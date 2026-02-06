Kiliminių paviršių valymo įrenginys BRC 40/22 C

Kompaktiškas BRC 40/22 C kilimų valymo įrenginys ekonomiškam valymui su greitu išpurškimo-susiurbimo principu periodiniam kiliminės dangos valymui patalpose, kurių dydis 250-1000 kv. m.

Lyginant su įprastais valymo įrenginiais su išpurškimo-susiurbimo funkcija, BRC 40/22 C kilimų valymo įrenginys giluminį kiliminės dangos valymą atlieka iki 30% greičiau. Tai užtikrina įrenginio manevringumas, nes valyti galima tiek stumiant, tiek ir traukiant. Taip pat, integruota sąšlavų talpykla nuo paviršiaus patikimai surenka šiukšles, tokias kaip plaukus arba palaidus kilimo šerelius. Įrenginys idealiai tinka giluminiam kilimų valymui patalpose, kurių plotas iki 1000 kv. m. ir gali būti naudojamas periodiniam valymui su greitu išpurkšimo-susiurbimo principu. Valant su iCapsol RM 768 kilimų valymo priemone, kurią rekomenduojame periodiniam valymui, kilimas išdžiūna maždaug per pusvalandį. Dėl šios priežasties, šią priemonę patogu naudoti ten, kur yra didelis žmonių srautas. Šepetinis valymo mazgas yra pasukamas naudojant vairą, taip palengvinamas ir pagreitinamas sunkiai prieinamų paviršių valymas.

Savybės ir privalumai
Kiliminių paviršių valymo įrenginys BRC 40/22 C: 200 laipsnių kampu pasisukantis šepečių mazgas
200 laipsnių kampu pasisukantis šepečių mazgas
Cilindrinis kilimų šepetys užtikrina kokybišką valymą Labai lengva manevruoti net ir esant apstatytam paviršiui
Kiliminių paviršių valymo įrenginys BRC 40/22 C: Giluminiam ir periodiniam kilimų valymui
Giluminiam ir periodiniam kilimų valymui
Giluminiam ir periodiniam kilimų valymui Giluminis kilimų valymas su cilindriniu šepečiu išvalo kilimo šerelius
Kiliminių paviršių valymo įrenginys BRC 40/22 C: Pasirenkamas rankinis antgalis
Pasirenkamas rankinis antgalis
Valyti kampams arba išpurškimo-susiurbimo funkcija valyti kėdes ir pagalves.
Integruota sąšlavų talpykla
  • Patikimai surenka palaidus kilimo šerelius, plaukus ir kitas ant paviršiaus esančias daleles.
  • Sumažina siurbimo balkio užsikimšimo tikimybę, todėl mažėja priežiūros ir remonto išlaidos.
Veikia tik priekine eiga
  • Apsauga nuo "tuščių" prasisukimų
  • 30% didesnis valymo efektyvumas, lyginant su įprastais išpurškimo-susiurbimo valymo įrenginiais.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Našumas (gilus valymas/ iCapsol rutininis valymas) (m²/h) 500 / 900
Oro srautas (l/s) 47
Vakuumas (mbar/kPa) 290 / 29
Purškimo slėgis, rutininis valymas (bar) 3,5
Purškimo slėgis, gilus valymas (bar) 7
Purškimo srautas, rutininis valymas (l/min) 0,38
Purškimo srautas, gilus valymas (l/min) 2,5
Darbinis siurbimo plotis (cm) 48
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 22 / 19
Turbinos galia (W) 1200
Šepečio varikio galia (W) 400
Svoris (be priedų) (kg) 44,5
Svoris (su pakuote) (kg) 50,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 889 x 470 x 1118

Komplektacija

  • Šepečių skaičius: 1 Piece(s)
  • Cilindrinis šepetys: 1 Piece(s)

Įranga

  • Darbo kryptis: Darbo kryptis pirmyn
  • iCapsol režimas
Videos
Priedai
Valymo priemonės