Puzzi 9/1 Bp
Maksimalus manevringumas giliai valant apmušalus: Mūsų tvirtas Puzzi 9/1 Bp akumuliatorinis plaunantis siurblys su ypač trumpu apmušalų antgaliu ir kitais privalumais.
Vienintelis tokio tipo pasaulyje, pasižymintis patvarumu ir dideliu lankstumu: tai mūsų Puzzi 9/1 Bp akumuliatorinis plaunantis siurblys. Šis Puzzi vienintelis akumuliatorinis plaunantis siurblys esantis rinkoje. Pasižymi išskirtiniu našumu ir maksimalia judėjimo laisve valant apmušalų ir tekstilės paviršius bet kurioje srityje, nesvarbu, ar tai būtų viešbučių ir svetingumo sektorius, transporto priemonių priežiūra ar pastatų valymo darbai. Nepaisant didelės galios, šis įrenginys yra ypač tylus, todėl puikiai tinka naudoti viešose vietose: ergonomiškos rankenos dėka jį patogu nešioti viena ranka. Siekiant geriausių valymo rezultatų, valymui skirtas mišinys yra suspaudžiamas ir paskirstomas giliausiuose tekstilės pluoštuose, o tada išsiurbiamas kartu su nešvarumais. Komplekte: ypač trumpas apmušalų antgalis, purškimui skirta vakuuminė žarna, 2-in-1 talpa švariam ir konteineris skirtas nešvariam vandeniui, integruota priedų saugykla ir daug daugiau kitų privalumų. 36 V Kärcher Battery Power+ akumuliatorių ir greitąjį įkroviklį įsigyjami atskirai.
Savybės ir privalumai
Galingas Kärcher Battery Power+ 36 V akumuliatoriusBelaidis įrenginys užtikrina judėjimo laisvę Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą. Suderinamas su visais įrenginiais iš 36 V Kärcher Battery Power+ akumuliatorių platformos.
TvirtasIlgas darbo laikas užtikrina darbo efektyvumą Ilgaamžis nenusidėvintis siurblys Du dideli mygtukai skirti įjungimui ranka ar koja užtikrina patogumą
Ergonomiško dizaino ypač trumpas apmušalų antgalisIdealus naudojimui siaurose erdvėse Ergonomiškas dizainas Patogi rankena užtikrinagerą sąlytį su valomu paviršiumi
Nuimamas, išmanus 2-in-1 konteineris
- Greitas ir paprastas švaraus vandens rezervuaro užpildymas.
- Patogu ir paprasta pašalinti nešvarų vandenį.
- Greito paleidimo sistema užtikrina didesnį Puzzi 9/1 Bp naudotojo saugumą.
Ergonomiška rankena
- Patogus tranportavimas viena ranka
- Subalansuotas įrenginys
- Į nešimo rankeną integruotas siurbimo vamzdžio laikiklis skirtas saugiam ir patogiam transportavimui.
Integruotas priedų laikiklis
- Priedai gali būti dedami ant įrenginio, todėl visuomet bus po ranka.
- Valymo priemonių priemonių laikymo vieta
- Saugus laikymas, net ir transportavimo metu.
Mažas svoris
- Lengvas transportavimas viena ranka net ir nepatogiose vietose - per atbrailas ir laiptus.
- Sukurtas ilgiems darbo periodams be nuovargio.
- Lengvas pradinio lygio įrenginys
Žemas triukšmo lygis
- Tinka naudoti triukšmui jautriose vietose ir naktį.
- Užtikrina naudotojo patogumą
- Mažas triukšmo lygis pradinio lygio segmentui
2-in-1 patogi sistema su integruota plovimo žarna
- Valymo priemonės ir vandens mišinys slėgio pagalba paskirstomas po giliuosius pluoštus.
- Kruopštus drėgmės ir nešvarumų ištraukimas.
- Trumpas džiūvimo laikas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Našumas (m²/h)
|12 - 18
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|9 / 7
|Oro srautas (l/s)
|57
|Vakuumas (kPa)
|15
|Purškimo srautas (l/min)
|0,5
|Purškimo slėgis (MPa)
|0,16 - 0,22
|Turbinos galia (W)
|550
|Pompos našumas (W)
|4
|Nominali galia (W)
|575
|Garso lygis (dB(A))
|70
|Standartiniai priedai ID ( )
|ID 32
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Įkrovimo srovė (A)
|6
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|7,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|540 x 332 x 460
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Purškimo/siurbimo siurbimo žarna: 2.5 m
- Variklio apsaugos filtras
- Švaraus vandens talpa
- Trumpas apmušalų antgalis su rankena
- Valymo priemonių tablečių laikymo skyrelis
- Keičiama 2-in-1 talpa švariam/suodinam vandeniui
- Valymo priemonė: RM 760 tabletės, 2 Tabletės
Įranga
- Žarnos transportavimo užraktas
- Integruotas priedų laikiklis
Pritaikymo sritys
- Intensyviam minkštų baldų ir minkštų baldų valymui
- Skirtas tarpiniam valymui ir tiksliniam dėmių pašalinimui ant kilimų
- Visiems tekstiliniams paviršiams valyti, įskaitant automobilių salonus
- Intensyviam giluminiams minkštų automobilių sėdynių valymui
- Tiksliniam mažesnių kiliminės dangos plotų valymui
