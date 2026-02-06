KIRA CV 50 Bp LTE
Profesionalus dulkių siurblys robotas „KIRA CV 50“ sumažins valymo specialistų darbo krūvį – jis pasirūpins daug laiko reikalaujančiais siurbimo darbais, o kvalifikuoti darbuotojai tuo tarpu galės imtis sudėtingesnių užduočių.
Ieškote ekonomiško būdo padidinti valymo specialistų darbo našumą ir sumažinti darbo krūvį? Tuomet šis profesionalus dulkių siurblys robotas „KIRA CV 50“ taps puikiu sprendimu. Jis lengvai imsis daug laiko reikalaujančių monotoniškų siurbimo darbų, tad kvalifikuoti darbuotojai tuo tarpu galės pasirūpinti sudėtingesnėmis valymo užduotimis. Profesionalus dulkių siurblys robotas visiškai autonomiškai nustato plotą, kurį reikia išvalyti, ir apskaičiuoja optimalų ir efektyvų valymo maršrutą. Dėl savo kompaktiškos konstrukcijos, galingų akumuliatorių iš 36 voltų „Kärcher Battery Power+“ akumuliatorių platformos (užsakoma atskirai!) ir ergonomiško manevringumo, 350 mm darbinio pločio dulkių siurblys robotas yra idealus padėjėjas, kuris išsiurbs kilimus ir kietas grindų dangas – įskaitant, žinoma, po stalais, kampuose ir pakraščiuose, visada iki pat sienos. Dėl modernios kelių jutiklių technologijos ir preciziško „LiDAR“ aplinkos aptikimo siurblys išsiskiria puikiomis navigacinėmis savybėmis ir veikia taip patikimai, kad nusipelnė sertifikavimo pagal IEC 63327 ir buvo patvirtintas kaip tinkamas naudoti visuomeninės paskirties patalpose. Siurblį itin paprasta valdyti naudojant „KIRA Robots“ programėlę arba integruotame ekrane – tam nereikia jokių specialių žinių.
Savybės ir privalumai
Kompaktiškas dizainas su labai žema prošvaisaDėl nedidelio aukščio (prošvaisa 32 cm) galima valyti po baldais ir stalais. Dėl kompaktiškos konstrukcijos taip pat tinka naudoti nedidelėse erdvėse. Robotas puikiai dirba ankštose erdvėse, nes gali apsisukti viename taške.
„KIRA Robots“ programėlėVisiškas skaidrumas naudojant „KIRA Robots“ programėlę, kuri leidžia valdyti visą įrenginių parką, stebėti būseną realiuoju laiku, peržiūrėti išsamias valymo ataskaitas ir naudotis dar daugiau funkcijų. Lengva kurti ir keisti valymo žemėlapius ir tvarkaraščius. Puikiai veikia tinkle dėl integruoto 4G/LTE mobiliojo arba belaidžio tinklo ryšio.
36 V Kärcher Battery Power+ akumuliatorinė serijaKeičiami akumuliatoriai užtikrina nepertraukiamą valymą – nereikia laukti, kol jie bus įkrauti. Galima naudoti bet kurioje vietoje, pavyzdžiui, net keliuose aukštuose. „Kärcher“ rekomenduoja naudoti du keičiamus akumuliatorius, kad būtų užtikrintas ilgesnis veikimo laikas. Tačiau galima naudotu ir vieną akumuliatorių.
Lengvas ir intuityvus valdymas
- Visos funkcijos lengvai valdomos per interaktyvų ekraną su valdymo skydeliu.
- Paruoštas naudoti vos ištraukus iš dėžės – nereikia netgi pirminio nustatymo.
Maksimalus autonominis efektyvumas
- Didelis darbinis plotis (350 mm) užtikrina didelį efektyvumą ir teorinį 525 m²/val. našumą.
- Du šoniniai šepečiai, skirti valyti pakraščiuose – daugiau nebereikia pabaigti valymo rankiniu būdu.
- Autonominis, sistemingas valymo maršruto planavimas, siekiant maksimalaus valymo efektyvumo.
Ergonomiškas ir lengvas transportavimas
- Ištraukiama transportavimo rankena užtikrina optimalias ergonomines ir perkeliamumo savybes.
- Lengva nugabenti į kitą naudojimo ar laikymo vietą.
- Siekiant papildomo patogumo, ratukus gabenant galima atskirti.
Patvarus ir patikimas valdymas
- Didelio nuotolio „LiDAR“ detektorius – idealiai tinka naudoti dideliuose plotuose ir tamsoje.
- Patikima apsauga nuo kritimo ir kliūčių aptikimas.
- Įrengti ultragarsiniai sienų aptikimo ir nuo susidūrimo apsaugantys jutikliai.
Saugumo sertifikatas
- Sukurtas komerciniam naudojimui, atitinka visus tarptautinius standartus.
- IEC 63327 atitinkantis saugumo sertifikatas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Įtampa (V)
|36
|Vakuumas (kPa)
|19,3
|Oro srautas (l/s)
|16
|Garso lygis (dB(A))
|57
|Teorinis ploto našumas, autonominis (m²/h)
|525
|Našumas (m²/h)
|525
|Veikimo laikas įprastu režimu (su dviem akumuliatoriais) (min)
|140
|Veikimo laikas ECO! režimu (su dviem akumuliatoriais) (min)
|210
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|350
|Vardinė imamoji galia (W)
|230
|Įkalnės įveikimas (%)
|6
|Konteinerio talpa (l)
|4,5
|Autonominio veikimo greitis (km/h)
|1,5
|Pravažumo plotis (mm)
|650
|Pravažiuojamas aukštis (mm)
|320
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|2
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min/h)
|58 / 81
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Svoris (be priedų) (kg)
|15,4
|Svoris (su priedais) (kg)
|15,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|25,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|578 x 578 x 300
Komplektacija
- Versija: Akumuliatoriai ir įkroviklis į komplektą neįeina
- Šoninis šepetys: 4 Piece(s)
- Ritininių šepečių skaičius: 1 Piece(s)
- Pradžios ženklai
- EPA filtras
Įranga
- Autonominis valymas
- Lengvas ir intuityvus nustatymas nereikalaujantis specialių žinių
- Kliūčių ir susidūrimų pavojaus atpažinimas
- Aukštos kokybės jutikliai
- Savarankiškas kliūčių išvengimas
- Sertifikuotas saugumas visuomeninėms patalpoms
- Valymo ataskaitų rengimas
- Pranešimai mobiliuosiuose įrenginiuose
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- valdymas naudojant programėlę
Pritaikymo sritys
- Ypatingai rekomenduojamas biurų valymui bei viešbučių sektoriui
- Idealiai tinka didelėms atviroms erdvėms, pvz., koridoriams, vestibiuliams ir konferencijų salėms
- Tinka naudoti visuomeninės paskirties patalpose
- Galima naudoti ten, kur nedaug vietos, taip pat atvirose erdvėse.
