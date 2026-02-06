Plovimo įrenginys KIRA B 50
Efektyvus, taupantis laiką, paprastas, saugus, lankstus ir pagal poreikį visiškai automatinis: KIRA B 50 profesionalus valymo robotas, skirtas ekonomiškam vidutinių ir didelių plotų valymui.
Kärcher profesionalus valymo robotas KIRA B 50 yra praktiškas bet kurios valymo komandos pagalbininkas. Išsiskiriantis savo išmanumu, autonomiškumu ir funkcionalumu, jis efektyviai ir tolygiai valo vidutinių ir didelių plotų grindis, todėl palengvina valymo komandos narių darbą ir leidžia jiems daugiau dėmesio skirti sudėtingesnėms užduotims. Intuityvus valdymas ir didelis liečiamas ekranas leidžia greitai parengti robotą darbui, ir tam nereikia jokių specialių žinių. Papildomai komplektuojama daugiafunkcinė įkrovimo stotelė užtikrina visišką įrenginio autonomiškumą, įskaitant švaraus vandens papildymą, nešvaraus vandens pašalinimą, vandens talpos praplovimą ir ilgalaikį ličio jonų akumuliatoriaus įkrovimą. Cilindrinio šepečio galvutė vienu metu šluoja ir plauna, o integruotas šoninis šepetys pasiekia visus kampus, todėl jų nebereikia valyti rankiniu būdu. Aukštos kokybės jutikliai ir programinė įranga užtikrina patikimą navigaciją, padeda saugiai išvengti susidūrimų ir apeiti kliūtis. Dokumentavimo ir stebėjimo tikslais KIRA B 50 siunčia pranešimus apie savo būseną į mobiliuosius įrenginius, o specialiame interneto portale pateikiamos išsamios valymo ataskaitos.
Savybės ir privalumai
Paprasta naudoti
- Aiškus išdėstymas ir saugus visų prietaiso funkcijų valdymas jutikliniame ekrane.
- Išsamūs nurodymai naudotojui, kad valdymas būtų paprastas ir intuityvus.
- Lengvas roboto nustatymas ir paprastas naudojimas net neturint specialių žinių.
Patvarus ir patikimas valdymas
- Didelio našumo jutikliai su 360° aplinkos atpažinimu ir šoniniu stebėjimu.
- Saugiai išvengiama smūgių ir apeinamos kliūtys.
- Išmanus laisvas manevravimas užstrigus transporto priemonei.
aptarnavimo stotelė (pasirenkama)
- Įgalina pilnai autonominį veikimą
- Robotai gali autonomiškai papildyti išteklius (papildyti švarų vandenį, išpilti nešvarų vandenį, išskalauti baką, įkrauti akumuliatorių).
- pasirenkamas priedas, robotas gali būti naudojamas ir be aptarnavimo stotelės.
Saugumo sertifikatas
- Saugus ir bekontaktis kliūčių, kritimų ir žmonių aptikimas.
- IEC 63327 atitinkantis saugumo sertifikatas.
- Tinka naudoti didelio intensyvumo zonose.
Spartus autonominių maršrutų nustatymas
- Intuityvus valymo maršrutų nustatymas.
- „Teach & Repeat“ funkcija tiksliam maršrutų programavimui rankiniu būdu ankštose erdvėse.
- „Smart Fill“ funkcija autonominiam didelių atvirų erdvių maršrutų planavimui.
Intuityvus maršrutų redagavimas
- Sukūrus maršrutą, visus valymo parametrus galima lengvai reguliuoti.
- Susietų valymo maršrutų kūrimas.
- Galima nustatyti draudžiamąsias zonas, greičio apribojimus, nevalymo zonas, garso signalo ir sąveikos zonas.
Internetinis portalas
- Nuotolinė prieiga prie išsamios informacijos per „Kärcher“ įrangos valdymą.
- Pateikiamos valymo ataskaitos, pranešimai, prietaiso būsena ir dar daugiau
- Siunčiami pranešimai ir būsenos pranešimus į mobiliuosius įrenginius
Integruotas šoninis šepetys
- Leidžia kruopščiai išvalyti net visus kampus.
- Perkelia nešvarumus tiesiai į valymo įrenginį.
- Iki minimumo sumažina būtinybę dirbti papildomai rankiniu būdu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Vardinė imamoji galia (W)
|1600
|Traukos variklio galia (W)
|560
|Turbinos galia (W)
|630
|Šepečio varikio galia (W)
|600
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|550
|Šepečio slėgis (g/cm²)
|80
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|1200
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|750
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|55 / 55
|Valymo priemonės talpa (l)
|5
|Purvo surinkimo skyriaus talpa (l)
|2
|Teorinis ploto našumas, autonominis (m²/h)
|max. 2365
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 1830
|Įtampa (V)
|24
|Akumuliatorių skaičius
|2
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų akumuliatorius
|Akumuliatoriaus įtampa / talpa (V/Ah)
|24 / 160
|Veikimo laikas (h)
|approx. 3,5
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|max. 5,2
|Autonominio veikimo greitis (km/h)
|max. 4,3
|Garso lygis (dB(A))
|69
|Apsisukimo praėjimuose plotis autonominio veikimo režimu (m)
|1,5
|Įkalnės įveikimas (%)
|max. 6
|Gabaritinis plotis autonominio veikimo režimu (m)
|min. 0,9
|Tuščio įrenginio svoris (kg)
|228
|Svoris (be priedų) (kg)
|225
|Svoris (su priedais) (kg)
|238,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|249,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Komplektacija
- Akumuliatorius ir įkroviklis
- Į komplektą įeina valytuvas
- Cilindrinis šepetys: 2 Piece(s)
- Šoninis šepetys
- Mirksintis švyturėlis
Įranga
- Siurbimo gumų tipas: atsparus tepalams
- DOSE sistema
- Nuo greičio priklausomas vandens dozavimas
- Didelis aukštos raiškos jutiklinis ekranas
- Suderinamas su aptarnavimo stotele
- Paruošta roletų valdymo sistema
- Autonominis valymas
- Automatinis pirminis šlavimas
- Su rankinio vairavimo režimu
- Kampinis režimas
- Lengvas ir intuityvus nustatymas nereikalaujantis specialių žinių
- Aukštos kokybės jutikliai
- Kliūčių ir susidūrimų pavojaus atpažinimas
- Savarankiškas kliūčių išvengimas
- Sertifikuotas saugumas visuomeninėms patalpoms
- Valymo ataskaitų rengimas
- Pranešimai mobiliuosiuose įrenginiuose
- Planavimo funkcija
- Automatinis užpildymas
- Spalvotos lemputės, informuojančios apie roboto elgseną ir veikimo būseną
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- Elektrinis ir mechaninis plūdinis jungiklis
- Ryšio sąsaja: VDA 5050
- Valymo priemonės dozavimo mazgas
Videos
Pritaikymo sritys
- Vidutiniai ir dideli plotai su kietomis arba atspariomis grindų dangomis
- Galima naudoti ten, kur nedaug vietos, taip pat atvirose erdvėse.
- Tinka naudoti visuomeninės paskirties patalpose
- Idealiai tinka mažmeninės prekybos vietose, sveikatos priežiūros ir viešosiose įstaigose
- Galima naudoti transporto, gamybinių patalpų ir pastatų valymui