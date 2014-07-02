Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 65/2 Ap
NT 65/2 Ap yra galinas pramoniniam naudojimui skirtas dviejų variklių sauso/drėgno valymo siurblys. Dėl efektyvaus plokščio gofruoto filtro valymo oro srautais siurbimo galia išlieka beveik pastovi.
NT 65/2 Ap yra galingas drėgno ir sauso vakuuminis siurblys su ApClean sistema, kuri užtikrina nuolatinę didelę siurbimo galią ir ilgus darbo intervalus. Vakuuminis siurblys turi kompaktišką turbinos korpusą su integruotu filtro dangčiu, skirtu lengvai nuimti didelį plokščia gofruotą filtrą. Jis yra veiksmingai išvalomas pusiau automatinės ApClean filtro valymo sistemos pagalba. Tai užtikrina nuolatinę didelę siurbimo galią, ilgesnius darbo intervalus ir ilgą filtro tarnavimo laiką. NT 65/2 Ap taip pat turi elektroninį užpildymo lygio aptikimą, skirtą drėgnam siurbimui. Tai neleidžia viršyti maksimalaus leidžiamo užpildymo lygio. Sunkumų nesudarantis susiurbtų skysčių atsikratymas yra galimas dėl pridėtos tepalams atsparios išleidimo žarnos. Priedai gali būti greitai ir paprastai prijungiami prie siurblio naudojant clip sujungimo sistemą. Įrenginys turi žarnos laikymo prietaisą, priedų laikiklį ir didelį padėklą, skirtą pvz., įrankiams. Norimą NT 65/2 Ap manevringumą užtikrina du dideli fiksuojami ratai ir du kreipiantieji ratukai.
Savybės ir privalumai
Įrenginyje integruotas patogus priedų laikymo skyrius.
- Didelė, praktiška priedų laikymo vieta siurblio korpuse
- Įrankiai ir pridai visada po ranka
Integruota drenažo žarna (atspari alyvos poveikiui).
- Išleidimo žarna lengvai ir greitai pasiekiama
- Skysčius galima lengvai ir švariai pašalinti
Pusiau automatinė filtro valymo sistema
- Optimalus filtro valymo efektyvumas vienu mygtuko paspaudimu.
- Užtikrina nuolatinį aukštą filtro našumą ir siurbimo galią.
- Laiką taupanti konstrukcija ir ilgesnis filtro tarnavimo laikas
Žarnos ir alkūnės priedas.
- Transportavimo metu visada saugiai pritvirtinta
- Praktiška ir tvarkinga įrenginio laikymo vieta
Ergonomiška stūmimo rankena.
- Patogus ir lengvas dulkių siurblio transportavimas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|2 x 74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteinerio talpa (l)
|65
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Nominali galia (W)
|max. 2760
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 40
|Elektros laido ilgis (m)
|10
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|20
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|600 x 480 x 920
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 4 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Popierius
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Išleidimo žarna (atspari alyvai)
- Plokščias gofruotas filtras: Celiuliozės pluošto medžiaga
- Rankena
Įranga
- Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis
- Filtro valymas: Pusiau automatinis filtro valymas Ap
- Bamperis
- Saugos klasė: II
- Ratukas su stabdžiu
Pritaikymo sritys
- Tinka šlapiam ir sausam vakuuminiam valymui
- Skysčiams, stambiems nešvarumams ir dulkėms siurbti nuo visų kietų paviršių, taip pat automobilių salonams valyti
