Plaunantis siurblys Puzzi 10/1
„Puzzi 10/1“ su plačiu grindų ir mažu baldiniu antgaliais, skirtas kiliminės dangos ir kitos tekstilinės dangos valymui purškimo ir siurbimo būdu. Puikiai tinka nedideliems plotams.
Profesionalus „Kärcher Puzzi 10/1“ Purškimo ir siurbimo įrenginys pasižymi puikia siurbimo galia, užtikrina higienišką švarą ir garantuoja, kad tekstilės paviršiai vėl bus greitai paruošti naudojimui. Ši purškiamojo valymo mašina valymo tirpalą įpurškia giliai į tekstilės pluoštus, o tada pašalina jį kartu su atsilaisvinusiais nešvarumais. Tai idealus sprendimas baldų apmušalų, kilimų ir kitų tekstilės paviršių valymui. Tvirta, kompaktiška „Puzzi 10/1“ konstrukcija užtikrina ilgą tarnavimo laiką ir didžiausią ekonomiškumą. Dėl to šis siurblys puikiai tinka pastatų priežiūros įmonėms, viešbučių ir maitinimo sektoriui bei transporto priemonių salonų valymui. Prietaiso dangtis, apmušalų ir grindų antgaliai yra permatomi, tad nešvarus vanduo aiškiai matomas. Dideli mygtukai, valdomi rankomis ar koja, didina naudotojo patogumą. Be to, mašinoje integruotas laido kablys ir patogūs laikikliai apmušalų antgaliui bei siurbimo vamzdžiui.
Savybės ir privalumai
Išskirtinis valymo našumasPuikus tekstilės paviršių valymas iki giliausių sluoksnių. Greitas džiūvimas reiškia, kad paviršiai gali būti greitai vėl naudojami dėl puikaus siurbimo efektyvumo. Puikūs valymo rezultatai su matomu efektu prieš ir po.
Profesionali kokybė: itin tvirtas ir patvarusEfektyvus, pasižymintis ilga tarnavimo trukme. Galinga turbina su puikiu atgalinio traukimo našumu. Tvirtas dizainas ir buferis apsaugo įrenginį nuo smūgių ir atsitrenkimų.
Platus kilimų priedų asortimentaslanksti siurbimo lūpa, užtikrina puikius greito džiūvimo rezultatus 240 mm pločio grindų antgalis su integruotu purškimo ištraukimo vamzdeliu. Ergonomiška dviems rankoms skirta rankena papildomam naudotojo patogumui.
Rankinis apmušalų antgalis
- Lengvas ir kruopštus apmušalų valymas
- Puikiai tinka automobilių salonų valymui
- 110 milimetrų pločio antgalis, skirtas įstatyti į purškimo/siurbimo pistoletą.
Nuimamas, išmanus 2-in-1 konteineris
- Greitas ir paprastas švaraus vandens rezervuaro užpildymas.
- Patogu ir paprasta pašalinti nešvarų vandenį.
Lengva valdyti dėl dviejų didelių mygtukų
- Nereikia lenktis: įjungimo/išjungimo kojinis jungiklis, užtikrina greitį ir patogumą.
- Greitas 1 žingsnio metodas: kombinuotas purškimas ir siurbimas vienu metu.
- 2 pakopų metodas: užpurkškite ant paviršių ir palikite įsigerti – tada išsiurbkite.
Dideli galiniai ratai ir menevringi 360° pasukimo kampu
- Manevringas ant nelygių paviršių.
- Ypač manevringas ir lengvai valdomas valant.
Kablys elektros laidui
- Saugiam maitinimo laido laikymui.
- Praktiškas ir apsaugo laidus.
- Įrenginį lengva ir patogu transportuoti ir saugoti.
Integruotas apmušalų ir kilimų antgalių laikiklis.
- Dėl segtukų tvirtinimo apmušalų antgalis visada yra ranka pasiekiamas.
- Nešimo rankena su integruotu siurbimo vamzdžio laikikliu ir grindų antgaliu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. našumas (m²/h)
|20 - 25
|Oro srautas (l/s)
|74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Purškimo srautas (l/min)
|1
|Purškimo slėgis (bar)
|1
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|10 / 9
|Turbinos galia (W)
|1250
|Pompos našumas (W)
|40
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|10,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|16,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|690 x 325 x 440
Komplektacija
- Baldų apmušalų antgalis
- Valymo priemonė: RM 760 tabletės, 2 Piece(s)
- Purškimo/siurbimo siurbimo žarna: 2.5 m
- Kablys elektros laidui
- Grindų antgalis: 240 mm
- Purškimo/ištraukimo antgalis
- D formos rankena purškimo/siurbimo vamzdžiui
- Keičiama 2-in-1 talpa švariam/suodinam vandeniui
- Purškimo/siurbimo vamzdis: 1 Piece(s)
Įranga
- Numatyta vieta priedų saugojimui
- Numatyta vieta grindų antgalio laikymui
- D formos rankena skirta purškimo/siurbimo vamzdžiui: Baldų apmušalų antgalis, mėlyna
Pritaikymo sritys
- Intensyviam minkštų baldų ir minkštų baldų valymui
- Skirtas tarpiniam valymui ir tiksliniam dėmių pašalinimui ant kilimų
- Visiems tekstiliniams paviršiams valyti, įskaitant automobilių salonus
- Intensyviam giluminiams minkštų automobilių sėdynių valymui
- Tiksliniam mažesnių kiliminės dangos plotų valymui
- Skirtas apmušalų ir tekstilinių paviršių valymui vietose, kuriose svarbi higiena.
- Giluminiam kilimų ir tekstilinių grindų dangų valymui.
