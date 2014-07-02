Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 75/2 Tact² Me Tc
Kärcher Tact² dėl savo specialaus dizaino sistemų, universalumo, didelio manevringumo ir našumo, tvirtos konstrukcijos ir didelės įvairovės praktinių funkcijų tapo populiarūs kaip niekada. Modeliai, turintys pakeliamą korpusą, yra ypatingai paklausūs įvairiose pramonės šakose ten, kur reikia surinkti skysčius, purvą ir kitus nešvarumus.
Kärcher pristato Tact² – tai naujas aukščiausios klasės drėgno ir sauso valymo vakuuminis siurblys profesionalams. Šis populiarios Tact sistemos pratęsimas pasiekia geriausią produktyvumą dėl savo automatinės filtro valymo sistemos iki šiol. Dviejų variklių Tact² gali pasigirti nuolat didele siurbimo galia, o dėl prailginto filtro tarnavimo laiko galima beveik pamiršti apie filtro keitimą. Kärcher NT vakuuminiai įrenginiai su Tact² yra visiškai sukomplektuotos sistemos, kurios ne tik puikiai pašalina didelius dulkių kiekius, tačiau taip pat įveikia purvą, nuosėdas ir vandenį. Įvairios šių vakuuminių įrenginių grupės funkcijos siūlo idealų sprendimą tada, kai reikia bet kokio pritaikymo ir nuolatinės didelės siurbimo galios ar tai būtų statybų aikštelės, maisto sektorius, automobilių pramonė ar pramonė bendrai.
Savybės ir privalumai
Paverčiamas važiuoklė su konteinerio užraktu.Saugiam konteinerio prijungimui prie važiuoklės.
Drenažo žarna skysčių išvalymui.Dangtis išlieka tvirtai uždarytas tol, kol visas turinys nėra nusausinamas.
Siurbiamieji vamzdžiai ir grindų antgaliai gali būti patogiai saugomi naudojant tam skirtus laikikliusLengvai prieigai iš visų pusių. Didelis skyrius 4 m žarnai ir guminiam elektros laidui.
Paverčiamos važiuoklės dėka, patogu įdėti ir išimti.
- Tiesiog paverskite konteinerį ir išpilkite lauk.
- Taros valymo metu išlieka stabilus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|2 x 74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteinerio talpa (l)
|75
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Nominali galia (W)
|max. 2760
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 40
|Elektros laido ilgis (m)
|10
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (be priedų) (kg)
|29
|Svoris (su pakuote) (kg)
|36,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|685 x 560 x 920
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 4 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: Elektrai laidus
- Alkūnė: Elektrai laidus
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Popierius
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Išleidimo žarna (atspari alyvai)
- Plokščias gofruotas filtras: PES su PTFE sluoksniu
- Pasukama važiuoklė
- Rankena
Įranga
- Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis
- Antistatinė sistema
- Filtro valymas: Automatinė filtro valymo sistema Tact²
- Bamperis
- Saugos klasė: II
- Ratukas su stabdžiu
Pritaikymo sritys
- Tinka šlapiam ir sausam vakuuminiam valymui
