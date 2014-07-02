Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 48/1
Labai tvirtas, funkcionalus ir galingas sauso/drėgno valymo siurblys su optinėmis ergonominėmis savybėmis, turintis kompaktišką konstrukciją, specialiai sukurtą valymo paslaugų tiekėjams, automobilių ir prekybos pramonei.
NT 48/1 konteinerio talpa yra 48 l. Įrenginys turi integruotą kabelio kablį, o taip pat priedų saugyklą, skirtą siurbimo vamzdžiams, grindų antgaliui ir plyšių antgaliui. Didelis kasetinis filtras su didžiuliu filtravimo paviršiumi (0,8 m²) suteikia nuolatinę didelę įrenginio siurbimo galią. Patikima plūdės sistema užtikrina saugų oro srauto pertraukimą visais sugeriamais skysčiais. Bet kuriuo metu įrankiai ar kiti reikmenys gali būti laikomi po ranka ant didelio saugyklos ploto ant turbinos galvutės. Dėl lengvai pasiekiamos išleidimo žarnos, tvirtos važiuoklės su dideliais ratais ir ratukais, pagamintais iš metalo su fiksuojamu stabdžiu bei integruotos atitraukiamos konteinerio rankenos užtikrinamas patogus transportavimas.
Savybės ir privalumai
Talpos išvalymo tipasLengvai pasiekiama išleidimo žarna patogiam skysčio išleidimui.
Vieta aksesuarams laikytiPriedai prijungiami prietaiso gale.
Tvirti metaliniai fiksatoriaiItin tvirti metaliniai fiksatoriai dar patikimiau užblokuoja.
Kablys elektros laidui
- Elektros laidas visada saugus dėtuvėje
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|72
|Vakuumas (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Konteinerio talpa (l)
|48
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Nominali galia (W)
|max. 1380
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Garso lygis (dB(A))
|71
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|10,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|14,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|490 x 390 x 780
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.5 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Popierius
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Gofruotas filtras: PES
- Vandens išleidimo žarna
Įranga
- Bamperis
- Saugos klasė: II
- Ratukas su stabdžiu
Videos
Priedai
NT 48/1 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.