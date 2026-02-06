Puzzi 2/1 Bp
Didžiausia judėjimo laisvė šalinant dėmes iki pat pluošto visų tipų tekstilėje: nešiojamas, galingas 36 V akumuliatorinis giluminio valymo siurblys su ergonomišku apmušalų antgaliu.
Tvirtas, ilgaamžis ir galingas akumuliatorinis giluminio valymo siurblys Puzzi 2/1 Bp. Šis nešiojamas akumuliatorinis įrenginys taip pat gali būti naudojamas dėmėms valyti vietoje, lengvai pašalinant šviežias arba įsisenėjusias dėmes nuo tekstilės gaminių, tokių kaip minkštos kėdės, sofos, automobilio sėdynės. Dėl išskirtinio siurbimo našumo Puzzi 2/1 Bp akimirksniu pašalina visas dėmes. Kompaktiškas dizainas, mažas svoris ir ergonomiška nešiojimo rankena leidžia įrenginį lengvai nešti viena ranka. Standartinę komplektaciją sudaro: apmušalų antgalis, purškimo/siurbimo žarna, atskiri švaraus ir nešvaraus vandens konteineriai bei integruota priedų saugykla. Užsakant šį įrenginį, atminkite, kad galingas 36 V „Kärcher Battery Power+“ akumuliatorius ir atitinkamas greitasis įkroviklis yra užsakomi atskirai.
Savybės ir privalumai
Išskirtinis valymo našumasPuikus valymas, aiškiai matomas "prieš ir po" efektas. Galingas siurbimas dėl didelio vakuumo. Apmušalų antgalis purškia itin smulkiai ir tolygiai.
Kompaktiškas dizainas ir aukštas mobilumas.Tinka net ir siauroms arba sunkiai pasiekiamoms vietoms. Belaidis veikimas – judėjimo laisvė ir lankstumas. Lengvai sandėliuojamas dėl kompaktiško dizaino.
Profesionali kokybė: ypač tvirtas ir ilgaamžisEfektyvi turbina, veikianti iki 1000 valandų. Labai tvirtas ir patvarus membraninis siurblys. Kompaktiškas, ypač trumpas ir patvarus apmušalų antgalis.
Visiškas lankstumas: Kärcher 36 voltų platforma
- Tinka su visomis 36 V "Kärcher Battery Power+"/Power baterijomis.
- Integruotas likusio veikimo laiko ekranas ant akumuliatoriaus.
- Akumuliatoriaus pakeitimas trunka akimirksnį ir yra labai paprastas.
Ypač patogus valdymas
- Lengvai valdomas sukamasis jungiklis įjungimui/išjungimui
- Patogus ir lengvai valdomas apmušalų antgalis
- Greitas konteinerių pripildymas ir ištuštinimas.
Ergonomiško dizaino ypač trumpas apmušalų antgalis
- Tvirtas ir kompaktiškas – idealiai tinka transporto priemonių salonams ir kitoms ribotoms erdvėms.
- Efektyvus purškimas su mažesniu vandens suvartojimu.
- Ergonomiškas dizainas ir patogi dviejų dalių rankena.
Paprasta transportuoti.
- Didesnis komfortas dėl ergonomiškos nešiojimo rankenos.
- Lengva nešti viena ranka, net kai reikia lipti laiptais.
- Patogu nešiotis: tinka, pavyzdžiui, transporto priemonių salonų ar vasarnamių valymui.
Ištraukiami konteineriai
- Švaraus ir nešvaraus vandens talpos lengvai išimamos.
- Vandens pripildymas vyksta greitai ir lengvai dėl "Quick & Easy" uždarymo mechanizmo.
- Nešvaraus vandens talpą paprasta ištuštinti ir išplauti.
Integruotas priedų laikiklis
- Pritvirtinamas stipria gumine juosta ir kabliuku.
- Siurbimo žarna ir apmušalų antgalis saugiai pritvirtinti transportavimui.
- Įrenginį su priedais patogu sandėliuoti.
Papildomai: galima įsigyti suderinamų ploviklių
- Vadovaukitės instrukcijomis ir pripildykite indą švariu vandeniu.
- Puikiai pašalina dėmes nuo apmušalų ir tekstilės.
- Valymo priemonė ir nešvarumai surenkami vienu metu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|1,7 / 2,9
|Oro srautas (l/s)
|16
|Vakuumas (kPa)
|16
|Purškimo srautas (ml/min)
|350
|Purškimo slėgis (MPa)
|0,16 - 0,22
|Turbinos galia (W)
|350
|Pompos našumas (W)
|4
|Nominali galia (W)
|350
|Garso lygis (dB(A))
|72
|Standartiniai priedai ID ( )
|ID 30
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|Normalus režimas: / 46 (7,5 Ah) Normalus režimas: / 37 (6,0 Ah)
|Įkrovimo srovė (A)
|6
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|410 x 235 x 250
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Purškimo/siurbimo siurbimo žarna: 1.9 m
- Trumpas apmušalų antgalis su rankena
- Švaraus vandens talpa
- Nešvaraus vandens talpa
- Valymo priemonė: RM 764 N, 125 ml
Įranga
- Žarnos transportavimo užraktas
- Integruotas priedų laikiklis
- D formos rankena skirta purškimo/siurbimo vamzdžiui: Baldų apmušalų antgalis, oranžinė
Pritaikymo sritys
- Minkštų baldų ir apmušalų valymas nuo dėmių.
- Tikslinis kilimų dėmių valymas
- Tekstilinių transporto priemonių sėdynių valymas nuo dėmių.
- Visų tekstilinių paviršių valymas
