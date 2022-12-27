TRANSPORTO PRIEMONĖS SALONO PARUOŠIMAS IR VALYMAS
Nesvarbu, ar tai būtų tradicinių transporto priemonių paruošimas, automobilių salonų, nuomojamų automobilių ir įmonių automobilių parkų valymas, ar išskirtinių klasikinių ir sportinių automobilių priežiūra: nuolat valomos ir prižiūrimos transporto priemonės tarnauja ilgiau ir išsaugo savo vertę. Tinkamų technologijų ir darbo metodų naudojimas padeda greitai ir tvariai pasiekti šį tikslą.
Palaikomasis valymas ruošiant transporto priemonę: Geriausia valyti sausuoju būdu
Vidaus paviršių priežiūra: dėmesys kiekvienai detalei
Ruošiant ir valant transporto priemonės saloną reikia atsižvelgti į daugelį aspektų. Dulkes sulaikančiomis šluostėmis galima nuo paviršių pašalinti pavienes dulkes. Valant tokias medžiagas, kaip organinį stiklą – „Plexiglas“, nereikėtų labai spausti, kad neliktų įbrėžimų, kurie gali atsirasti dėl paviršiuje susikaupusių dulkių dalelių. Jei ant šluostės yra rišančiųjų medžiagų, kruopščiai ją išvalykite ir nepalikite jokių likučių. Dulkėms valyti galima naudoti ir mikropluošto pirštines. Kad būtų lengviau įveikti įsisenėjusius nešvarumus, rekomenduojama naudoti paviršiaus valiklį, kuris prieš valymą užpurškiamas ant mikropluošto šluostės.
Patarimas – Ventiliacijos angų valymas:
Atsuktuvu galima lengviau ir kruopščiau išvalyti ventiliacijos angas. Taip mikropluošto šluoste lengviau išvalysite tarpus.
Tekstilės paviršių kondicionavimas: Nuo sėdynių apmušalų iki bagažinės dangos ar grindų kilimėlio:
Tekstilės paviršių valymui puikiai tinka dulkių siurbliai su turbo purkštukais, kuriais galima pašalinti pavienius ir įsisenėjusius nešvarumus, pavyzdžiui, prilipusius trupinius ar naminių gyvūnų plaukus. Plyšių tarp sėdynių valymui galima naudoti plyšių antgalį. Jei per laiką sėdynių apmušalai pasidengė lengvu, tolygiu sluoksniu, juos galima atnaujinti drėgna mikropluošto šluoste.
Jei reikia pašalinti įsisenėjusias dėmes, tam gali padėti universalus dėmių valiklis. Pirmiausia reikia patikrinti medžiagos atsparumą dėmių valikliui nepastebimoje vietoje. Jei medžiaga lieka nepažeista, dėmių valiklis paskirstomas mikropluošto šluoste ir valoma sukamaisiais judesiais. Svarbu jokiu būdu stipriai netrinti dėmės, kad nešvarumai dar labiau nepasklistų.
Patarimas – paviršių siurbimas:
1. Dideliems transporto priemonių parkams akumuliatoriniai dulkių siurbliai su prailginamąja žarna yra naudingas sprendimas, padedantis veiksmingai ir greitai išvalyti visa automobilį.
2. Odines arba dirbtinės odos sėdynes reikia kruopščiai išsiurbti, kad neliktų dryžių ar įbrėžimų. Švelniems paviršiams valyti tinka siurbimo šepetys.
Stiklinių paviršių valymas: Išvenkite pasikartojančių nešvarumų.
Stiklinių paviršių ir veidrodžių valymui reikėtų naudoti valiklius, kuriuose yra daug alkoholio ir mažai paviršinio aktyvumo medžiagų. Taip yra todėl, kad paviršinio aktyvumo medžiagas labai sunku nuvalyti nepaliekant likučių. Dėl oro kondicionavimo ar vėdinimo sistemų ant stiklo patenka dulkių dalelės ir tvirtai prie jo prilimpa, todėl jis vėl greitai pasidaro nešvarus.
16 kartų sulankstytos mikropluošto šluostės padeda pašalinti ir sulaikyti nešvarumus. Taigi valymo šluostė sulenkiama per pusę tris kartus (vieną kartą į apačią ir du kartus į šoną), kad iš viso būtų 16 pusių. Viename kibire tiksliai nustatytas sulankstytų šluosčių kiekis mirkomas tam tikrame valymo priemonės kiekyje. Jos visiškai išmirkomos ir paruošiamos naudoti. Kiekvienas paviršius nuvalomas švaria puse. Panaudojus visas puses, šluostė išmetama ir naudojama nauja.
Patarimas – Langų valymas garų valytuvu
Įsigiję garų valytuvą turėsite puikią, cheminių medžiagų nenaudojančią alternatyvą langų valymui ruošiant transporto priemonę. Jei 10 cm ilgio rankiniu antgaliu su mikropluošto arba medvilniniu užvalkalu perbrauksite per stiklą, galėsite vienu metu pašalinti nešvarumus ir jį nupoliruoti. Tokiu būdu nelieka jokių likučių ar valymo žymių, o pakartotinis valymas bus reikalingas žymiai vėliau.
Giluminis valymas ruošiant transporto priemonę: Kai būtina naudoti vandenį
Tam tikru transporto priemonių, ypač apmušalų, paruošimo proceso metu būtina atlikti drėgną valymą. Tačiau giluminį valymą tikslinga atidėti kuo ilgesniam laikui. Taip elgtis reikia dėl to, kad džiūvimo laikas yra ilgas, o netinkamai atlikus džiovinimą gali atsirasti mikrobų ir pelėsių.
Jei per ilgą laiką susikaupė nešvarumų, pavyzdžiui, gėrimų dėmių ar maisto likučių, plovimo siurbimo mašina su purškimo-siurbimo funkcija yra tinkamas sprendimas. Ji purškia vandenį sumaišytą su valymo priemone ir išsiurbia apmušalus. Senus arba ilgai nevalytus apmušalus paprastai reikia siurbti kelis kartus, nes atliekant šią procedūrą nešvarumai kaskart keliais centimetrais ištraukiami arčiau paviršiaus.
Rinkdamiesi valymo priemonę įsitikinkite, kad joje nėra paviršinio aktyvumo medžiagų, kad ji yra veiksminga ir nelieka jokių nuosėdų. Dažnai valymo priemonės be kvapiųjų medžiagų taip pat naudojamos purškimo-siurbimo metu – jei klientas pageidauja, vėliau galima naudoti tekstilės gaiviklį, siekiant sukurti malonią atmosferą.
Jei reikia pašalinti nemalonius kvapus, pavyzdžiui, dūmų, po valymo rekomenduojama juos neutralizuoti ozonu. Po to būtina kruopščiai išvėdinti patalpas, taip pat kaip ir po valymo plovimo mašina su purškimo-siurbimo funkcija. Norint gerai išvalyti plastikinius paviršius, pavyzdžiui, jungiamąsias detales ar pavarų svirtis, patartina naudoti salono valiklį kartu su švaria mikropluošto šluoste.
Patarimas – giluminis valymas:
1. Geriausia, jei drėgnas valymas, skirtas transporto priemonės paruošimui, atliekamas tada, kai oras yra sausas, t. y. žiemą. Taip sutrumpėja džiovinimo laikas. Vasarą galite įjungti oro kondicionierių, kad oras būtų sausesnis.
2. Norint atidėti giluminį valymą, paviršius galima tolygiai nušluostyti mikropluošto šluoste su paviršinio aktyvumo neturinčia valymo priemone – šis metodas taip pat tinkamas stogo vidaus apdailai.
3. Jei sėdynės ar vairas yra iš odos, dėmes reikia nedelsiant pašalinti drėgna šluoste, o ruošiant transporto priemonę odą reguliariai prižiūrėti odos priežiūros priemonėmis.
Pagrindiniai transporto priemonės išorės valymo aspektai ruošiant transporto priemonę
Aukšto slėgio valymo įrenginiai ypač tinka transporto priemonių išorės valymui. Kad darbas būtų efektyvus, po pirminio apipurškimo švariu vandeniu galima papildomai užpurkšti putų valiklio su putų antgaliu. Rekomenduojame ekonomiškus produktus, kurių koncentratas turi aukštą pH vertę, bet kartu tausoja dažus. Taip pat rekomenduojama gerai sudrėkinti valant pridžiūvusius nešvarumus. Kad valymo putos neišdžiūtų, reikia plauti po vieną transporto priemonės pusę iš apačios į viršų, o putas ir nešvarumus nuplauti švariu vandeniu.
Ratlankių valymui tinka rūgštinės ir šarminės valymo priemonės, kurios po nurodyto laiko yra nuplaunamos. Jei plovimo aikštelėje yra betoninės grindys, reikėtų naudoti šarmines priemones, nes rūgštis pažeidžia betoną. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad jei yra pažeistas aliuminio paviršius arba valant lengvai pažeidžiamus senovinių automobilių ratlankius, rūgštys ir šarmai pakenks jų paviršiui - tokiu atveju reikėtų naudoti specialias valymo priemones.
Jei turite didelį transporto priemonių srautą, verta investuoti į portalinę automobilių plovyklą, skirtą transporto priemonių paruošimui automobilių salonams ar automobilių nuomos punktams, kad būtų galima greitai ir efektyviai atlikti išorinį valymą.
Patarimas – Išorės valymas
1. Valymo priemonių niekada negalima naudoti šviečiant ryškiai saulei, nes tuomet priemonė išdžiūsta ir neįmanoma užtikrinti teisingo sąlyčio laiko.
2. Karšto vandens mašinos veikia efektyviau, nes dėl temperatūros padidėja jų našumas. Geriau pašalinami riebalai ir tepalai, o džiovinimas vyksta greičiau.
3. Lipnių medžiagų likučius ir lipdukus galima pašalinti universaliu dėmių valikliu su švelniu tirpikliu. Prieš naudodami patikrinkite nepastebimoje vietoje, kad įsitikintumėte, jog tai nepakenks dažams.
Investicija, kuri gali pasiteisinti: Kai valymas sausu ledu yra protingas sprendimas
Turint didelį transporto priemonių parką arba išskirtines transporto priemones su jautriais paviršiais verta investuoti į tinkamą technologiją, kad būtų galima efektyviai ir švelniai paruošti ir išvalyti transporto priemones.
Valant išorę sausu ledu galima valyti siūles ir gumines tarpines, šalinti lipdukus ar klijų likučius nuo tarnybinių ar naujų automobilių, taip pat pašalinti dryžių žymes nuo guminių apvadų po veidrodėliais ar automobilio durelių apačioje. Švelnus ir veiksmingas valymas sausu ledu taip pat labai gerai tinka išskirtinių transporto priemonių ar klasikinių automobilių ratlankių valymui.
Sausu ledu taip pat rekomenduojama valyti saloną; apdailos detales, rankenėles, sėdynių apmušalus, dėtuvių dangčius, ventiliacijos angas, kilimėlius ar stogo apmušalus galima valyti švelniai, efektyviai ir nepaliekant drėgmės. Tik įsitikinkite, kad yra naudojamas nedidelis purškimo priemonės kiekis, esant mažam slėgiui, ir kad prireikus naudojamas grandiklis, kuriuo 3 mm sauso ledo granulės paverčiamos milteliais.
VALYMAS SAUSU LEDU
Valymas sausu ledu – tai veiksmingas dalelių purškimo procesas, kuriuo pašalinami įsisenėję nešvarumai nuo
įvairių tvirtinimo elementų. Valymas sausu ledu taip pat pasiteisino automobilių ar restauravimo dirbtuvėse,
ypač sudėtingiems ir subtiliems paviršiams – tiek valant automobilių apmušalus ar variklio skyrių bei atliekant
klasikinių automobilių restauravimo darbus. Pagrindinis šios technologijos privalumas yra tas, kad nelieka jokių
valymo žymių, pavyzdžiui, nuotekų, cheminių medžiagų ar purškimo priemonių likučių.