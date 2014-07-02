Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 70/3

Galingas sauso/drėgno valymo siurblys turi iki trijų variklių ir 70 l. talpą.

NT 70 įrenginių šeimą sudaro dideli, galingi drėgno/šlapio valymo vakuuminiai siurbliai, galinčių turėti iki trijų variklių. Tai sukomplektuota modelių, kurie ypač išsiskiria tada, kai reikia drėgno valymo ir stambaus purvo siurbimo, linija. Stipri siurbimo galia, o taip pat išbandyta ir patikrinta Kärcher kokybė žema kaina.

Savybės ir privalumai
Integruotas priedų laikiklis
  • Didelis buferis su priedų skyriumi.
Integruota drenažo žarna.
  • Konteineris yra lengvai ištuštinamas panaudojant tam skirtą drenažo žarną, o 70l rezervuaro talpa yra didelis šio prietaiso privalumas.
Ergonomiška stūmimo rankena.
  • NT 70 modelio integruota stūmimo rankena užtikrina geresnį manevringumą.
Tvirtas buferis
  • Patvarus buferis apsaugo siurblį nuo smūgių ir apgadinimo.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Oro srautas (l/s) 3 x 74
Vakuumas (mbar/kPa) 254 / 25,4
Konteinerio talpa (l) 70
Talpos medžiaga Plastikas
Nominali galia (W) max. 3600
Standartinis nominalus diametras ( ) ID 40
Elektros laido ilgis (m) 10
Garso lygis (dB(A)) 83
Spalva Antracitas
Svoris (be priedų) (kg) 27,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 720 x 510 x 975

Komplektacija

  • Siurbimo žarnos ilgis: 4 m
  • Alkūnė: Plastikas
  • Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
  • Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
  • Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
  • Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
  • Plyšių antgalis
  • Gofruotas filtras: Popierius
  • Vandens išleidimo žarna
  • Rankena

Įranga

  • Bamperis
  • Saugos klasė: II
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 70/3
Priedai
NT 70/3 atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.