Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 55/2 Tact² Me I
Didelio efektyvumo dulkių siurblys su „Tact²“ automatine filtro valymo sistema ir nerūdijančio plieno konteineriu
NT 55/2 Tact² Me I turi išbandytą ir patikrintą „Tact“ sistemą, kuri skirta filtro valymui ir išlaiko optimalų siurblio našumą darbo metu. Inovatyvus dulkių siurblys turi du variklius ir stebina savo didele siurbimo galia. Įrenginio filtrai yra itin ilgaamžiai, pritaikyti nuolatiniam ir nenutrūkstamam darbui. Sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys yra tinkamas dideliam kiekiui smulkių dulkių, taip pat didesniam purvui ir skysčiamsi pašalinti. Puikiai tinka statybų sektoriui, maisto pramonei, automobilių segmentui ar pramonei apskritai.
Savybės ir privalumai
Konteinerio nuleidimo mechanizmas
- Lengvas konteinerio pakėlimas ir nuleidimas.
- Šiukšlių pašalinimui išimamas tik konteineris. Įrenginys lieka naudojimo vietoje.
Tikras šlapio ir sauso valymo dulkių siurblys
- Siurbiant skysčius, siurblys automatiškai išsijungia jeigu pasiekiamas maksimalus pripildymo lygis.
Mobilus nerūdijančio plieno konteineris
- Konteinerį galima patogiai išimti iš važiuoklės ir išvežti ištuštinti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Oro srautas (l/s)
|2 x 74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteinerio talpa (l)
|55
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Nominali galia (W)
|max. 2760
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 40
|Elektros laido ilgis (m)
|10
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (be priedų) (kg)
|43
|Svoris (su pakuote) (kg)
|51,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|710 x 570 x 1070
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 4 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: Elektrai laidus
- Alkūnė: Elektrai laidus
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Plokščias gofruotas filtras: Celiuliozės pluošto medžiaga
- Rankena
Įranga
- Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis
- Antistatinis paruošimas
- Filtro valymas: Automatinė filtro valymo sistema Tact²
- Saugos klasė: I
- Ratukas su stabdžiu
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