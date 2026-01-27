Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 30/1 Ap L

Mūsų NT 30/1 Ap L yra kompaktiškas, aukštos kokybės vidutinės klasės sauso/drėgno valymo dulkių siurblys su pusiau automatiniu filtro valymu. NT 30/1 Ap L yra tinkamas įvariems darbams, pavyzdžiui, automobilių vidaus valymui - šiukšlių, smulkių dulkių ar skysčių šalinimui. Dėka itin didelės siurbimo galios ir efektyvaus filtro valymo, galite susiurbti vidutinį smulkių dulkių kiekį nenaudodami filtravimo maišelių. Įrenginys lengvai valdomasi naudojant centrinį jungiklį, o taip pat yra lengvas, turi numatytas vietas įvairių priedų saugojimui, o su esamais papildomais tvirtinimais galite ant jo pritvirtinti įrankių ar kitą panašią dėžę.

Savybės ir privalumai
Lanksti žarna ir elektrinio laido dėtuvė
  • Saugus skirtingų ilgių ir pločių žarnų tvirtinimas
  • Maitinimo laido saugojimas transpotavimo metu.
Nuimamas filtro korpusas
  • Leidžia išimti filtrą nesukeliant dulkių.
  • Efektyviai apsaugo nuo neteisingo plokščiojo filtro įdėjimo.
Sumaniai integruota priedų saugojimo galimybė
  • Priedai laikomi saugiai ir yra visada po ranka.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Oro srautas (l/s) 74
Vakuumas (mbar/kPa) 273 / 27,3
Konteinerio talpa (l) 30
Talpos medžiaga Plastikas
Nominali galia (W) max. 1380
Standartinis nominalus diametras ( ) ID 35
Elektros laido ilgis (m) 7,5
Garso lygis (dB(A)) 70
Spalva Antracitas
Svoris (be priedų) (kg) 11,8
Svoris (su pakuote) (kg) 15,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 525 x 370 x 560

Komplektacija

  • Siurbimo žarnos ilgis: 2.5 m
  • Alkūnė: Plastikas
  • Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
  • Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
  • Siurbimo vamzdžių plotis: Metalinis, chromuotas
  • Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
  • Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
  • Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 300 mm
  • Plyšių antgalis
  • Plokščias gofruotas filtras: Celiuliozė

Įranga

  • Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis
  • Filtro valymas: Pusiau automatinis filtro valymas Ap
  • Saugos klasė: II
  • Ratukas su stabdžiu
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 30/1 Ap L
Pritaikymo sritys
  • Įvairus pritaikymas nuo skysčių pašalinimo iki automobilių vidaus valymo
Priedai
