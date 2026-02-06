Akumuliatorinis drėgno sauso valymo siurblys NT 22/1 Ap Bp L
Kompaktiškas ir universalus akumuliatorinis šlapio ir sauso valymo siurblys NT 22/1 Ap Bp, sudėtingiems šlapio ir sauso valymo darbams tose vietose, kur nėra išorinio maitinimo tiekimo. Su didelio filtravimo ploto plokščiu gofruotu filtru.
Mūsų akumuliatorinis šlapio ir sauso valymo siurblys NT 22/1 Ap Bp L, skirtas skysčių, stambių nešvarumų ir smulkių dulkių valymui, žavi savo didele siurbimo galia tose vietose, kur nėra išorinio el. maitinimo tiekimo. Įrenginys yra naudojamas su galingais Kärcher Battery Power + akumuliatoriais, kuris kartu su atitinkamu įkrovikliu neįeina į komplektą ir turi būti užsakomi atskirai. Mūsų akumuliatoriai leidžia naudoti valymo siurblį labai ilgą laiką ir yra veiksmingai apsaugoti nuo išorinių veiksnių specialiu dangčiu, esančiu ant įrenginio. Kompaktiški NT 22/1 Ap Bp matmenys ir nedidelis svoris palengvina įrenginio transportavimą ir laikymą bei leidžia jį naudoti ankštose erdvėse ir labai dažnai naudojamose vietose. Universalus įrenginys turi didelio filtravimo ploto plokščią gofruotą filtrą. Speciali plokščia įrenginio paviršiaus konstrukcija yra skirta įrankių ir įrankių dėžių laikymui.
Savybės ir privalumai
Galingas 36 V 7,5 Ah Kärcher Battery Power+ akumuliatorius
- Užtikrina ilgą 31 minučių veikimo laiką, net ir siurbiant didžiausios galios režimu
Efektyvus dangtelis akumuliatoriaus skyriaus apsaugai
- Apsaugo akumuliatorių nuo purvo.
Lengvas ir kompaktiškas.
- Įrenginį lengva ir patogu transportuoti ir saugoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Konteinerio talpa (l)
|22
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Garso lygis (dB(A))
|70
|Oro srautas (l/s)
|57
|Vakuumas (mbar/kPa)
|152 / 15,2
|Nominali galia (W)
|max. 575
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 150 (7,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Įkrovimo srovė (A)
|6
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|8,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|401 x 372 x 499
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.9 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su alkūne
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 505 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 300 mm
- Plyšių antgalis
- Plokščias gofruotas filtras: Celiuliozė
Įranga
- Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis
- Filtro valymas: Pusiau automatinis filtro valymas Ap
- Saugos klasė: III
Videos
Pritaikymo sritys
- Zonų kur nėra el. energijos šaltinio valymui
- Saugiam ir patogiam apkrautų zonų valymui (pvz.: įėjimai į parduotuves, biurus ir pan.)
Priedai
NT 22/1 Ap Bp L atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.