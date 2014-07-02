Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 70/2
Galingas sauso/drėgno valymo siurblys turi iki trijų variklių ir 70 l. talpą.
NT 70 įrenginių šeimą sudaro dideli, galingi drėgno/šlapio valymo vakuuminiai siurbliai, galinčių turėti iki trijų variklių. Tai sukomplektuota modelių, kurie ypač išsiskiria tada, kai reikia drėgno valymo ir stambaus purvo siurbimo, linija. Stipri siurbimo galia, o taip pat išbandyta ir patikrinta Kärcher kokybė žema kaina.
Savybės ir privalumai
Integruotas priedų laikiklis
- Didelis buferis su priedų skyriumi.
Integruota drenažo žarna.
- Konteineris yra lengvai ištuštinamas panaudojant tam skirtą drenažo žarną, o 70l rezervuaro talpa yra didelis šio prietaiso privalumas.
Ergonomiška stūmimo rankena.
- NT 70 modelio integruota stūmimo rankena užtikrina geresnį manevringumą.
Tvirtas buferis
- Patvarus buferis apsaugo siurblį nuo smūgių ir apgadinimo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|2 x 74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteinerio talpa (l)
|70
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Nominali galia (W)
|max. 2400
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 40
|Elektros laido ilgis (m)
|10
|Garso lygis (dB(A))
|79
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|25,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|32,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|720 x 510 x 975
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 4 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Gofruotas filtras: Popierius
- Vandens išleidimo žarna
- Rankena
Įranga
- Bamperis
- Saugos klasė: II
Priedai
NT 70/2 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.