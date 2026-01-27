Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 30/1 Ap L
Mūsų NT 30/1 Ap L yra kompaktiškas vidutinės klasės sauso/drėgno valymo dulkių siurblys su puikia siurbimo galia, ilgaamžiais aukštos kokybės komponentais bei plačiu priedų pasirinkimu.
Mūsų NT 30/1 Ap L yra kompaktiškas, aukštos kokybės vidutinės klasės sauso/drėgno valymo dulkių siurblys su pusiau automatiniu filtro valymu. NT 30/1 Ap L yra tinkamas įvariems darbams, pavyzdžiui, automobilių vidaus valymui - šiukšlių, smulkių dulkių ar skysčių šalinimui. Dėka itin didelės siurbimo galios ir efektyvaus filtro valymo, galite susiurbti vidutinį smulkių dulkių kiekį nenaudodami filtravimo maišelių. Įrenginys lengvai valdomasi naudojant centrinį jungiklį, o taip pat yra lengvas, turi numatytas vietas įvairių priedų saugojimui, o su esamais papildomais tvirtinimais galite ant jo pritvirtinti įrankių ar kitą panašią dėžę.
Savybės ir privalumai
Lanksti žarna ir elektrinio laido dėtuvė
- Saugus skirtingų ilgių ir pločių žarnų tvirtinimas
- Maitinimo laido saugojimas transpotavimo metu.
Nuimamas filtro korpusas
- Leidžia išimti filtrą nesukeliant dulkių.
- Efektyviai apsaugo nuo neteisingo plokščiojo filtro įdėjimo.
Sumaniai integruota priedų saugojimo galimybė
- Priedai laikomi saugiai ir yra visada po ranka.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteinerio talpa (l)
|30
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Nominali galia (W)
|max. 1380
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Garso lygis (dB(A))
|70
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|11,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|15,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|525 x 370 x 560
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.5 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Metalinis, chromuotas
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 300 mm
- Plyšių antgalis
- Plokščias gofruotas filtras: Celiuliozė
Įranga
- Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis
- Filtro valymas: Pusiau automatinis filtro valymas Ap
- Saugos klasė: II
- Ratukas su stabdžiu
Pritaikymo sritys
- Įvairus pritaikymas nuo skysčių pašalinimo iki automobilių vidaus valymo
Priedai
NT 30/1 Ap L atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.