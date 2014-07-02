Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 75/2 Tact² Me
Kärcher Tact² dėl savo specialaus dizaino sistemų, universalumo, didelio manevringumo ir našumo, tvirtos konstrukcijos ir didelės įvairovės praktinių funkcijų tapo populiarūs kaip niekada. NT 75/2 Tact² standartinį modelį sudaro pilnas antistatinis paketas. Sistema pajėgi įveikti net ir didelius smulkių dulkių kiekius.
Kärcher pristato Tact² – tai naujas aukščiausios klasės drėgno ir sauso valymo vakuuminis siurblys profesionalams. Šis populiarios Tact sistemos pratęsimas pasiekia geriausią produktyvumą dėl savo automatinės filtro valymo sistemos iki šiol. Dviejų variklių Tact² gali pasigirti nuolat didele siurbimo galia, o dėl prailginto filtro tarnavimo laiko galima beveik pamiršti apie filtro keitimą. Kärcher NT vakuuminiai įrenginiai su Tact² yra visiškai sukomplektuotos sistemos, kurios ne tik puikiai pašalina didelius dulkių kiekius, tačiau taip pat įveikia purvą, nuosėdas ir vandenį. Įvairios šių vakuuminių įrenginių grupės funkcijos siūlo idealų sprendimą tada, kai reikia bet kokio pritaikymo ir nuolatinės didelės siurbimo galios ar tai būtų statybų aikštelės, maisto sektorius, automobilių pramonė ar pramonė bendrai.
Savybės ir privalumai
Patogus transportavimas.Reguliuojama stūmimo rankena ir dideli ratai lengvam transportavimui net ir nelygiais paviršiais.
Patogus priedų skyrius.Grindų valymui skirtas antgalis yra greitai pritvirtinamas bet kurioje pusėje.
Automatinė filtro valymo sistema Tact²Šis naujas plokščias gofruotas filtras valomas stipriu oro srautu gali būti išimamas iš švariosios pusės. Smulkiosios dulkės neužblokuoja filtro dėl pastovaus didelio oro srauto palaikymo.
Patogus priedų laikymas.
- Integruotas skyrius įrankiams, smulkiems daiktams ir valymo priemonių talpoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|2 x 74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteinerio talpa (l)
|75
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Nominali galia (W)
|max. 2760
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 40
|Elektros laido ilgis (m)
|10
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (be priedų) (kg)
|27,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|35
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|630 x 545 x 920
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 4 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: Elektrai laidus
- Alkūnė: Elektrai laidus
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Popierius
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Išleidimo žarna (atspari alyvai)
- Plokščias gofruotas filtras: Celiuliozės pluošto medžiaga
- Rankena
Įranga
- Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis
- Antistatinė sistema
- Filtro valymas: Automatinė filtro valymo sistema Tact²
- Bamperis
- Saugos klasė: I
- Ratukas su stabdžiu
Videos
Priedai
NT 75/2 Tact² Me atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.