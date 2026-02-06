Kiliminių paviršių valymo įrenginys BRC 40/22 C
Kompaktiškas BRC 40/22 C kilimų valymo įrenginys ekonomiškam valymui su greitu išpurškimo-susiurbimo principu periodiniam kiliminės dangos valymui patalpose, kurių dydis 250-1000 kv. m.
Lyginant su įprastais valymo įrenginiais su išpurškimo-susiurbimo funkcija, BRC 40/22 C kilimų valymo įrenginys giluminį kiliminės dangos valymą atlieka iki 30% greičiau. Tai užtikrina įrenginio manevringumas, nes valyti galima tiek stumiant, tiek ir traukiant. Taip pat, integruota sąšlavų talpykla nuo paviršiaus patikimai surenka šiukšles, tokias kaip plaukus arba palaidus kilimo šerelius. Įrenginys idealiai tinka giluminiam kilimų valymui patalpose, kurių plotas iki 1000 kv. m. ir gali būti naudojamas periodiniam valymui su greitu išpurkšimo-susiurbimo principu. Valant su iCapsol RM 768 kilimų valymo priemone, kurią rekomenduojame periodiniam valymui, kilimas išdžiūna maždaug per pusvalandį. Dėl šios priežasties, šią priemonę patogu naudoti ten, kur yra didelis žmonių srautas. Šepetinis valymo mazgas yra pasukamas naudojant vairą, taip palengvinamas ir pagreitinamas sunkiai prieinamų paviršių valymas.
Savybės ir privalumai
200 laipsnių kampu pasisukantis šepečių mazgasCilindrinis kilimų šepetys užtikrina kokybišką valymą Labai lengva manevruoti net ir esant apstatytam paviršiui
Giluminiam ir periodiniam kilimų valymuiGiluminiam ir periodiniam kilimų valymui Giluminis kilimų valymas su cilindriniu šepečiu išvalo kilimo šerelius
Pasirenkamas rankinis antgalisValyti kampams arba išpurškimo-susiurbimo funkcija valyti kėdes ir pagalves.
Integruota sąšlavų talpykla
- Patikimai surenka palaidus kilimo šerelius, plaukus ir kitas ant paviršiaus esančias daleles.
- Sumažina siurbimo balkio užsikimšimo tikimybę, todėl mažėja priežiūros ir remonto išlaidos.
Veikia tik priekine eiga
- Apsauga nuo "tuščių" prasisukimų
- 30% didesnis valymo efektyvumas, lyginant su įprastais išpurškimo-susiurbimo valymo įrenginiais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Našumas (gilus valymas/ iCapsol rutininis valymas) (m²/h)
|500 / 900
|Oro srautas (l/s)
|47
|Vakuumas (mbar/kPa)
|290 / 29
|Purškimo slėgis, rutininis valymas (bar)
|3,5
|Purškimo slėgis, gilus valymas (bar)
|7
|Purškimo srautas, rutininis valymas (l/min)
|0,38
|Purškimo srautas, gilus valymas (l/min)
|2,5
|Darbinis siurbimo plotis (cm)
|48
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|22 / 19
|Turbinos galia (W)
|1200
|Šepečio varikio galia (W)
|400
|Svoris (be priedų) (kg)
|44,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|50,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|889 x 470 x 1118
Komplektacija
- Šepečių skaičius: 1 Piece(s)
- Cilindrinis šepetys: 1 Piece(s)
Įranga
- Darbo kryptis: Darbo kryptis pirmyn
- iCapsol režimas