Langų ir paviršių siurblys WVP 10 *EU
Lygiems paviršiams - nuo langų iki plytelių: Akumuliatorinis WVP 10 langų ir paviršių valytuvas užtikrina puikius rezultatus nepaliekant jokių dryžių. Jį patogu laikyti ir dirbti netgi iškėlus virš galvos.
Akumuliatorinis, lengvas ir tvirtas: Mūsų profesionalus WVP 10 langų ir paviršių valytuvas išsiskiria aukštos kokybės komponentais, tokiais kaip greitaeigis variklis, kuris siurbia žymiai greičiau nei kiti įprasti įrenginiai. Rezultatas - švarūs paviršiai, be jokių ruoželių, nesvarbu ar valysite langus, plyteles, veidrodžius, vitrinas, prekystalius ar bet kokius kitus lygius paviršius. Valytuvas gali būti naudojamas vertikaliems, horizontaliems ar aukštai esantiems paviršiams, o valymo rezultatai visada yra puikūs, bet kokioje padėtyje. 200 ml nešvaraus vandens indas užtikrina ilgalaikį darbą. Jis yra greitai ir lengvai ištuštinamas. Jį galima plauti indaplovėje. Įrenginio komplektą taip pat sudaro akumuliatorius (veikimo laikas 30 min), pritaikytas akumuliatoriaus įkroviklis ir purškimo buteliukas su mikropluošto šluoste.
Savybės ir privalumai
Lengvas, ergonomiškas ir universalusTinka visiems lygiems paviršiams − horizontaliai, vertikaliai ar virš galvos. Patogus naudojimas ir lengvas valdymas. Saugus, malonus naudojimas dėka guminės rankenos.
Išimamas, keičiamas akumuliatoriusĮkrovimo būsena rodoma 3 šviesos diodais virš įjungimo / išjungimo jungiklio.
Patogus pakraščių valymasRankiniu būdu reguliuojamas tarpiklis leidžia valyti be dryžių iki pakraščių.
Didelis purvino vandens talpos tūris
- Dėl retesnio talpos ištuštinimo, sumažėja darbo pertraukų, taigi padidėja produktyvumas.
- Dėl retesnio talpos ištuštinimo, sumažėja darbo pertraukų, taigi padidėja produktyvumas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|280
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|200
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|180
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|35
|Akumuliatoriaus tipas
|Keičiama ličio jonų baterija
|Baterijos įtampa (V)
|3,7
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2
|Svoris su baterija (kg)
|1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|280 x 130 x 335
Komplektacija
- Paviršių valiklio koncentratas CA 30 R (1 x 500 ml)
- Purškimo buteliukas (500 ml)
- Mikropluošto šluostė vidaus paviršiams: 1 x
- Akumuliatorius
- Akumuliatoriaus įkroviklis
- Purvo gremžtukas
Įranga
- Surbimo antgalio plotis: 280 mm
Videos
Pritaikymo sritys
- Statybos pramonė
- Mažmeninės prekybos vietose
- Biurų patalpos
- Apgyvendinimo sektorius
- Restoranai ir maitinimo įstaigos
- Sveikatos apsauga
Priedai
Valymo priemonės
WVP 10 *EU atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.