|36,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|43,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|980 x 675 x 1070
Komplektacija
- Priedų krepšys
Įranga
- Dulkių klasė: M
- Automatinis filtro valymas
- Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
Videos
Pritaikymo sritys
- Biurų patalpos
- Viešbučiai
- Oro uostai
- Idealiai tinka priežiūros valymui prekybos centruose, biuruose, viešbučiuose ir oro uostuose.