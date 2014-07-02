Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 75/2 Ap Me Tc
Didelio našumo dviejų variklių pramoniniam naudojimui sukurtas sauso/drėgno valymo siurblys. Dėl efektyvus plokščio ir gofruoto filtro valymo oro srautu palaikomas beveik pastovus valymo našumas.
NT 75/2 Ap Me Tc yra aukštos kokybės drėgno/sauso valymo vakuuminis siurblys su ApClean sistema nuolatinei didelei valymo galiai ir nepertraukiamam naudojimui. Tvirtas 75 l talpos rezervuaras idealiai tinka dideliems purvo kiekiams ir yra lengvai ištuštinamas dėl pakreipiamos važiuoklės. Šis vakuuminis siurblys turi kompaktišką turbinos gaubtą su integruotu filtro dangčiu palengvinančiu didelio plokščio gofruoto filtro išėmimą. Veiksmingas pusiau automatinis ApClean filtro valymas užtikrina nuolatinę didelę valymo galią, nepertraukiamą naudojimą ir ilgą filtro tarnavimo laiką. NT 75/2 Ap Me Tc taip pat turi elektroninį užpildymo lygio kontrolės prietaisą. Tai užtikrina, kad nebūtų viršijamas maksimalus leidžiamas užpildymo kiekis valant drėgnu režimu. Susiurbti skysčiai gali būti lengvai ištuštinami tepalams atsparios žarnos pagalba. Priedai gali būti pritvirtinami prie vakuuminio siurblio greitai ir lengvai naudojant praktišką clip sujungimo sistemą. Prietaisas turi žarnos laikymo skyrių, priedų skyrių ir didelė sandėliavimo plotą (pvz., įrankiams). Du atraminiai ratai ir du valdymo ratukai užtikrina gerą NT 75/2 Ap Me Tc manevringumą.
Savybės ir privalumai
Įrenginyje integruotas patogus priedų laikymo skyrius.
- Didelė integruota talpa skirta įrankių ir priedų laikymui.
Integruota drenažo žarna.
- Lengvai pasiekiama išleidimo žarna patogiam skysčio išleidimui.
Žarnos ir alkūnės priedas.
- Patogi siurbimo žarna ir alkūnės priedas lengvam transportavimui ir laikymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|2 x 74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteinerio talpa (l)
|75
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Nominali galia (W)
|max. 2760
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 40
|Elektros laido ilgis (m)
|10
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (be priedų) (kg)
|26
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|700 x 505 x 995
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 4 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Popierius
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Išleidimo žarna (atspari alyvai)
- Plokščias gofruotas filtras: Celiuliozės pluošto medžiaga
- Pasukama važiuoklė
- Rankena
Įranga
- Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis
- Filtro valymas: Pusiau automatinis filtro valymas Ap
- Bamperis
- Saugos klasė: II
- Ratukas su stabdžiu
Pritaikymo sritys
- Tinka šlapiam ir sausam vakuuminiam valymui
