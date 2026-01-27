Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 70/3 Me Tc
NT 70 įrenginių šeimą sudaro dideli, galingi sauso/šlapio valymo siurbliai galintys turėti iki 3 variklių. Tai sukomplektuota linija tokių modelių, kurie ypač išsiskiria tada, kai reikia drėgno valymo ir stambaus purvo siurbimo. Stipri siurbimo galia, o taip pat išbandyta ir patikrinta Kärcher kokybė žema kaina.
Net ir dideli konteineriai greitai prisipildo kai siurbiama dideliu galingumu. Didelė talpa taip pat reiškia didelį svorį, kurį reikia gabenti ištuštinimui. Naujos NT 70 šeimos pasukama važiuoklė šiuo atžvilgiu yra dvigubai pranašesnė: ištuštinimo vietoje, iš plastiko ar metalo pagamintas konteineris yra tiesiog pakeliamas ir ištuštinamas naudojant tvirtą rankeną. Tai padeda taupyti jūsų laiką ir apsaugo jūsų nugarą.
Savybės ir privalumai
Integruotas priedų laikiklisDidelis buferis su priedų skyriumi.
Ergonomiška stūmimo rankena.NT 70 modelio integruota stūmimo rankena užtikrina geresnį manevringumą.
Pasukama važiuoklėGreita ir patogu: konteinerį galima pakreipti atgali ir lengvai ištuštinti.
Ergonomiška pakėlimo rankena.
- Ergonomiška rankena - konteinerio priekyje ir pabaigoje - užtikrina lengvą pernešimą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|3 x 74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteinerio talpa (l)
|70
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Nominali galia (W)
|max. 3600
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 40
|Elektros laido ilgis (m)
|10
|Garso lygis (dB(A))
|83
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (be priedų) (kg)
|29,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|35,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|510 x 645 x 990
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 4 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Pasukama važiuoklė
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Gofruotas filtras: Popierius
- Vandens išleidimo žarna
- Nerūdijančio plieno konteineris
- Rankena
Įranga
- Saugos klasė: II
- Ratukas su stabdžiu
Pritaikymo sritys
- Tinka šlapiam ir sausam vakuuminiam valymui
Priedai
NT 70/3 Me Tc atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.