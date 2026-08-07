Padargų vežimo priedas MIC 35
Intuityvus padargų laikiklis MIC 35 su sumania greito keitimo sistema, patogia kabina su panoraminiu vaizdu į visas puses, taip pat varikliu, kuris žymiai sumažina STAGE V emisijos ribas.
MIC 35 daugiafunkcinius padargų transporterius galima pritaikyti skirtingose miesto zonose dėl pažangiausios dyzelino technologijos, tiesioginio įpurškimo sistemos Common Rail ir dalelių filtro. Jo efektyvus 35 AG variklis gerokai pranoksta griežtas išmetamųjų teršalų standarto STAGE V ribas ir stebina ekonomišku efektyvumu. MIC 35 turi sumanią bendrą koncepciją, kuri taip pat daro įspūdį iki smulkmenų. Didelė patogi kabina su panoraminiu vaizdu ir aiškiai išdėstytais valdymo elementais, prieiga prie visų techninių priežiūros zonų be įrankių, taip pat įvairios padargų integravimo galimybės patvirtina šį teiginį. Priekiniai padargai lengvai montuojami standartizuoto kabinimo trikampio pagalba, galiniai padargai montuojami be jokio įtempimo naudojant greito keitimo sistemą su hidrauliniu pakreipiamu rėmu. Kaip papildomą įrangą galima įsigyti kelių movų sistemą, skirtą greitai ir be nutekėjimo prijungti hidraulinę sistemą, taip pat 35 AG variklio variantą, atitinkantį STAGE IIIA išmetamųjų teršalų standartą.
Savybės ir privalumai
Ekonomiškas ir aplinką tausojantis įrenginys
- „Common Rail“ tiesioginis įpurškimas ir dalelių filtras sumažina išmetamųjų teršalų dydžius žemiau nei nustatytas V ETAPAS išmetamųjų teršalų standartas.
- Tinka naudoti miesto žaliosiose zonose.
- Mažesnės degalų sąnaudos apsaugo aplinką ir sumažina eksploatavimo išlaidas.
Integruota greito keitimo sistema
- Priekinių padargų montavimas per standartizuotą sukabinimo trikampį.
- Padargų keitimas galinėje įrenginio dalyje naudojant greito keitimo sistemą su hidrauliniu pakreipiamu rėmu.
- Pasirenkama kelių jungčių sistema, leidžianti greitai be varvėjimo prijungti hidrauliką.
Maksimalus valdymo komfortas
- Didžiausia savo klasės kabina (1,45 m³ oro tūrio), su 360 ° panoraminiu stiklu, ergonomiška ir aiškiai išdėstyta.
- Langai iš abiejų pusių, rakinama daiktadėžė, USB įkrovimo lizdas, butelio laikiklis.
Itin lengva prižiūrėti
- Aukštos kokybės komponentai leidžia atlikti labai ilgus priežiūros intervalus – 500 arba 1000 valandų.
- Prieiga prie visų su priežiūra susijusių komponentų be įrankių, pvz. per Nuimamą variklio dangtį.
- Aušintuvą valymui galima pastatyti į nustatytą priežiūros padėtį.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavara
|Dyzelinis kuras
|Traukos pavara
|Visų varančiųjų ratų pavara
|Variklio gamintojas
|Yanmar
|Variklio galia (kW)
|26
|Variklio darbinis tūris (cm³)
|1642
|Cilindras
|3
|Išmetamųjų dujų emisijos standartas
|STAGE V
|Degalų bakas (l)
|41
|Greitis (km/h)
|25
|Darbinis greitis (km/h)
|25
|Ratų bazė (″)
|1500
|Bendras leistinas svoris (kg)
|2500
|Svoris (be priedų) (kg)
|1374
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1374
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|3750 x 1075 x 1980
Įranga
- Kietųjų dalelių filtras
- Oro kondicionavimas
- Šildytuvas
- Švyturėlis
- Pritaikytas naudojimui ištisus metus