Langų ir paviršių siurblys WVP 10 *EU

Lygiems paviršiams - nuo langų iki plytelių: Akumuliatorinis WVP 10 langų ir paviršių valytuvas užtikrina puikius rezultatus nepaliekant jokių dryžių. Jį patogu laikyti ir dirbti netgi iškėlus virš galvos.

Akumuliatorinis, lengvas ir tvirtas: Mūsų profesionalus WVP 10 langų ir paviršių valytuvas išsiskiria aukštos kokybės komponentais, tokiais kaip greitaeigis variklis, kuris siurbia žymiai greičiau nei kiti įprasti įrenginiai. Rezultatas - švarūs paviršiai, be jokių ruoželių, nesvarbu ar valysite langus, plyteles, veidrodžius, vitrinas, prekystalius ar bet kokius kitus lygius paviršius. Valytuvas gali būti naudojamas vertikaliems, horizontaliems ar aukštai esantiems paviršiams, o valymo rezultatai visada yra puikūs, bet kokioje padėtyje. 200 ml nešvaraus vandens indas užtikrina ilgalaikį darbą. Jis yra greitai ir lengvai ištuštinamas. Jį galima plauti indaplovėje. Įrenginio komplektą taip pat sudaro akumuliatorius (veikimo laikas 30 min), pritaikytas akumuliatoriaus įkroviklis ir purškimo buteliukas su mikropluošto šluoste.

Savybės ir privalumai
Langų ir paviršių siurblys WVP 10 *EU: Lengvas, ergonomiškas ir universalus
Tinka visiems lygiems paviršiams − horizontaliai, vertikaliai ar virš galvos. Patogus naudojimas ir lengvas valdymas. Saugus, malonus naudojimas dėka guminės rankenos.
Langų ir paviršių siurblys WVP 10 *EU: Išimamas, keičiamas akumuliatorius
Įkrovimo būsena rodoma 3 šviesos diodais virš įjungimo / išjungimo jungiklio.
Langų ir paviršių siurblys WVP 10 *EU: Patogus pakraščių valymas
Patogus pakraščių valymas
Rankiniu būdu reguliuojamas tarpiklis leidžia valyti be dryžių iki pakraščių.
Didelis purvino vandens talpos tūris
  • Dėl retesnio talpos ištuštinimo, sumažėja darbo pertraukų, taigi padidėja produktyvumas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm) 280
Nešvaraus vandens talpa (ml) 200
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min) 180
Akumuliatoriaus veikimo laikas (min) 35
Akumuliatoriaus tipas Keičiama ličio jonų baterija
Baterijos įtampa (V) 3,7
Spalva Antracitas
Svoris (be priedų) (kg) 1
Svoris (su pakuote) (kg) 2
Svoris su baterija (kg) 1
Matmenys (I x P x A) (mm) 280 x 130 x 335

Komplektacija

  • Paviršių valiklio koncentratas CA 30 R (1 x 500 ml)
  • Purškimo buteliukas (500 ml)
  • Mikropluošto šluostė vidaus paviršiams: 1 x
  • Akumuliatorius
  • Akumuliatoriaus įkroviklis
  • Purvo gremžtukas

Įranga

  • Surbimo antgalio plotis: 280 mm
Videos
Pritaikymo sritys
  • Statybos pramonė
  • Mažmeninės prekybos vietose
  • Biurų patalpos
  • Apgyvendinimo sektorius
  • Restoranai ir maitinimo įstaigos
  • Sveikatos apsauga
Priedai
Valymo priemonės
WVP 10 *EU atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.